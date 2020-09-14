Возможен ли стабильный доход в постпандемийные времена?

Мы считаем, что не только возможен, но и обязателен. И скорее, на первый план должен выходить вопрос, каким способом добиться стабильного дохода.

Инвестиции в ценные бумаги лидируют среди других вариантов вложений финансовых средств (недвижимость, драгоценные металлы, искусство и т. д.). Стоимость акций одного только Сбербанка увеличилась в 100 раз.

Ошибочно считается, что для рынка ценных бумаг нужны крупные финансовые вливания. Не спешите расстраиваться. Зарабатывать на динамике рынка можно и с небольшими суммами.

Например, вложения в 3 тысячи рублей в месяц посильны любому работающему человеку. Так как на эту сумму можно купить далеко не все акции, стоимость некоторых из них начинается от 10 тыс. рублей за единицу, нужно найти подходящий финансовый инструмент.

И как раз для такого случая он есть — ETF (биржевой инвестиционный фонд, паи (акции) которого обращаются на бирже). Проще говоря, это покупка доли в «корзине акций», из числа самых известных, надежных компаний. Стоимость паев (акций) подобных фондов несущественна для любого кошелька, а открытие счета у многих брокеров ETF не имеет строгого минимального порога. При этом отдача здесь существенно выше депозитного вклада в любом банке.

По статистике, за последние пять лет покупка ETF акций России фонда FXRL приносит в среднем 10% годового дохода. При ежемесячных вложениях в 3 тысячи рублей через 20 лет ваши сбережения (с учетом внесенных и доходных средств) составят более 2,2 млн рублей. Не совершая никакой другой активности, кроме наращивания своего пая, за 20 лет вы внесете 720 тыс., а получите — 2 млн 200 тыс. рублей.