Кто такой тестировщик: простой путь для бухгалтера попасть в IT и зарабатывать больше

Новая профессия тестировщик уже у многих на слуху. И мнения о ней в профессиональной среде разные. Одни говорят, что тестировщик, эта та самая волшебная специальность, которую легко может освоить любой человек, даже если он ничего не смыслит в математике, другие — что эта айтишная профессия не каждому по зубам и с ней не все так просто. Итак, что во всем этом правда? Мы попросили рассказать Василия Кирноса — старшего инженера по тестированию ПО в компании Ядро Центр Программных Разработок.

Тестировщик — это одна из новых профессий в сфере IT, к которой приковано внимание желающих получить востребованную на рынке труда специальность.

Онлайн-школы обещают, что всего за несколько месяцев вы можете освоить базовые навыки и инструменты, после чего успешно устроиться в престижную компанию и начать зарабатывать. Еще одно утверждение — любой человек в любом возрасте способен стать тестировщиком, даже тот, кто на «вы» с математикой и не знает ни одного языка программирования.

Эксперты школы Action Digital School собрали вопросы, которые чаще всего задают наши будущие студенты и адресовали их настоящему профи в профессии, Василию Кирносу.

Расскажите, кто такие тестировщики и чем занимаются такие специалисты

Тестировщик — это человек, который проверяет на сколько разработанное приложение или программа соответствует ожиданию пользователя. Если вдруг тестировщик во время проверки замечает, что что-то работает не так как было задумано, он составляет отчет об ошибке, на языке тестировщика — это значит «завести баг-репорт».

Баг-репорт — это достаточно простой и понятный документ. В нем прописывают проблему, а также указывают, какой был ожидаемый результат проверки, и что получилось при проверке.

Простой пример, компания сделала новый сайт, чтобы продавать свои товары. И прежде чем в него войти, пользователю нужно там зарегистрироваться. То есть ввести в поле свои данные: логин и пароль, и нажать кнопку «войти». Так вот задача тестировщика проверить, все ли корректно работает. Например, он видит, что поля для ввода данных есть, а кнопки нет.

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Каким компаниям нужны тестировщики, в каких направлениях они больше востребованы

Фактически, тестировщики нужны всем компаниям, ведь при создании сайта или программы, любой сотрудник, будь-то разработчик, дизайнер или проектировщик, может ошибиться. В этом случае пользователь получит плохой или «сырой» продукт.

Простой пример, компания решила перевести на 1С не только бухгалтерию, но и кадровый отдел. Под эту задачу установили специальную конфигурацию, но руководитель понимает, что данные отображаются некорректно.

В этом случае можно привлечь тестировщика со знанием платформы 1С, который по тест-кейсу, то есть инструкции, проверяет эту конфигурацию как пользователь. Дальше все выявленные ошибки фиксирует в баг-репорте.

Справка: ✓ Тест-кейсы (инструкции к тестированию) — документы, которые содержат в себе подробно описанные требования к порядку выполняемых действий и результатам тестирования программного продукта. ✓ Тест-планы — документы, описывающие весь объем работ по тестированию: описание объекта, стратегии, расписания, критериев начала, окончание тестирования, необходимое оборудование, специальные знания и т.д. ✓ Баг репорт (bug report) — это технический документ, который содержит в себе полное описание ошибок и нужную информацию о ней.

На какие категории делятся тестировщики по опыту и сложности работы

Всех тестировщиков можно условно разделить на 2 большие группы— это ручные тестировщики и тестировщики-автоматизаторы. Первые проверяют сценарии пользователя вручную, автоматизаторы для проверки пишут небольшие программы, то есть автоматизируют этот рутинный процесс.

Если мы говорим о новичках в профессии, то после курсов вы сможете работать ручным тестировщиком. Но, если у вас есть желание развиваться в профессии дальше, то можно освоить такой язык программирования как Python, и повысить свою категорию.

Если говорить о статусе инженера по тестированию, то тут, как в любом IT-направлении, специалистов можно условно поделить на junior, то есть начинающих, middle, то есть продвинутых и senior — высшую категорию.

Начинающий тестировщик выполняет простые задачи, работает по готовому плану. После того как он осваивает азы, а это примерно полгода, он становится мидлом, то есть специалистом.

Мидлы уже умеет оптимизировать работу, разрабатывает для этого методики или использует дополнительные инструменты. Тестировщик в статусе сеньор досконально знает все нюансы работы и может передать свой опыт начинающим.

Получить престижную профессию вы можете в школе Action Digital School на курсе «Тестировщик». Вы погрузитесь в мир отладки веб-сайтов и приложений, используя современные языки программирования. Начнете применять полученные знания на практике с первого занятия и станете экспертом в своей области уже через 3 месяца.

Какие навыки должны быть у человека, который хочет заняться тестированием

Среди технических навыков — это владение консолью в браузере в Google Chrome, знание командной строки популярных операционных систем, умение пользоваться инструментами Postman, Charles.

Справка: Postman — это приложение для создания, тестирования, документирования, публикации и обслуживания API Charles — это инструмент для анализа трафика. Обычно его используют при тестировании мобильных приложений, чтобы понять, как телефон общается с сервисом и какие запросы отправляет.

Среди же гибких важными я считаю внимательность и «чувство прекрасного». Что это значит? Вот открываете вы сайт, смотрите на него, нажимаете на кнопки, переходите по вкладкам и можете сказать: красиво там или нет.

Например, вы открываете каталог онлайн-магазина по продаже холодильников, а там разные модели холодильник сфотографированы с разных ракурсов. Это красиво и удобно? Сомневаюсь.

Кроме того, тестировщику очень часто приходится общаться с коллегами, поэтому он должен быть общительным, а еще убедительным и напористым, а то к его мнению никто прислушиваться не будет.

Какие навыки и опыт может использовать бухгалтер, чтобы стать востребованным тестировщиком

Бухгалтер — это специалист, который хорошо знает специфику своей работы, финансовые сценарии компании, работает с платформой 1С. Это значит, что все профессиональные навыки, полученные за годы работы, он может использовать в новой профессии.

Например, именно таких специалистов, которые получили дополнительную профессию тестировщика, привлекают компании, чтобы проверить правильность работы новой конфигурации 1С.

Получить престижную профессию вы можете в школе Action Digital School на курсе «Тестировщик». Вы погрузитесь в мир отладки веб-сайтов и приложений, используя современные языки программирования. Начнете применять полученные знания на практике с первого занятия и станете экспертом в своей области уже через 3 месяца.

Назовите плюсы и минусы профессии тестировщика

Как и в любой профессии, в работе тестировщика есть не только плюсы, но и минусы. Но плюсов, на мой взгляд намного больше.

Например, если в жизни вам не хватает общения, и вам надоели постоянный отчеты и заполнение бумаг, то профессия тестировщик это исправит. Ведь вам придется на постоянной основе общаться с менеджерами, разработчиками, заказчиками и так далее.

Второй огромный и неоспоримый плюс — можно работать из любой точки мира, вам понадобится только хороший интернет и ноутбук. Например, компаний, в которой я работаю, находится в Санкт-Петербурге, а сам я живу в Ярославле.

Но, как и в любой компании, у тестировщиков бывают и авралы. Вы сильно завязаны на работу разработчиков. Бывает так, что сроки горят — разработчики только сделали функционал, а завтра его уже надо отдавать клиенту и приходится выходить в ночь проверять. Такие случаи бывают, но крайне редко. Хотя кому я это рассказываю, тем кто с отчетами работает до самого поздна?

Сколько зарабатывают тестировщики и зависит ли это от региона, в котором живет человек

Зарплаты безусловно зависят от региона и компании. Но они выше, если у вас есть за плечами опыт в какой-то профессиональной области. Например, вы отлично знаете бухгалтерию, или понимаете функционал платформы 1С.

Таким образом вы становитесь узким специалистом, значит более востребованным и с более высокой зарплатой. Если вы со временем освоите навыки автоматизации, то уровень оплаты вашего труда вырастет.

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