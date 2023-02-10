Инвестиции

Инвестиции с юридического ракурса

В интервью Левона Акопова с практикующим юристом, совладельцем юридической компании «Тутушкина и Партнеры» – Евгенией Тутушкиной, обсудили ряд актуальных, для инвесторов, вопросов юридического характера,

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А именно:

  • неоправданные списания средств финансовыми организациями;

  • перспективы возврата своих ценных бумаг из недружественных юрисдикций;

  • законные методы вывода средств из РФ;

  • кейс с продажей банком структурных нот под видом валютного депозита.

Афинанс.рф
Афинанс.рф
Афинанс — полезные инвестиции

Налоги, взносы, пошлины

Порядок списания безнадежной задолженности по налогам в 2023 году

С 1 января 2023 года введен Единый налоговый счет, в связи с этим обновлен и порядок списания безнадежных долгов. Теперь безнадежная задолженность по налогам, пеням, штрафам, страховым взносам отражается как отрицательное сальдо ЕНС.

Порядок списания безнадежной задолженности по налогам в 2023 году

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