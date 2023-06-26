Аналитик данных: новая профессия, которую легко освоит бухгалтер

С развитием технологий, а особенно — нейросетей, некоторые профессии находятся под угрозой исчезновения. Это относится и к бухгалтерам, чьи рутинные задачи постепенно автоматизируются с помощью машинных технологий. И хотя на специалистов по бухучёту по-прежнему существует большой спрос, иметь запасной вариант не помешает. Тем более, у бухгалтеров есть все навыки, чтобы легко перейти в модную и хорошо оплачиваемую профессию — аналитик данных.

Аналитика данных: зачем бизнесу специалисты, умеющие анализировать

Для начала разберёмся с понятием «большие данные» (big data). Это огромные массивы информации, поступающие с большой скоростью, которые невозможно обработать вручную. Объем таких данных можно проанализировать только с помощью инструментов автоматизации.

Используя big data, бизнес может формировать статистику, делать точные прогнозы и принимать правильные решения. Для этого в компании необходим такой специалист, как аналитик данных или дата-аналитик.

Большие данные активно используют в бизнесе, чтобы предугадать поведение клиентов, оптимизировать расходы и формировать стратегии. Именно обработкой и интерпретацией данных для бизнеса занимаются дата-аналитики. Их цель — помочь бизнесу принять лучшее решение из всех возможных, основываясь не на видении директора и не на интуиции, а на реальной статистике.

Чем занимается дата-аналитик

Аналитик данных собирает большие данные, то есть всю необходимую информацию, обрабатывает, изучает, интерпретирует и презентует руководителю выводы.

Это не просто сбор статистики, а работа, которая прямо влияет на то, какие действия будет предпринимать компания для роста и развития в своей отрасли.

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Как заставить человека купить товар по акции? Какие площадки использовать для привлечения клиентов? Где лучше открыть отделение банка? Каждое неверное решение — это потеря денег для бизнеса. А если речь идёт о масштабных проектах — например, о запуске новой линейки одежды или разработке мобильного приложения, — потенциальная сумма потерянных денег может оказаться колоссальной. Кроме того, репутация компании тоже может пострадать.

Задача дата-аналитика — помочь принять правильное решение, которое принесёт компании финансовые выгоды и укрепит репутацию на рынке. Именно поэтому аналитики данных так востребованы: ведь каждая компания постоянно реализует новые идеи.

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Востребованность аналитиков данных: открытые вакансии и зарплаты

На главном российском сайте по поиску работы hh.ru сейчас более 7,5 тысяч открытых позиций на вакансию аналитика данных. Большинство работодателей предлагают определить размер вознаграждения после собеседования, но выводы можно сделать по некоторым открытым данным.

Зарплата аналитика с опытом от 1 года

От 300 000 рублей — зарплата специалиста высокого уровня

Зарплаты в дата-аналитике стартуют от 45 000 для стажёров и джуниор-специалистов, но потолка нет. Средняя цифра, которая встречается в объявлениях от работодателей — примерно 150 000 рублей.

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Навыки, которые требуются для аналитика данных

Главное для аналитика — это технические навыки: основы математической статистики, знание языков программирования, умение работать с базами данных SQL и BI-системами, проведение A/B тестирования, визуализация данных в специальных программах.

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Но не менее важны и гибкие навыки и качества, которые полезны и в других профессиональных областях:

формулировка гипотез;

умение слышать бизнес-заказчика;

математическое мышление;

понимание процессов в компании;

работа в команде.

Все эти навыки уже есть у специалиста-бухгалтера. Да и технические навыки будет не так сложно освоить: ведь таблицы в 1С и Excel и большие объёмы информации — это именно то, с чем бухгалтер работает ежедневно.

Как и аналитик данных, он не просто считает цифры, а видит за ними взаимосвязи и возможности для принятия решений. Для того чтобы начать работать в дата-аналитике, нужно только изучить один из языков программирования. Как правило, это Python.

Требования к джуниор-аналитику в компании Ozon

Как бухгалтеру стать аналитиком данных: где получить образование

Человек с бухгалтерским опытом — идеальный кандидат для профессии аналитика данных, ведь у него уже есть необходимая база, чтобы стартовать.

Попасть в сферу не так сложно, главное — освоить дополнительные навыки в сертифицированном учебном заведении.

Порог входа довольно низкий, так как в аналитиках нуждается практически любая компания, и хорошие специалисты редки.Пока что спрос многократно превышает предложение. Поэтому даже специалисты с небольшим опытом могут зарабатывать много.

Вариант №1. Получить профессию можно в ВУЗе — многие университеты открывают направления аналитики данных в бакалавриате и магистратуре. Но это займёт много времени — получение второго высшего образования занимает до 4 лет.

Вариант №2. Можно перейти в дата-аналитику быстрее, если пройти курсы в хорошей онлайн-школе. Эксперты Action Digital School разработали курс «Из бухгалтера в аналитика данных», который помогает специалистом с бухгалтерским опытом получить недостающие навыки и переупаковать уже имеющиеся. Всего два часа в день понадобится, чтобы получить востребованную ИТ-профессию, которая приносит деньги и точно не находится под угрозой исчезновения из-за нейросетей

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