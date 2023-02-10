Инвестиции с юридического ракурса

А именно:
неоправданные списания средств финансовыми организациями;
перспективы возврата своих ценных бумаг из недружественных юрисдикций;
законные методы вывода средств из РФ;
кейс с продажей банком структурных нот под видом валютного депозита.
В интервью Левона Акопова с практикующим юристом, совладельцем юридической компании «Тутушкина и Партнеры» – Евгенией Тутушкиной, обсудили ряд актуальных, для инвесторов, вопросов юридического характера,
А именно:
неоправданные списания средств финансовыми организациями;
перспективы возврата своих ценных бумаг из недружественных юрисдикций;
законные методы вывода средств из РФ;
кейс с продажей банком структурных нот под видом валютного депозита.
Около 5-6 млрд рублей потеряли те, кто вложились в финансовые пирамиды. Центробанк начал выявлять схемы злоумышленников на ранней стадии, когда они еще не привлекли к своим проектам много людей.
С 1 января 2023 года введен Единый налоговый счет, в связи с этим обновлен и порядок списания безнадежных долгов. Теперь безнадежная задолженность по налогам, пеням, штрафам, страховым взносам отражается как отрицательное сальдо ЕНС.
Изменения касаются вопросов независимости аудиторов и аудиторских компаний. Поправки заработают с 1 июля 2023 года.
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С 2023 года обновлены формы отчетности по физлицам, а перечень отчетов пополнился новыми. Изменения коснулись и исполнителей по договорам ГПХ.
Более 90 тысяч новых предпринимателей начали свой бизнес в сфере красоты и занялись производственной деятельностью.
За полгода «Сбер» закрыл 783 офиса. Многие банки начали оптимизировать расходы и решают отказаться от пунктов обслуживания с низкой проходимостью.
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С 2023 года справку 182н отменили. Для расчета больничного бухгалтеры будут получать данные из СФР.
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