Получать ЭЦП будем по-новому: куда бежать и что делать?

Уже в этом году произошли изменения в порядке получения электронных подписей, а в будущем их станет еще больше. Нововведений хватило до 2022 года. Что нас ждет — давайте разбираться.

ЭЦП 2020

С 1 июля 2020-го года нельзя доверять получение подписи даже самым родным и близким — получить ее необходимо самостоятельно (часть 1 статьи 18 Федерального закона № 63-ФЗ от 06.04.2011 г.). Получить ЭЦП можно несколькими способами:

Лично в Удостоверяющем центре (нужен документ, удостоверяющий личность); С помощью действующего сертификата дистанционно (только при помощи квалифицированной электронной подписи — КЭП); Используя биометрические данные (из загранпаспорта или Единой биометрической системы). Данные из системы при этом передаются в зашифрованном виде с использованием средств криптографической защиты. Если физическое лицо, обратившееся за получением ЭЦП, отказывается от средств шифрования, то УЦ обязан отказать ему в выдаче подписи.

Пока подпись традиционно можно получить в любом аккредитованном Удостоверяющем центре, но в следующем году их количество может сильно сократиться.

Несмотря на переполох, не нужно никуда срочно бежать. Удостоверяющие центры, получившие аккредитацию до вступления в силу закона № 476-ФЗ (он внес соответствующие поправки в ФЗ «Об электронной подписи»), могут выпускать и выдавать КЭП в течение всего срока действующей аккредитации, но не позднее чем до 1 июля 2021 года.

ЭЦП 2021

Поправки в Федеральный закон № 63-ФЗ ужесточили требования к УЦ (статья 16 Закона № 63-ФЗ). Не каждый действующий центр сможет им соответствовать. К примеру, минимальный размер собственного капитала должен будет составлять 1 млрд рублей, в то время как сейчас планка намного ниже — 7 миллионов. Добавлены требования к деловой репутации руководителей и владельцев УЦ (тех, кто обладает не менее чем 10% капитала).

Также с 1 января 2021 года удостоверяющий центр должен получать лицензию на деятельность по разработке, производству и распространению шифровальных (криптографических) средств, информационных систем, телекоммуникационных систем, защищенных с использованием таких средств. Как видите, получить аккредитацию станет намного сложнее.

Есть и положительные моменты. УЦ получают право со следующего года хранить и использовать ключ ЭЦП по поручению его владельца. На практике это значит, что отпадет необходимость настраивать компьютер или другое устройство для работы с электронной подписью, не придется устанавливать специальное ПО. Это намного упрощает процедуру использования ЭЦП.

В Ак Барс Банке платежные поручения в интернет-банке можно подписывать как облачной подписью Pay Control, так и электронно-цифровой подписью на носителе рутокен.

Pay Control — это мобильное приложение. Для его работы не нужны не только дополнительные устройства, но и сотовая связь. Приложение доступно как в онлайн-, так и в офлайн-режиме. Защитить ключ можно с помощью пароля, сканера лица или отпечатка пальца. Любая операция подтверждается буквально в один клик — быстро и безопасно.

Те, кто ощущает себя комфортней при физическом хранении ключа, могут выбрать ЭЦП на носителе Рутокен. Его преимущество — можно подписывать несколько платежных поручений сразу одним кликом в системе.

Далекий (нет) 2022 год

Спойлеры, спойлеры! Самые глобальные перемены наступят с 2022 года. Они отразятся на работе абсолютно всех компаний. Что же нас ждет?

От организации сможет получить подпись только ее руководитель. Остальные сотрудники обращаются в УЦ как физические лица и получают личную подпись, чтобы использовать ее для подписания документов (например, накладных, актов, договоров и т.д.), при этом придется использовать электронную доверенность.

Пока не совсем понятно как это будет работать. Тем более, что системы станут проверять доверенность и на основе результата проверки принимать решение — допустимо использовать эту ЭЦП или нет.