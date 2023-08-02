Урок по Excel: как быстро создать надежный пароль и защитить персональные данные

Бухгалтер компании отвечает за обработку финансовой информации, включая данные о доходах, расходах, налогах, а также персданных сотрудников. Чтобы избежать утечки информации, необходимо защищать ее с помощью надежного пароля. Можно по старинке самостоятельно придумать длинный набор символов, а можно создать его с помощью функции генерации паролей в Excel.

Как создать надежный пароль самостоятельно: подсказки, но без гарантии

С вами сегодня я, Егор Лысянский, преподаватель школы Action Digital School, эксперт в сфере аналитики. И в статье-уроке мы разберем, как же создать идеальный надежный пароль.

Итак, мы уже решили, что для того чтобы обезопасить данные компании, а еще и свои личные, вам нужен самый надежный пароль. Такие как «123456», «qwerty» или «volodia2000» точно не подойдут. Любой хакер взломает их за считанные часы, а некоторые даже за пару минут. Как же выглядит идеальный и надежный пароль? Представьте, что по вашей клавиатуре попрыгал попугай.

🐤 Идеальный пароль по версии вашего попугая — «28jfhs;/SY&b3+873&&5v»

Как вы понимаете, это шутка, в которой на самом деле есть доля истины. На самом деле эксперты говорят, что надежный пароль должен состоять из восьми и более символов латинского алфавита с чередование заглавных, строчных букв, цифр, символов и знаков препинания. Чем их больше, чем сложнее и длиннее такая цепочка, тем больше над ним будут биться хакеры в надежде его взломать.

Памятка. Как составить сложный пароль, который легко запомнить Вариант №1. Вспомните, как звали вашу первую учительницу. Например, это Мария Сергеевна. Меняете раскладку на клавиатуре на английский и набираете, нажимая на русские буквы: VfhbzCthuttdyf. Добавляете в начало номер своей школы, а в конце пишете количество букв вашей фамилии. Получается вот такой пароль: «1277VfhbzCthuttdyf7». Вариант №2. Вспоминаем фразу из своей любимой песни. Например «Ты не верь слезам, все вернется после долгих ночей». Выписываем первые буквы, получается «Тнвсввпдн». После набираем эти буквы, но в английской раскладке, делая каждую вторую заглавной: «NyDcDdGlY» и добавляем в конец через нижнее подчеркивание любую памятную дату, например ваш возраст, когда вы взяли домой свою первую собаку. Так у нас получается вот такой пароль: «NyDcDdGlY_34».

Согласитесь, что все эти все эти рекомендации хороши, когда у вас есть время включить фантазию, но при этом нет ответственности за финансовые секреты компании. Есть еще один вариант — использовать сервисы генерации паролей, которые легко можно найти на просторах интернета.

Их выбор не ограничен. В таких программах вы можете задать длину пароля, попросить использовать заглавные буквы или спецсимволы. Вот только подобные площадки грешат «сливами». Нет гарантии, что ваш красивый пароль не попадет в руки мошенников.

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Как создать пароль с помощью функции генерации паролей в Excel

Есть один проверенный способ — генерация пароля в Excel. Базовый инструмент бухгалтера не уступает онлайн-сервисам в удобстве создания надежных паролей, при этом гарантирует безопасность созданных комбинаций.

Создать пароль в Excel можно с помощью функции «СЛУЧМЕЖДУ». Инструмент помогает генерировать случайные числа в заданном диапазоне.

Пример генерации случайных чисел в Excel

Однако одних рандомных чисел недостаточно, чтобы создать комбинацию для надежного пароля. Он должен включать специальные символы и буквы в разном регистре.

Но, как я уже говорил, случайного числа недостаточно для генерации пароля, ведь надежный пароль — это сложный пароль. Он должен включать в себя буквы в разном регистре и специальные символы.

И здесь нужно немного углубиться в теорию. Дело в том, что каждый символ в Excel обладает своим кодом. Код — это число. Ниже вы можете видеть таблицу с кодами, в ней указано под какими кодами какой символ закреплен. Скачайте ее здесь >>>

Таблица обозначений код-символ

Цифры и специальные символы для создания пароля можно найти под кодом 33–64. Символы с 65 по 90 — это алфавитные символы верхнего регистра. А с 97 по 122 — строчные алфавитные символы. Мы также разделили русские буквы, количество которых составляет от 192 до 255 символов. Это строчные и прописные буквы. Однако во всех паролях используются латинские символы, поэтому русские символы при генерации пароля не пригодятся.

Как сгенерировать пароль из строчных букв

Чтобы создать пароль с использованием строчных букв или других символов, укажите диапазон ячеек с соответствующими кодами.

Разберем генерацию пароля на примере случайного кода из строчных латинских букв: Шаг 1. В Excel добавить таблицу. Найти ее можно внизу статьи.

Шаг 2. В ячейку ввести формулу =СИМВОЛ(СЛУЧМЕЖДУ($C$3;$D$3))

Шаг 3. Вы получите случайную комбинацию из латинских строчных букв.

Такой способ создания надежных паролей можно использовать регулярно.

Зачем бухгалтеру создавать новый пароль каждый день

Лайфхак от наших экспертов — генерить новый пароль в Excel для защиты информации можно ежедневно. Это существенно снижает риск взлома и утечки данных.

Безопасный пароль — залог конфиденциальности данных



Кроме того, Excel сохранит все ваши пароли-явки и вы не потеряете доступ к данным в неподходящий момент. С помощью функций «СИМВОЛ» и «СЛУЧМЕЖДУ» можно не только сохранять в тайне данные компании. Вы можете в полной мере использовать Такой лайфхак пригодится и для личного использования например, чтобы создавать пароли для социальных сетей, приложений и хранить их надежно закрытыми от лишних глаз.

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Автор: Егор Лысянский, преподаватель школы Action Digital School, эксперт в сфере аналитики, маркетинговых исследований и контроля качества обслуживания, ведущий аналитик La Redoute.

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