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Ак Барс Банк

С 1 октября меняются правила зачета и возврата налогов. Как вернуть или зачесть переплату по-новому

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Сейчас зачет переплаты производится только по налогам одного вида. Это означает, что переплату по федеральным налогам можно зачесть только в счет федеральных налогов, по региональным — в счет региональных, по местным — в счет местных. Какие налоги относятся к федеральным, региональным и местным, указано в п. 7 ст. 12 НК РФ, ст.ст. 13-15 НК РФ.

Что касается возврата переплаты, то в настоящее время для получения денег на расчетный счет достаточно не иметь задолженности по налогам того же вида.

Что изменится с 1 октября 2020 года

С 1 октября 2020 года отменяется абз. 2 п. 1 ст. 78 НК РФ и с этой даты при зачете налогов не будет иметь значения — к какому виду относится тот или иной налог. То есть, например, переплату по НДС можно будет зачесть в счет недоимки по налогу на имущество организаций. То же самое относится к пеням и штрафам: так как «привязка» к виду налогов отменена, то ту же переплату по налогу на добавленную стоимость можно будет зачесть не только в счет налога на имущество, но и в счет недоимки по пени и (или) штрафу по налогу на имущество.

Изменятся и правила возврата переплаты: вернуть переплату можно будет только при условии, что у плательщика нет недоимки по любым налогам, пеням, штрафам, а не только по налогу тоже вида. Можно сказать, что если зачесть переплату станет проще, то вернуть ее станет сложнее.

Внимание: по страховым взносам правила зачета и возврата не изменятся.

Так как никаких переходных периодов не предусмотрено, то зачет и возврат по новым правилам будет распространятся и на суммы, уплаченные до 1 октября 2020 года. Не важно, когда именно возникла переплата. Важно, чтобы сам зачет или возврат произошел после указанной даты (Письмо Минфина России от 10.08.2020 № 03-02-07/1/72100).

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Откуда берется переплата

Переплата может возникнуть по разными причинам:

  1. Ошибка при расчете налога. Такие ошибки, как правило, допускают налогоплательщики, которые самостоятельно ведут учет: неверно посчитали налоговую базу, забыли применить налоговые вычеты или льготу, выбрали неверную ставку налога.
  2. Ошибка при заполнении платежного поручения, например, неверно указали КБК или сумму налога.
  3. Сезонность бизнеса. Допустим, в течение года организация перечисляла авансовые платежи по налогу на прибыль, а к концу года выручка упала и по итогам года сумма налога получилась меньше суммы уплаченных авансов.
  4. Дважды уплачен налог. Такое бывает, когда плательщик с опозданием перечислил налог (пени, штраф), но в карточке расчетов с бюджетом оплата еще не отобразилась. И налоговый орган еще раз списывает эту же сумму налога (пени, штрафа).
  5. Если организация или ИП попали в список «пострадавших» от коронавируса видов деятельности — применимо для налогов, уплаченных в 2020 году. Налоговая инспекция самостоятельно производит перерасчет сумм налогов, и если налогоплательщик платил налоги в прежнем порядке, то возникнет переплата.

Многие ИП и руководители малого бизнеса самостоятельно ведут бухгалтерию, рассчитывают налоги. Но одновременно следить за бизнесом и вести учет сложно.

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Как проверить, есть ли переплата

Чтобы выявить переплату рекомендуется регулярно проводить сверку налоговых платежей. Акт сверки можно запросить у налоговой инспекции лично (написать заявление и отнести в налоговую), направить запрос по телекоммуникационным каналам связи (ТКС) через своего оператора или проверить перечисления в своем личном кабинете на сайте ФНС. Особенно это актуально для индивидуальных предпринимателей и собственников небольших компаний, которые сами ведут учет.

Они зачастую не в курсе, что происходит у них с налогами. И если все -таки переплата есть, то первая ее может обнаружить налоговая инспекция. Тогда в течение 10-и рабочих дней со дня выявления переплаты плательщику направляется сообщение с указанием суммы и даты переплаты.

А что дальше

Если есть переплата, то принять решение, что с ней делать дальше, нужно в течение 3- лет с даты ее возникновения (п. 3 ст. 78 НК РФ). Если этот срок пропустить, то зачесть или вернуть переплату можно будет только через суд. И то только в том случае, если налогоплательщик докажет, что он по уважительной причине пропустил срок для зачета /возврата переплаты.

Если таких причин нет, или указанные причины суд сочтет не уважительными, то про переплату можно забыть.

Чтобы вернуть средства организации необходимо подать заявление с указанием банковских реквизитов для возврата. Расчетный счет должен быть открыт у любой компании, т.к. через него проходят не только расчеты с контрагентами, но и с государственными органами. Открыть расчетный счет с бесплатным обслуживанием можно в Ак Барс Банке. Контролировать платежи и использовать дополнительные возможности (например, проверять риск приостановления операций по счету) можно через систему Ак Барс Бизнес Драйв на компьютере или через мобильное приложение.

Что нужно сделать для возврата

Чтобы зачесть и вернуть переплату нужно сообщить о принятом решении налоговой инспекции. Сделать это нужно путем предоставления заявления по форме, утвержденной приказом ФНС России от 14 февраля 2017 года № ММВ-7-8/182@.

В зависимости от того, если ли недоимка по другим налогам, какая сумма переплаты имеется,организация и ИП могут поступить следующим образом:

1.Если переплата больше, чем недоимка, то можно:

  • сразу написать заявление на возврат переплаты. В таком случае налоговая инспекция самостоятельно погасит всю имеющуюся недоимку по налогам , пеням, штрафам, а остаток вернет на расчетный счет,
  • написать заявление на зачет задолженности, а на оставшуюся сумму предоставить заявление на зачет в счет будущих платежей по какому-либо налогу.

2.Если переплата меньше, чем недоимка, то, очевидно, что просить вернуть переплату на расчетный счет не нужно. В таком случае нужно написать заявление на зачет имеющейся задолженности.

Решение о зачете налоговый орган примет в течение 10-и рабочих дней:

  • со дня подписания акта сверки с налоговой инспекцией (если такой акт подписывался)
  • со дня получения заявления от налогоплательщика о зачете (если такое заявление подавалось).
  • с момента обнаружения переплаты, если налогоплательщик не обращался в налоговую инспекцию с заявлением о зачете в счет конкретного налога.

Решение о возврате суммы переплаты налоговый орган также должен принять в течение 10-и рабочих дней с даты получения заявления от налогоплательщика или даты подписания акта сверки. Еще пять рабочих дней дается налоговикам на то, чтобы сообщить о принятом решении налогоплательщику и еще месяц на то, чтобы перечислить деньги на расчетный счет.

Если отказали в зачете или в возврате

О том, что налогоплательщику отказали в зачете или возврате переплаты налоговый орган обязан сообщить в тот же 10-и дневный срок, что и для положительного решения.

Отказать в зачете/возврате переплаты налоговый орган может в случае, если переплате больше 3-х лет. Что делать — рассказывали выше: обращаться в суд. Но перед этим отказ необходимо обжаловать в вышестоящем налоговом органе.

Также причиной отказа может быть допущенная ошибка при заполнении заявления о зачете/возврате переплаты. После уточнений зачет будет проведен, а сумму переплаты переведут на расчетный счет. Других причин в отказе нет.

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