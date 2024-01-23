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Карьера бухгалтера

Снова заполняли отчетность в последний рабочий день в году? Тогда эта статья для вас 

Вспомните свой последний день в офисе последние годы. Большая часть бухгалтеров припоминают не праздничную суматоху, а ворохи отчетности, которые нужно закончить.
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Снова заполняли отчетность в последний рабочий день в году? Тогда эта статья для вас 
Иллюстрация: Академия Eduson

Знакомо? С этим сталкиваются многие бухгалтеры. Если вы устали ассоциировать декабрь с месяцем отчетности до последнего дня, постарайтесь добиться повышения в новом 2024 году. Для этого вам потребуется 3 шага.

Как бухгалтеру вырасти до главного бухгалтера

Шаг 1: развивайтесь и следите за обновлениями законов

Каждый бухгалтер знает, что если не следить за поправками в законах и нововведениями по оформлению документов, то можно нарваться на штрафы. Никто не будет оповещать вас об изменениях, поэтому на вашей ответственности следить за ними на специализированных сайтах.

И если каждый уважающий себя бухгалтер проверяет обновления в законодательстве, то далеко не каждый повышает свою квалификацию, чтобы расти в должности. А очень зря, пройденная программа повышения квалификации — отличный аргумент в пользу повышения. Вариантов несколько.

  1. Самый очевидный — подтянуть управленческие навыки, научиться оценивать финансовую устойчивость компании, анализировать рентабельность бизнеса и с этими умениями стать главбухом. Эти скилы можно прокачать на курсе «Главный бухгалтер» и зарабатывать 90 000+ рублей.

  2. Ещё один вариант — уйти в финансовые дела. Начать строить стратегии, управлять денежными потоками и привлекать инвестиции. И тогда вы сможете занять ставку финдиректора и претендовать уже на 200 000+ рублей. А научиться всему необходимому можно на курсе «Финансовый директор».

Финансовый директор

Финансовый директор напрямую влияет на прибыльность бизнеса

Шаг 2: делитесь результатами своей работы

Скромность — это хорошо, но о своих достижениях можно и нужно рассказывать. 

Очень часто ваш руководитель просто не знает ни об объеме проделанной вами работы, ни о нестандартных решениях, которые вы принимаете. Вы же выполняете свои задачи и облегчаете ему жизнь — вот и прекрасно.

Поэтому возьмите за правило докладывать руководству о своих успехах. Хорошая практика — собирать в презентацию ваши достижения, чтобы в нужный момент аргументировать свое повышение. 

Шаг 3: попросите повышения

Внезапно, да? Многие ведь ждут, когда их позовут в кабинет к начальству и неожиданно предложат должность получше. Но представьте себя на месте руководителя: вы, как хороший специалист, выполняете свою работу так, чтобы ваш пул задач не заботил начальника. Если вы не скажете, что хотите большего, зачем руководству повышать вас, искать нового человека и онбордить его на ваши задачи?

Действительно ценного сотрудника компания не захочет терять, и вы сможете найти вариант продвижения по карьерной лестнице. Однако пока вы сами не заведете этот разговор, ждать повышения не стоит. 

Резюме

Чек-лист для бухгалтера, который хочет повышения

1. Следите за обновлениями в законодательстве и проходите обучения.

Так вы не потеряете актуальность как специалист и будете наращивать свои навыки.

2. Собирайте и делитесь своими достижениями.

Создайте и постоянно обновляйте документ с успешными кейсами.

3. Попросите повышение.

Аргументируйте, что вас стоит продвинуть как специалиста. Хорошим доказательством будут свежепройденные обучения и примеры достижений.

Следуйте этим советам, и в 2024 году вас обязательно повысят! С Новым годом!

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