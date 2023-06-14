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Карьера бухгалтера

Как бухгалтеру монетизировать свою экспертность

Специалисты в области бухгалтерии — одни из самых востребованных на рынке труда. Именно они помогают бизнесу корректно вести учёт расходов и доходов и готовиться к проверкам ФНС. Потребность в таких профессионалах очень высока. В статье мы расскажем, как бухгалтеры могут монетизировать свою экспертность за пределами штатной работы в компании.
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Как бухгалтеру монетизировать свою экспертность
Иллюстрация: osaba/Freepik

Четыре популярных способа монетизации: от консультаций до фриланса

Для того чтобы монетизировать экспертность, не нужно совмещать несколько позиций в разных компаниях. Есть несколько способов передачи знаний и опыта, которые не будут конфликтовать с вашим текущим местом работы.

🔴 Индивидуальные консультации и менторство для коллег из той же сферы

Менторство в профессиональной сфере становится всё популярнее: начинающие специалисты хотят перенимать опыт у профессионалов. Если вы обладаете глубокими знаниями в бухгалтерской сфере, то можете предоставлять консультации для других бухгалтеров — помогать разбираться с проблемами и трудностями и осваивать новые инструменты. С развитием удалённого формата такие консультации можно организовывать онлайн — например, в Zoom.

Средняя стоимость индивидуальной консультации в финансовой сфере на специализированном сервисе карьеры «Эйч» или сервисе поиска специалистов profi.ru: от 1500 до 10000 рублей.

Минусы и препятствия: чтобы найти учеников, придётся поработать над личным брендом в соцсетях — не стесняться рассказывать о себе, делиться успешными кейсами и историями из профессионального опыта. 

🔴 Индивидуальные консультации для ИП и ООО

Иногда у руководителя компании нет времени, чтобы разбираться в изменениях в сфере бухгалтерского учета, в законах и нормах, а штатные специалисты могут быть недостаточно компетентны для решения ряда вопросов. А ИП, например, часто и вовсе не нанимают бухгалтеров в штат.

Вы можете помочь разобраться со сложными ситуациями — например, рассказать, как корректно действовать, если компания получила отметку о недостоверности сведений в ЕГРЮЛ.

Минусы и препятствия: сложно искать клиентов, так как предприниматели, как правило, стараются искать специалистов по бухгалтеров среди знакомых. Можно разместить объявление с перечнем своих услуг на специальных ресурсах, но там требуется платить комиссию за подбор клиентов. Самые проверенные ресурсы для поиска заказчиков — Profi.ru и YouDo. 

➤ На «Профи» можно выбрать подходящий заказ из списка и отправить клиенту своё предложение, описав детали сотрудничества, сроки и стоимость услуги.

Есть два вида комиссии: за заказ или за отклик. Вид комиссии зависит от того, собираетесь ли вы сотрудничать с клиентом долгое время (например, проводить серию из 10-12 консультаций) или окажете разовую услугу.

Если это долгое сотрудничество, вы заплатите один раз, но цена будет высокой, если вы предлагаете разовые консультации — будете платить понемногу за каждый свой отклик. 

➤ На YouDo вы платите только за отклики на предложения клиентов. Ещё там приветствуются исполнители, которые сотрудничают с ИП и ООО: в этом случае оплата услуг проводится не с карты физлица, а с расчётного счёта заказчика.

Чтобы наращивать экспертность и делиться ей с другими, важно постоянно развивать свои знания и навыки. Для этого приходите в Action Digital School — школа помогает развиваться тысячам специалистов в бухгалтерской сфере.

🔴 Преподавательская деятельность

Если есть время, желание и ресурсы — можно заняться разработкой онлайн-обучения как для начинающих коллег, так и для предпринимателей, то есть передавать свой опыт через авторские курсы, вебинары или курсы.

Правда, для этого потребуются не только ваши специальные знания, но и навыки вёрстки сайта, продвижения, дизайна и методологии. Есть вариант попроще — стать преподавателем на курсе в онлайн-школе или зарабатывать разработкой программ в учебном центре. 

🔴 Фриланс и сайд-проекты

Это может быть ежемесячное ведение налоговой отчётности, подготовка бухгалтерской документации для небольшого бизнеса и многое другое.

Это не разовые консультации, а проектная работа, которая будет приносить регулярный доход.

Правда тут нужно будет самостоятельно мониторить просторы интернета в поиске подходящего проекта и самостоятельно договариваться о цене. Учтите, что если вы планируете оказывать подобные услуги, стоит заранее подготовиться:

  • построить рабочий график и равномерно распределить задачи, чтобы избежать авралов;

  • оформить статус самозанятого, чтобы у налоговой не было к вам вопросов;

  • прокачать навыки, которые вам потенциально могут пригодиться.

В школе Action Digital School вы можете быстро освоить инструменты Excel, SQL и Python на курсе «Из бухгалтера в аналитика данных», и досконально изучить возможности платформы 1С на курсе «1С: Эксперт».

Какие услуги может оказывать бухгалтер на фрилансе: примеры

Список услуг варьируется в зависимости от квалификации, опыта и вашей специализации. Составили список востребованных услуг, которые вы сможете оказывать параллельно со штатной работой: 

  • Планирование бюджета для малого бизнеса. Вы можете помогать предпринимателям разработать бюджетный план, чтобы определить их стратегические цели и действия, а также спланировать финансовые потребности на следующие несколько лет.

  • Финансовые аудиты. Вы можете проводить финансовый аудит, чтобы помочь небольшим компаниям выявить ошибки и улучшить финансовые процессы в бизнесе.

  • Подготовка налоговых деклараций и отчетов. Это одна из самых болезненных задач для бизнеса: найти специалиста, который бы корректно работал с документацией, очень сложно, а любые ошибки влекут за собой штрафы и неучтённые налоги.

Цены на бухгалтерские услуги по данным Profi.ru

Как бухгалтер может повысить свою экспертность, чтобы монетизировать её в будущем

Если вы хотите наращивать свою экспертизу в бухгалтерской сфере, потребуется постоянно обновлять и актуализировать свои знания. Чтобы стать профессионалом, который может поделиться опытом с другими, следите за трендами и инвестируйте в своё образование. Мы перечислили 3 самых простых способа, с помощью которых можно повышать свою экспертность.

Способ 1. Обучение: повышение квалификации или профессиональная подготовка

Здесь можно пойти тремя путями.

Первый путь — расти вертикально, развивать лидерские качества и в итоге возглавить финансовый отдел или отдел бухгалтерии в вашей компании.

Второй путь — сконцентрироваться на одной узкой области и углублять свои знания. Это может быть налоговый учёт или, например, регистрация бизнеса.

Третий путь — пойти дальше и переучиться на новую профессию, опираясь на уже имеющиеся навыки. Из бухгалтеров, которые умеют работать с данными и находить сложные взаимосвязи в цифрах, получаются отличные аналитики данных и 1С-программисты.

В школе Action Digital School вы можете получить две престижные профессии. Оба курса «Из бухгалтера в аналитика данных» и «Из бухгалтера в 1С программиста» построены на навыках, которые уже есть у специалистов. А оплатить вы их можете в рассрочку — по 3 333 рубля в месяц! 

Способ 2. Самостоятельное обучение

В сети существует огромное количество бесплатных материалов в разных форматах: от роликов на YouTube до профессиональных блогов и специализированных ресурсов. Правда, качество такого обучения не всегда высокое: во-первых, иногда его создают любители, во-вторых, информацию никто не проверяет. Поэтому рекомендуем обращаться за знаниями в проверенные и лицензированные онлайн-школы.

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Способ 3. Общение с профессионалами

Нетворкинг — один из самых эффективных способов повысить свою экспертность. Вы можете не только давать консультации, но и брать их самостоятельно, либо регулярно посещать конференции, публичные лекции и и общаться с профессионалами в онлайн-сообществах, чтобы обсуждать актуальные проблемы в бухгалтерской сфере. 

Монетизация своей экспертностив бухгалтерской сфере — это важный шаг для профессионала. Разовые консультации для организаций и регулярные фриланс-проекты могут помочь вам не только увеличить доходы, но и значительно расширить свой опыт, поработать с интересными и сложными кейсами.

Чтобы наращивать экспертность и делиться ей с другими, важно постоянно развивать свои знания и навыки. Для этого приходите в Action Digital School — школа помогает развиваться тысячам специалистов в бухгалтерской сфере.

Приглашаем присоединиться к нашему телеграм-каналу Action Digital School. В нем мы не только общаемся, но и делимся полезными карточками, чек-листами и гайдами, о том, как перезапустить карьеру. Подписывайтесь!

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Комментарии

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Вот это удача! Да это же отличный шанс стать первым, кто !
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