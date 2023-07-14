Переход на главную страницу сайта
Рубрикатор
Переход на главную страницу сайта 8 495 129-29-87

Заказать рекламу Прайс-лист PR-служба

Логотип Action Digital School
Action Digital School
Обучение для бухгалтеров

Кто такой тестировщик: простой путь для бухгалтера попасть в IT и зарабатывать больше

Новая профессия тестировщик уже у многих на слуху. И мнения о ней в профессиональной среде разные. Одни говорят, что тестировщик, эта та самая волшебная специальность, которую легко может освоить любой человек, даже если он ничего не смыслит в математике, другие — что эта айтишная профессия не каждому по зубам и с ней не все так просто. Итак, что во всем этом правда? Мы попросили рассказать Василия Кирноса — старшего инженера по тестированию ПО в компании Ядро Центр Программных Разработок.
51
Кто такой тестировщик: простой путь для бухгалтера попасть в IT и зарабатывать больше
Иллюстрация: Action Digital School

Тестировщик — это одна из новых профессий в сфере IT, к которой приковано внимание желающих получить востребованную на рынке труда специальность.

Онлайн-школы обещают, что всего за несколько месяцев вы можете освоить базовые навыки и инструменты, после чего успешно устроиться в престижную компанию и начать зарабатывать. Еще одно утверждение — любой человек в любом возрасте способен стать тестировщиком, даже тот, кто на «вы» с математикой и не знает ни одного языка программирования.

Эксперты школы Action Digital School собрали вопросы, которые чаще всего задают наши будущие студенты и адресовали их настоящему профи в профессии, Василию Кирносу. 

Расскажите, кто такие тестировщики и чем занимаются такие специалисты

Тестировщик — это человек, который проверяет на сколько разработанное приложение или программа соответствует ожиданию пользователя. Если вдруг тестировщик во время проверки замечает, что что-то работает не так как было задумано, он составляет отчет об ошибке,  на языке тестировщика — это значит «завести баг-репорт».

Баг-репорт — это достаточно простой и понятный документ. В нем прописывают проблему, а также указывают, какой был ожидаемый результат проверки, и что получилось при проверке.

Простой пример, компания сделала новый сайт, чтобы продавать свои товары. И прежде чем в него войти, пользователю нужно там зарегистрироваться. То есть ввести в поле свои данные: логин и пароль, и нажать кнопку «войти». Так вот задача тестировщика проверить, все ли корректно работает. Например, он видит, что поля для ввода данных есть, а кнопки нет.  

Больше узнать о профессиях, которые вы можете освоить, узнаете на вебинарах, которые проходят в нашем телеграм-каналу Action Digital School. В нем мы не только общаемся, но и делимся полезными карточками, чек-листами и гайдами, о том, как перезапустить карьеру. Подписывайтесь!

Каким компаниям нужны тестировщики, в каких направлениях они больше востребованы

Фактически, тестировщики нужны всем компаниям, ведь при создании сайта или программы, любой сотрудник, будь-то разработчик, дизайнер или проектировщик, может ошибиться. В этом случае пользователь получит плохой или «сырой» продукт.

Простой пример, компания решила перевести на 1С не только бухгалтерию, но и кадровый отдел. Под эту задачу установили специальную конфигурацию, но руководитель понимает, что данные отображаются некорректно.

В этом случае можно привлечь тестировщика со знанием платформы 1С, который по тест-кейсу, то есть инструкции, проверяет эту конфигурацию как пользователь. Дальше все выявленные ошибки фиксирует в баг-репорте. 

Справка:

✓ Тест-кейсы (инструкции к тестированию) — документы, которые содержат в себе подробно описанные требования к порядку выполняемых действий и результатам тестирования программного продукта. 

✓ Тест-планы — документы, описывающие весь объем работ по тестированию: описание объекта, стратегии, расписания, критериев начала, окончание тестирования, необходимое оборудование, специальные знания и т.д. 

✓  Баг репорт (bug report) — это технический документ, который содержит в себе полное описание ошибок и нужную информацию о ней.

На какие категории делятся тестировщики по опыту и сложности работы

Всех тестировщиков можно условно разделить на 2 большие группы— это ручные тестировщики и тестировщики-автоматизаторы. Первые проверяют сценарии пользователя вручную, автоматизаторы для проверки пишут небольшие программы, то есть автоматизируют этот рутинный процесс.

Если мы говорим о новичках в профессии, то после курсов вы сможете работать ручным тестировщиком. Но, если у вас есть желание развиваться в профессии дальше, то можно освоить такой язык программирования как Python, и повысить свою категорию. 

Если говорить о статусе инженера по тестированию, то тут, как в любом IT-направлении, специалистов можно условно поделить на junior, то есть начинающих, middle, то есть продвинутых и senior — высшую категорию.

Начинающий тестировщик выполняет простые задачи, работает по готовому плану. После того как он осваивает азы, а это примерно полгода, он становится мидлом, то есть специалистом.

Мидлы уже умеет оптимизировать работу, разрабатывает для этого методики или использует дополнительные инструменты. Тестировщик в статусе сеньор досконально знает все нюансы работы и может передать свой опыт начинающим. 

Получить престижную профессию вы можете в школе Action Digital School на курсе «Тестировщик». Вы погрузитесь в мир отладки веб-сайтов и приложений, используя современные языки программирования. Начнете применять полученные знания на практике с первого занятия и станете экспертом в своей области уже через 3 месяца.

Какие навыки должны быть у человека, который хочет заняться тестированием 

Среди технических навыков — это владение консолью в браузере в Google Chrome, знание командной строки популярных операционных систем, умение пользоваться инструментами Postman, Charles. 

Справка:

Postman — это приложение для создания, тестирования, документирования, публикации и обслуживания API

Charles — это инструмент для анализа трафика. Обычно его используют при тестировании мобильных приложений, чтобы понять, как телефон общается с сервисом и какие запросы отправляет.

Среди же гибких важными я считаю внимательность и «чувство прекрасного». Что это значит? Вот открываете вы сайт, смотрите на него, нажимаете на кнопки, переходите по вкладкам и можете сказать: красиво там или нет.

Например, вы открываете каталог онлайн-магазина по продаже холодильников, а там разные модели холодильник сфотографированы с разных ракурсов. Это красиво и удобно? Сомневаюсь. 

Кроме того, тестировщику очень часто приходится общаться с коллегами, поэтому он должен быть общительным, а еще убедительным и напористым, а то к его мнению никто прислушиваться не будет. 

Какие навыки и опыт может использовать бухгалтер, чтобы стать востребованным тестировщиком 

Бухгалтер — это специалист, который хорошо знает специфику своей работы, финансовые сценарии компании, работает с платформой 1С. Это значит, что все профессиональные навыки, полученные за годы работы, он может использовать в новой профессии.

Например, именно таких специалистов, которые получили дополнительную профессию тестировщика, привлекают компании, чтобы проверить правильность работы новой конфигурации 1С. 

Получить престижную профессию вы можете в школе Action Digital School на курсе «Тестировщик». Вы погрузитесь в мир отладки веб-сайтов и приложений, используя современные языки программирования. Начнете применять полученные знания на практике с первого занятия и станете экспертом в своей области уже через 3 месяца.

Назовите плюсы и минусы профессии тестировщика

Как и в любой профессии, в работе тестировщика есть не только плюсы, но и минусы. Но плюсов, на мой взгляд намного больше.

Например, если в жизни вам не хватает общения, и вам надоели постоянный отчеты и заполнение бумаг, то профессия тестировщик это исправит. Ведь вам придется на постоянной основе общаться с менеджерами, разработчиками, заказчиками и так далее.

Второй огромный и неоспоримый плюс — можно работать из любой точки мира, вам понадобится только хороший интернет и ноутбук. Например, компаний, в которой я работаю, находится в Санкт-Петербурге, а сам я живу в Ярославле.  

Но, как и в любой компании, у тестировщиков бывают и авралы. Вы сильно завязаны на работу разработчиков. Бывает так, что сроки горят — разработчики только сделали функционал, а завтра его уже надо отдавать клиенту и приходится выходить в ночь проверять. Такие случаи бывают, но крайне редко. Хотя кому я это рассказываю, тем кто с отчетами работает до самого поздна?

Сколько зарабатывают тестировщики и зависит ли это от региона, в котором живет человек

Зарплаты безусловно зависят от региона и компании. Но они выше, если у вас есть за плечами опыт в какой-то профессиональной области. Например, вы отлично знаете бухгалтерию, или понимаете функционал платформы 1С.

Таким образом вы становитесь узким специалистом, значит более востребованным и с более высокой зарплатой. Если вы со временем освоите навыки автоматизации, то уровень оплаты вашего труда вырастет. 

Онлайн-обучение для бухгалтеров, кадровиков, юристов

Осваивайте новые профессии. Учитываем ваш опыт, даем практические знания и обратную связь от преподавателей

Реклама: ООО «Актион-диджитал», ИНН: 7715670503, erid: LjN8KBgdX

Action Digital School

Action Digital School

Получите IT-профессию на базе собственных навыков и станьте востребованным специалистом в Digital

922 подписчика

Комментарии

ヽ( ﾟ ∀ ﾟ )ﾉ
Вот это удача! Да это же отличный шанс стать первым, кто !
    Упс, комментировать могут только зарегистрированные пользователи, пожалуйста, .
    Логотип DocDeti_DocMed_DocDent
    DocDeti_DocMed_DocDent
    Общество

    Разбор препарата: Креон. Когда он действительно нужен бухгалтерам?

    Бухгалтерам с хроническим панкреатитом и внешнесекреторной недостаточностью поджелудочной железы этот препарат хорошо знаком. Подробно о препарате расскажет гастроэнтеролог клиники DocMed Ольга Евлашева.

    Разбор препарата: Креон. Когда он действительно нужен бухгалтерам?
    12
    Логотип Action Digital School
    Action Digital School
    Обучение для бухгалтеров

    Кто такой тестировщик: простой путь для бухгалтера попасть в IT и зарабатывать больше

    Новая профессия тестировщик уже у многих на слуху. И мнения о ней в профессиональной среде разные. Одни говорят, что тестировщик, эта та самая волшебная специальность, которую легко может освоить любой человек, даже если он ничего не смыслит в математике, другие — что эта айтишная профессия не каждому по зубам и с ней не все так просто. Итак, что во всем этом правда? Мы попросили рассказать Василия Кирноса — старшего инженера по тестированию ПО в компании Ядро Центр Программных Разработок.

    Кто такой тестировщик: простой путь для бухгалтера попасть в IT и зарабатывать больше
    51
    Логотип Юзвак Максим
    Юзвак Максим
    ПСН

    Учет по ПСН обеспечительного платежа. Особенности, на которые надо обратить особое внимание

    Рассматриваются особенности учета обеспечительного платежа при применении арендодателем патентной системы налогообложения.

    17
    Логотип Мой Финансовый консультант
    Мой Финансовый консультант
    Пенсии

    Опасные ловушки новой пенсионной программы: почему гражданам следует быть осторожными

    Новая программа долгосрочных сбережений, которая вступит в силу в России с 1 января 2024 года, обещает принести множество преимуществ гражданам. Президент Владимир Путин подписал закон, касающийся запуска этой программы.

    Опасные ловушки новой пенсионной программы: почему гражданам следует быть осторожными
    1
    46
    Логотип Светлана Беляева
    Светлана Беляева
    Налоги, взносы, пошлины

    Ошибки по налогам: как избежать негативных последствий. 10 популярных ошибок в признании расходов на ОСНО и УСН

    В этом видео рассказываю про 10 популярных ошибок в признании расходов на ОСНО и УСН: расходы на управляющего ИП, аренду, займы, списание дебиторской задолженности, создание резервов и другие.

    22
    Логотип msneg
    msneg
    Кадры

    Как привлечь поколение Z в реальные сектора экономики? Разбирались на Кадровом национальном конгрессе ОПК

    13 июля в Москве прошел организованный Академией ПСБ Конгресс, где обсуждали ключевые проблемы кадрового обеспечения оборонно-промышленного комплекса.

    Как привлечь поколение Z в реальные сектора экономики? Разбирались на Кадровом национальном конгрессе ОПК
    59
    Логотип СберКорус
    СберКорус
    Бухгалтерские программы

    Бесплатные инструменты в помощь бухгалтеру

    Бухгалтерский учёт построен на множестве цифр, расчётов и отчётов. А ошибки в бухгалтерии могут обернуться печальными последствиями. Правильно производить расчёты и экономить время помогают различные сервисы и инструменты. Среди них есть и бесплатные, доступные всем. Рассказываем о пяти самых популярных бесплатных помощниках бухгалтера.

    Бесплатные инструменты в помощь бухгалтеру
    296
    Логотип igotosochi
    igotosochi
    Ценные бумаги

    Святой рандом июля. BANEP — акции Башнефть-п

    Продолжаю второй сезон святого рандома с дивидендными акциями. Каждый месяц я выбираю одну рандомную акцию из заранее составленного списка. Ну как я, делает это святой рандом, он же генератор случайных чисел. Я её потом просто покупаю. Почему? Да потому что какой смысл ручками выбирать акции, если рынок ведет себя непредсказуемо ¯\_(ツ)_/¯

    Святой рандом июля. BANEP — акции Башнефть-п
    28
    Читать еще