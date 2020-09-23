С 1 октября меняются правила зачета и возврата налогов. Как вернуть или зачесть переплату по-новому

Сейчас зачет переплаты производится только по налогам одного вида. Это означает, что переплату по федеральным налогам можно зачесть только в счет федеральных налогов, по региональным — в счет региональных, по местным — в счет местных. Какие налоги относятся к федеральным, региональным и местным, указано в п. 7 ст. 12 НК РФ, ст.ст. 13-15 НК РФ.

Что касается возврата переплаты, то в настоящее время для получения денег на расчетный счет достаточно не иметь задолженности по налогам того же вида.

Что изменится с 1 октября 2020 года

С 1 октября 2020 года отменяется абз. 2 п. 1 ст. 78 НК РФ и с этой даты при зачете налогов не будет иметь значения — к какому виду относится тот или иной налог. То есть, например, переплату по НДС можно будет зачесть в счет недоимки по налогу на имущество организаций. То же самое относится к пеням и штрафам: так как «привязка» к виду налогов отменена, то ту же переплату по налогу на добавленную стоимость можно будет зачесть не только в счет налога на имущество, но и в счет недоимки по пени и (или) штрафу по налогу на имущество.

Изменятся и правила возврата переплаты: вернуть переплату можно будет только при условии, что у плательщика нет недоимки по любым налогам, пеням, штрафам, а не только по налогу тоже вида. Можно сказать, что если зачесть переплату станет проще, то вернуть ее станет сложнее.

Внимание: по страховым взносам правила зачета и возврата не изменятся.

Так как никаких переходных периодов не предусмотрено, то зачет и возврат по новым правилам будет распространятся и на суммы, уплаченные до 1 октября 2020 года. Не важно, когда именно возникла переплата. Важно, чтобы сам зачет или возврат произошел после указанной даты (Письмо Минфина России от 10.08.2020 № 03-02-07/1/72100).

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Откуда берется переплата

Переплата может возникнуть по разными причинам:

Ошибка при расчете налога. Такие ошибки, как правило, допускают налогоплательщики, которые самостоятельно ведут учет: неверно посчитали налоговую базу, забыли применить налоговые вычеты или льготу, выбрали неверную ставку налога. Ошибка при заполнении платежного поручения , например, неверно указали КБК или сумму налога. Сезонность бизнеса . Допустим, в течение года организация перечисляла авансовые платежи по налогу на прибыль, а к концу года выручка упала и по итогам года сумма налога получилась меньше суммы уплаченных авансов. Дважды уплачен налог . Такое бывает, когда плательщик с опозданием перечислил налог (пени, штраф), но в карточке расчетов с бюджетом оплата еще не отобразилась. И налоговый орган еще раз списывает эту же сумму налога (пени, штрафа). Если организация или ИП попали в список «пострадавших» от коронавируса видов деятельности — применимо для налогов, уплаченных в 2020 году. Налоговая инспекция самостоятельно производит перерасчет сумм налогов, и если налогоплательщик платил налоги в прежнем порядке, то возникнет переплата.

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Как проверить, есть ли переплата

Чтобы выявить переплату рекомендуется регулярно проводить сверку налоговых платежей. Акт сверки можно запросить у налоговой инспекции лично (написать заявление и отнести в налоговую), направить запрос по телекоммуникационным каналам связи (ТКС) через своего оператора или проверить перечисления в своем личном кабинете на сайте ФНС. Особенно это актуально для индивидуальных предпринимателей и собственников небольших компаний, которые сами ведут учет.

Они зачастую не в курсе, что происходит у них с налогами. И если все -таки переплата есть, то первая ее может обнаружить налоговая инспекция. Тогда в течение 10-и рабочих дней со дня выявления переплаты плательщику направляется сообщение с указанием суммы и даты переплаты.

А что дальше

Если есть переплата, то принять решение, что с ней делать дальше, нужно в течение 3- лет с даты ее возникновения (п. 3 ст. 78 НК РФ). Если этот срок пропустить, то зачесть или вернуть переплату можно будет только через суд. И то только в том случае, если налогоплательщик докажет, что он по уважительной причине пропустил срок для зачета /возврата переплаты.

Если таких причин нет, или указанные причины суд сочтет не уважительными, то про переплату можно забыть.

Чтобы вернуть средства организации необходимо подать заявление с указанием банковских реквизитов для возврата. Расчетный счет должен быть открыт у любой компании, т.к. через него проходят не только расчеты с контрагентами, но и с государственными органами. Открыть расчетный счет с бесплатным обслуживанием можно в Ак Барс Банке. Контролировать платежи и использовать дополнительные возможности (например, проверять риск приостановления операций по счету) можно через систему Ак Барс Бизнес Драйв на компьютере или через мобильное приложение.

Что нужно сделать для возврата

Чтобы зачесть и вернуть переплату нужно сообщить о принятом решении налоговой инспекции. Сделать это нужно путем предоставления заявления по форме, утвержденной приказом ФНС России от 14 февраля 2017 года № ММВ-7-8/182@.

В зависимости от того, если ли недоимка по другим налогам, какая сумма переплаты имеется,организация и ИП могут поступить следующим образом:

1.Если переплата больше, чем недоимка, то можно:

сразу написать заявление на возврат переплаты. В таком случае налоговая инспекция самостоятельно погасит всю имеющуюся недоимку по налогам , пеням, штрафам, а остаток вернет на расчетный счет,

написать заявление на зачет задолженности, а на оставшуюся сумму предоставить заявление на зачет в счет будущих платежей по какому-либо налогу.

2.Если переплата меньше, чем недоимка, то, очевидно, что просить вернуть переплату на расчетный счет не нужно. В таком случае нужно написать заявление на зачет имеющейся задолженности.

Решение о зачете налоговый орган примет в течение 10-и рабочих дней:

со дня подписания акта сверки с налоговой инспекцией (если такой акт подписывался)

со дня получения заявления от налогоплательщика о зачете (если такое заявление подавалось).

с момента обнаружения переплаты, если налогоплательщик не обращался в налоговую инспекцию с заявлением о зачете в счет конкретного налога.

Решение о возврате суммы переплаты налоговый орган также должен принять в течение 10-и рабочих дней с даты получения заявления от налогоплательщика или даты подписания акта сверки. Еще пять рабочих дней дается налоговикам на то, чтобы сообщить о принятом решении налогоплательщику и еще месяц на то, чтобы перечислить деньги на расчетный счет.

Если отказали в зачете или в возврате

О том, что налогоплательщику отказали в зачете или возврате переплаты налоговый орган обязан сообщить в тот же 10-и дневный срок, что и для положительного решения.

Отказать в зачете/возврате переплаты налоговый орган может в случае, если переплате больше 3-х лет. Что делать — рассказывали выше: обращаться в суд. Но перед этим отказ необходимо обжаловать в вышестоящем налоговом органе.

Также причиной отказа может быть допущенная ошибка при заполнении заявления о зачете/возврате переплаты. После уточнений зачет будет проведен, а сумму переплаты переведут на расчетный счет. Других причин в отказе нет.

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