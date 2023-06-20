Из бухгалтера в 1С программиста? Легко! История Маргариты Очкасовой

Чтобы лучше разбираться в программе и помогать своим клиентам эффективно вести бизнес, Маргарита Очкасова поступила на курс «Из бухгалтера — в 1С программиста» и уже применяет полученные навыки в работе.
Впечатления Маргариты об учёбе в Action Digital School читайте в статье.
Как я начала работать с программой 1С
Я познакомилась с 1С ещё в 2004 году, когда работала помощником главного бухгалтера. И потом, когда я сама стала главным бухгалтером, 1С была моей основной программой.
Конечно, ко мне на обслуживание приходили разные клиенты, которые пользовались другими сервисами, но 1С:Бухгалтерия всегда казалась мне самой технологичной.
Другие не дотягивают: например, когда работаешь в СБИC Бухгалтерия, приходится постоянно общаться с техподдержкой — постоянно что-то слетает, закрываются страницы. С 1С такого нет.
Теперь, когда я веду клиентов на аутсорсе, я решила для себя, что буду работать только на 1С. К счастью, 90% заказчиков и контрагентов тоже выбирают именно эту программу.
Хотите стать продвинутым пользователем программы 1С? Это легко. В школе Action Digital School есть два курса специально для бухгалтеров. На первом «1С эксперт» вы полностью освоите встроенные в платформу инструменты, а также сможете самостоятельно справляться со сложными задачами, за решением которых вы раньше обращались к программистам. На втором «Из бухгалтера в 1С программиста» освоите язык программирования 1С, научитесь настраивать конфигурации, консультировать сотрудников, подключать 1С к сервисам компании.
Разработчик 1С: почему я выбрала именно этот курс
Я часто сталкиваюсь с предпринимателями, которые не знают, какие программы для управленческого и бухгалтерского учёта выбрать. Особенно сейчас, когда на рынке их очень много: CRM, Bitrix, «Моё дело». Многие покупают несколько разных программ, но не разбираются ни в одной и выглядят «потерянными».
На мой взгляд, именно 1С закрывает все потребности малого бизнеса. Можно ставить задачи, обмениваться документами, полностью вести отчётность.
Наблюдая за мучениями малого бизнеса, я решила запустить услугу по внедрению 1С:УНФ. Но так как она отличается от стандартной бухгалтерской программы, я столкнулась с трудностями: мне не хватало информации, которая освещала бы все тонкости её работы.
Пришлось часто общаться с техподдержкой, но отвечали мне очень долго или отвечали некачественно, даже давали неверные ответы. Я стала нанимать программистов, которые могли бы решить мои вопросы.
Это стало триггером для того, чтобы узнать программу изнутри самостоятельно — потому что тратить время и силы было очень тяжело.
Станьте программистом 1С с нуля Освойте новую профессию на базе вашего опыта
Приходите на новый поток курса «Из бухгалтера в 1С программиста». Заполните форму — мы расскажем больше
Почему я выбрала Action Digital School: преимущества школы
В тот самый момент, когда я стояла у окна и думала, что я больше не могу терять время, и мне нужно учиться, чтобы понять логику программы, мне на почту попалось письмо от Action Digital School с предложением пройти курс «Из бухгалтера в разработчики 1С».
С «Актионом» я взаимодействовала давно: выписывала журнал и проходила бухгалтерские курсы. Поэтому и доверяла компании.
Кроме того, меня подкупило то, что обучение разработке заточено именно на бухгалтеров — то есть для людей, у которых уже есть соответствующие навыки. Возможность учиться онлайн тоже оказалась привлекательной. Для взрослых людей время намного значимее, чем деньги.
Если курсы очные и идут по вечерам, иногда ты вынужден присутствовать на занятиях, находясь «не в ресурсе», так как работа или дорога до учебного центра отнимает время и силы. Сидишь уставший, не можешь сконцентрироваться. А онлайн-лекции можно смотреть когда удобно.
Что мне нравится в обучении
Постоянная связь с наставником. Мой преподаватель Владислав всё время на связи — отвечает очень быстро и рано утром, и поздно вечером. Почти никогда не нужно ждать. Какой бы не была проблема, наставник всегда помогает её решить.
Обязательный разбор домашних заданий. В следующем блоке курса всегда даётся правильное решение предыдущей задачи, чтобы можно было проверить свой ход мыслей.
Возможность планировать загрузку. Я делаю так: смотрю вебинары в течение недели, а в выходные делаю задания. Мне нравится, что я всегда знаю, какого числа дедлайн: так я никогда не опаздываю и вовремя сдаю домашние задания.
При этом я не могу сказать, что у меня получается легко решать задачи сразу же после просмотра ролика.
Самостоятельная работа, вдумчивость, желание разобраться в теме глубже — это очень важно.
Сначала я смотрю ролик целиком, потом делаю это второй раз, более внимательно, а в третий раз пересматриваю, когда делаю домашнее задание. Иногда несколько раз и с остановками.
Сложности, с которыми я столкнулась
Для меня оказался сложным блок, связанный с программированием. Он потребовал больше времени, чтобы разобраться во всех деталях.
Я уверена, что любому бухгалтеру под силу освоить этот курс и стать 1С программистом.
Ведь почти каждый специалист сталкивался с конфигуратором, с ситуацией, когда нужно срочно сдать отчётность, и приходится гуглить самостоятельно, чтобы разобраться с программой. Критических сложностей нет.
Главное — не откладывать и не забрасывать учебу, а последовательно и регулярно заниматься понемногу каждую неделю. Тогда будет результат.
Как навыки с курса помогают в работе уже сейчас
Теперь я понимаю, нужна ли мне та или иная доработка для программы, смогу ли я закрыть ей проблему и помочь клиенту, принесёт ли она желаемый эффект.
В некоторых случаях, как оказалось, покупать сложные и дорогие доработки вообще не нужно — можно справиться своими силами на базовой версии программы.
Уверена, что теперь мне будет легче развивать свои услуги по внедрению 1С в малом бизнесе. Ведь мало внедрить для предпринимателей программу — их нужно обучить, чтобы впоследствии они смогли самостоятельно ей пользоваться.
А чтобы обучать людей, нужно идеально разбираться в программе. Хотя я только недавно начала учиться, я уже чувствую себя по-другому: более уверенной, более осведомленной.
Сейчас у меня стало больше клиентов, чем было до курса.
5 советов, как получить новую профессию и не остановиться на полпути⠀
Я учусь непрерывно на протяжении 3 лет. За это время мне удалось найти несколько лайфхаков, благодаря которым обучение даётся легко и приносит желаемый результат.
Откладывать деньги на обучение.
Я больше не учусь в кредит. Каждый месяц перечисляю ровно 3% со своей выручки на фонд «Учёба». Этого хватает на то, чтобы учиться без перерывов.⠀
Планировать время на учёбу.
У меня есть чётко отведённое время для учёбы: с 16.30 до 18.00. В этот период я не отвечаю на звонки и сообщения в мессенджерах, но делаю 10-минутный перерыв, чтобы их просмотреть.
Не забывать про конечную цель учёбы.
Чтобы не терять мотивацию, перед курсом я определяю и выписываю всё, что мне может дать обучение: новые навыки, финансовые возможности, расширение клиентской базы.
Хорошая идея — поставить этот список на заставку рабочего стола.
Это помогает мне не «сливаться» и делать домашние задания вовремя.
Не проходить больше двух обучений одновременно.
Очень сложно продуктивно заниматься на нескольких разных курсах. Впрок учиться тоже не стоит — куда эффективнее сразу же применять новые знания на практике. ⠀
Награждать себя за победы.
Я всегда делаю себе подарки не только в финале обучения, но даже за небольшие пройденные блоки.
Это очень мотивирует и помогает не забрасывать курсы. Например, сделала и сдала домашку — купила себе что-то приятное.
Запись эфира «Как проходит учеба в Action Digital School» вы можете посмотреть сейчас. О своём пути к новой профессии рассказала Маргарита Очкасова — студентка программы «Из бухгалтера в 1С программиста», предприниматель, бухгалтер с 17-летним опытом работы с малым бизнесом, специалист управленческого учёта, занимается автоматизацией бизнеса на базе программы 1С:УНФ.
Онлайн-обучение для бухгалтеров, кадровиков, юристов
Осваивайте новые профессии. Учитываем ваш опыт, даем практические знания и обратную связь от преподавателей
Реклама: ООО «Актион-диджитал», ИНН: 7715670503, erid:LjN8KWDvP
Комментарии