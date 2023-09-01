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Бухгалтерский учет

Как устроен бухгалтерский счет 15 «Заготовление и приобретение материальных ценностей»

Возвращение пятничного бухгалтерского ликбеза! Сегодня Алексей Иванов рассказывает, зачем нужен счет 15 Плана счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности организаций и как им пользоваться.
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Как устроен бухгалтерский счет 15 «Заготовление и приобретение материальных ценностей»
Иллюстрация: Академия «Регламент»

Всем привет! С вами Алексей Иванов – генеральный директор Академии «Регламент» и автор телеграм-канала «Переводчик с бухгалтерского». Возвращаюсь с авторской рубрикой «Бухгалтерский ликбез», которая три последних года выходила в блоге компании «Моё дело». Каждую пятницу я буду рассказывать о бухгалтерском и управленческом учетах. Тем, кто только готовится стать бухгалтером, это поможет поближе познакомиться с профессией. Матерым главбухам – взглянуть на привычные категории под другим углом. Предпринимателям – понять, какую пользу можно извлечь из бухгалтерии.

Продолжаю переводить План счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности организаций на русский язык. Сегодня расскажу о счете 15. Напоминаю, что если значение термина непонятно, а он написан синим шрифтом — смело кликайте на него, и окажетесь в посте с объяснением.

Зачем нужен счет 15

Многие организации обходятся без счета 15. Обычно его используют для решения следующих задач:

  1. Раздельного учета материалов или товаров на складе и в пути.

  2. Раздельного учета материалов или товаров и транспортно-заготовительных расходов (ТЗР), относящихся к ним.

Последний вариант, как правило, сочетается с применением учетных цен. Разберу его, когда буду рассказывать о счете 16 «Отклонение в стоимости материальных ценностей». Пока рассмотрю первый.

Как работает счет 15

Счет 15 — активный, дополнительный к счетам 10 «Материалы» и 41 «Товары». Дебетовое сальдо счета 15 включается в сумму по статье «Запасы» в бухгалтерском балансе.

По дебету счета 15 отражаются фактические затраты, связанные с приобретением материалов и товаров, на которые поступили документы поставщиков. При покупке делаются проводки Дт15Кт60,71,76 — в зависимости от того, как они приобретались. При изготовлении силами собственного производства — проводки Дт15Кт20,23,29 в зависимости от вида производства. При поступлении в качестве вклада учредителей в уставный капитал — проводка Дт15Кт75. От дочерней или материнской организации — Дт15Кт79. А если материалы получены при демонтаже объекта основных средств или выявлены в результате инвентаризации — Дт15Кт91.

О том, как составляются проводки, я рассказывал здесь.

С кредита счета 15 стоимость материалов или товаров списывается при их фактическом поступлении: Д10,41К15. Благодаря этому, на отчетную дату материалы и товары на складах числятся на счете 10, а сальдо счета 15 показывает стоимость материалов и товаров в пути.

Инструкция к Плану счетов не устанавливает перечня субсчетов для счета 15. Но логично, как минимум, выделять субсчета для приобретения материалов и товаров. Еще Инструкция допускает использовать счет 15 при приобретении животных на выращивании и откорме и оборудования к установке — в этих случаях понадобятся еще субсчета для них. Только последний актив вообще-то является внеоборотным. Как ребята из Минфина представляли себе трансформацию оборотного актива во внеоборотный в момент поступления на склад — моего ума не хватает додуматься. Ни действующие сейчас ФСБУ, ни действовавшие тогда ПБУ не предусматривают подобных перевоплощений.

Что можно увидеть из оборотки по счету 15

Вот как перевести показатели оборотно-сальдовой ведомости по счету 15. Сальдо — остаток материалов и товаров в пути на начало и конец периода. Оборот по дебету — приобретение материалов и товаров за период. Оборот по кредиту — фактическое поступление материалов и товаров на склады за период. Но это только, если счет 15 используется так, как я описал. Если он работает в связке со счетом 16, экономический смысл сальдо и оборотов будет другим.

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Комментарии

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    Бухгалтерский учет

    Как устроен бухгалтерский счет 15 «Заготовление и приобретение материальных ценностей»

    Возвращение пятничного бухгалтерского ликбеза! Сегодня Алексей Иванов рассказывает, зачем нужен счет 15 Плана счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности организаций и как им пользоваться.

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