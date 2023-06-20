Из бухгалтера в 1С программиста? Легко! История Маргариты Очкасовой

Любому бухгалтеру под силу освоить профессию 1С программиста, если захотеть, — уверена Маргарита Очкасова. Сегодня Маргарита — бухгалтер на аутсорсе. Она автоматизирует бухгалтерский и управленческий учёт малого бизнеса с помощью 1С. И учится на онлайн-курсах, где осваивает еще одну профессию — 1С программист.

Чтобы лучше разбираться в программе и помогать своим клиентам эффективно вести бизнес, Маргарита Очкасова поступила на курс «Из бухгалтера — в 1С программиста» и уже применяет полученные навыки в работе.

Впечатления Маргариты об учёбе в Action Digital School читайте в статье.

Как я начала работать с программой 1С

Я познакомилась с 1С ещё в 2004 году, когда работала помощником главного бухгалтера. И потом, когда я сама стала главным бухгалтером, 1С была моей основной программой.

Конечно, ко мне на обслуживание приходили разные клиенты, которые пользовались другими сервисами, но 1С:Бухгалтерия всегда казалась мне самой технологичной.

Другие не дотягивают: например, когда работаешь в СБИC Бухгалтерия, приходится постоянно общаться с техподдержкой — постоянно что-то слетает, закрываются страницы. С 1С такого нет.

Теперь, когда я веду клиентов на аутсорсе, я решила для себя, что буду работать только на 1С. К счастью, 90% заказчиков и контрагентов тоже выбирают именно эту программу.

Хотите стать продвинутым пользователем программы 1С? Это легко. В школе Action Digital School есть два курса специально для бухгалтеров. На первом «1С эксперт» вы полностью освоите встроенные в платформу инструменты, а также сможете самостоятельно справляться со сложными задачами, за решением которых вы раньше обращались к программистам. На втором «Из бухгалтера в 1С программиста» освоите язык программирования 1С, научитесь настраивать конфигурации, консультировать сотрудников, подключать 1С к сервисам компании.

Разработчик 1С: почему я выбрала именно этот курс

Я часто сталкиваюсь с предпринимателями, которые не знают, какие программы для управленческого и бухгалтерского учёта выбрать. Особенно сейчас, когда на рынке их очень много: CRM, Bitrix, «Моё дело». Многие покупают несколько разных программ, но не разбираются ни в одной и выглядят «потерянными».

На мой взгляд, именно 1С закрывает все потребности малого бизнеса. Можно ставить задачи, обмениваться документами, полностью вести отчётность.

Наблюдая за мучениями малого бизнеса, я решила запустить услугу по внедрению 1С:УНФ. Но так как она отличается от стандартной бухгалтерской программы, я столкнулась с трудностями: мне не хватало информации, которая освещала бы все тонкости её работы.

Пришлось часто общаться с техподдержкой, но отвечали мне очень долго или отвечали некачественно, даже давали неверные ответы. Я стала нанимать программистов, которые могли бы решить мои вопросы.

Это стало триггером для того, чтобы узнать программу изнутри самостоятельно — потому что тратить время и силы было очень тяжело.

Станьте программистом 1С с нуля Освойте новую профессию на базе вашего опыта Приходите на новый поток курса «Из бухгалтера в 1С программиста». Заполните форму — мы расскажем больше Записаться

Почему я выбрала Action Digital School: преимущества школы

В тот самый момент, когда я стояла у окна и думала, что я больше не могу терять время, и мне нужно учиться, чтобы понять логику программы, мне на почту попалось письмо от Action Digital School с предложением пройти курс «Из бухгалтера в разработчики 1С».

С «Актионом» я взаимодействовала давно: выписывала журнал и проходила бухгалтерские курсы. Поэтому и доверяла компании.

Кроме того, меня подкупило то, что обучение разработке заточено именно на бухгалтеров — то есть для людей, у которых уже есть соответствующие навыки. Возможность учиться онлайн тоже оказалась привлекательной. Для взрослых людей время намного значимее, чем деньги.

Если курсы очные и идут по вечерам, иногда ты вынужден присутствовать на занятиях, находясь «не в ресурсе», так как работа или дорога до учебного центра отнимает время и силы. Сидишь уставший, не можешь сконцентрироваться. А онлайн-лекции можно смотреть когда удобно.

Что мне нравится в обучении

Постоянная связь с наставником. Мой преподаватель Владислав всё время на связи — отвечает очень быстро и рано утром, и поздно вечером. Почти никогда не нужно ждать. Какой бы не была проблема, наставник всегда помогает её решить.

Обязательный разбор домашних заданий. В следующем блоке курса всегда даётся правильное решение предыдущей задачи, чтобы можно было проверить свой ход мыслей.

Возможность планировать загрузку. Я делаю так: смотрю вебинары в течение недели, а в выходные делаю задания. Мне нравится, что я всегда знаю, какого числа дедлайн: так я никогда не опаздываю и вовремя сдаю домашние задания.

При этом я не могу сказать, что у меня получается легко решать задачи сразу же после просмотра ролика.

Самостоятельная работа, вдумчивость, желание разобраться в теме глубже — это очень важно.

Сначала я смотрю ролик целиком, потом делаю это второй раз, более внимательно, а в третий раз пересматриваю, когда делаю домашнее задание. Иногда несколько раз и с остановками.

Сложности, с которыми я столкнулась

Для меня оказался сложным блок, связанный с программированием. Он потребовал больше времени, чтобы разобраться во всех деталях.

Я уверена, что любому бухгалтеру под силу освоить этот курс и стать 1С программистом.

Ведь почти каждый специалист сталкивался с конфигуратором, с ситуацией, когда нужно срочно сдать отчётность, и приходится гуглить самостоятельно, чтобы разобраться с программой. Критических сложностей нет.

Главное — не откладывать и не забрасывать учебу, а последовательно и регулярно заниматься понемногу каждую неделю. Тогда будет результат.

Как навыки с курса помогают в работе уже сейчас

Теперь я понимаю, нужна ли мне та или иная доработка для программы, смогу ли я закрыть ей проблему и помочь клиенту, принесёт ли она желаемый эффект.

В некоторых случаях, как оказалось, покупать сложные и дорогие доработки вообще не нужно — можно справиться своими силами на базовой версии программы.

Уверена, что теперь мне будет легче развивать свои услуги по внедрению 1С в малом бизнесе. Ведь мало внедрить для предпринимателей программу — их нужно обучить, чтобы впоследствии они смогли самостоятельно ей пользоваться.

А чтобы обучать людей, нужно идеально разбираться в программе. Хотя я только недавно начала учиться, я уже чувствую себя по-другому: более уверенной, более осведомленной.

Сейчас у меня стало больше клиентов, чем было до курса.

5 советов, как получить новую профессию и не остановиться на полпути⠀

Я учусь непрерывно на протяжении 3 лет. За это время мне удалось найти несколько лайфхаков, благодаря которым обучение даётся легко и приносит желаемый результат.

Откладывать деньги на обучение. Я больше не учусь в кредит. Каждый месяц перечисляю ровно 3% со своей выручки на фонд «Учёба». Этого хватает на то, чтобы учиться без перерывов.⠀ Планировать время на учёбу. У меня есть чётко отведённое время для учёбы: с 16.30 до 18.00. В этот период я не отвечаю на звонки и сообщения в мессенджерах, но делаю 10-минутный перерыв, чтобы их просмотреть. Не забывать про конечную цель учёбы. Чтобы не терять мотивацию, перед курсом я определяю и выписываю всё, что мне может дать обучение: новые навыки, финансовые возможности, расширение клиентской базы. Хорошая идея — поставить этот список на заставку рабочего стола. Это помогает мне не «сливаться» и делать домашние задания вовремя. Не проходить больше двух обучений одновременно. Очень сложно продуктивно заниматься на нескольких разных курсах. Впрок учиться тоже не стоит — куда эффективнее сразу же применять новые знания на практике. ⠀ Награждать себя за победы. Я всегда делаю себе подарки не только в финале обучения, но даже за небольшие пройденные блоки. Это очень мотивирует и помогает не забрасывать курсы. Например, сделала и сдала домашку — купила себе что-то приятное.

Запись эфира «Как проходит учеба в Action Digital School» вы можете посмотреть сейчас. О своём пути к новой профессии рассказала Маргарита Очкасова — студентка программы «Из бухгалтера в 1С программиста», предприниматель, бухгалтер с 17-летним опытом работы с малым бизнесом, специалист управленческого учёта, занимается автоматизацией бизнеса на базе программы 1С:УНФ.

Онлайн-обучение для бухгалтеров, кадровиков, юристов Осваивайте новые профессии. Учитываем ваш опыт, даем практические знания и обратную связь от преподавателей Записаться

Реклама: ООО «Актион-диджитал», ИНН: 7715670503, erid:LjN8KWDvP