Как вести ВЭД, проходить валютный контроль и не платить штрафы: изменения 2020 года

В этом году с большими проблемами сталкиваются импортеры и экспортеры. Из-за логистических ограничений участники внешнеэкономической деятельности не могут вовремя и в полном объеме исполнить контракты, а иностранные контрагенты, пользуясь условиями выхода из контракта, взыскивают пени, штрафы, размеры убытков и упущенную выгоду. В дополнении ситуация влечет за собой риски, связанные с неисполнением требований валютного законодательства России.

Импортер, согласно валютному законодательству, обязан репатриировать, т.е. вернуть, на свой банковский счет уплаченную в качестве аванса валюту за непоставленные товары или неоказанные услуги. В случае невозврата аванса, российский импортер попадает под штраф.

У экспортеров, в свою очередь, присутствует риск неполучения экспортной выручки, что также приводит к штрафам.

Минфин России принял ряд мер, направленных на послабление в части валютного контроля. Изменяются условия наступления и меры административной и уголовной ответственности за нарушение российского валютного законодательства при невыполнении обязанности по репатриации резидентами денежных средств по договорам с нерезидентами.

В июне Минфин представил проект закона о поэтапной отмене репатриации. Планируется, что в будущем валютный контроль заменит контроль за сомнительными операциями, будут оцениваться риски, а пока с 1 января 2021 года можно будет не возвращать до 10% выручки, с 2022 года — до 30% и далее по возрастающей. Планируется, что полная отмена произойдет к 2025 году.

Правда Минфин поддерживает несырьевых экспортеров, а вот Центробанк предлагает более радикальный подход — отменить репатриацию для всех. При этом ЦБ выступает с инициативой закрепить в законе понятие сомнительной валютной операции, чтобы оставалась возможность препятствовать выполнению сделок в сфере теневой экономики.

Для участников ВЭД приняты послабляющие изменения

Установлена дифференциация размеров штрафов за нарушения резидентами порядка репатриации, снижены размеры штрафов.

Размер штрафа за нарушение срока репатриации теперь зависит от валюты обязательств, вида внешнеторгового контракта и статуса самого резидента. Размер штрафа от суммы денежных средств, не зачисленных в установленный срок на банковские счета в уполномоченных банках, будет определяться следующим образом (ч. 4, ч. 4.2. ст. 15.25 КоАП РФ в редакции закона 218-ФЗ):

от 3 до 10 % от суммы, если во внешнеторговом договоре сумма обязательств определена в валюте РФ и предусмотрена оплата в валюте РФ,

от 5 до 30 % если с нерезидентом заключен внешнеторговый договор (контракт), предусматривающий оплату в иностранной валюте,

от 5 до 30 % если с нерезидентом заключен договор займа,

от 3 до 5 % если резидент, допустивший нарушение, включен в перечень профессиональных участников внешнеэкономической деятельности.

Ранее размер штрафа за аналогичные нарушения составлял от 75 до 100%.

Предусмотрена ответственность за невыполнение резидентом в установленный срок обязанности по исполнению или прекращению обязательств по внешнеторговому договору (контракту), заключенному между резидентом и нерезидентом, на который распространяются требования валютного законодательства РФ в виде штрафа:

в размере от 5 до 30 % суммы денежных средств, причитающихся резиденту от нерезидента;

на должностных лиц — от 20 000 до 30 000 рублей ( ч.4.3. ст. 15.25 КоАП РФ в редакции закона 218-ФЗ ).

Дифференцированы и уменьшены размеры штрафа за нарушение срока репатриации денежных средств, уплаченных за неввезенные в РФ товары, невыполненные работы, неоказанные услуги либо за непереданные информацию или результаты интеллектуальной деятельности, в том числе исключительные права на них. Размер штрафа составит:

от 3 до 10 % суммы не возвращенных в установленный срок в РФ денежных средств, уплаченных нерезиденту по условиям внешнеторгового договора (контракта), сумма обязательств по которому определена в валюте РФ и условиями которого предусмотрена оплата в валюте РФ,

от 5 до 30 % от той же суммы, если контракт в иностранной валюте;

от 3 до 5 % если резидент, допустивший нарушение, включен в перечень профессиональных участников внешнеэкономической деятельности.

Ранее размер штрафа за аналогичные нарушения составлял от 75 до 100%.

При значительных нарушениях сумма штрафа осталась прежней. Если сумма не своевременно зачисленных денежных средств в течение одного года превышает 100 миллионов рублей, то сумма штрафа определяется, как и раньше — от 75 до 100%.

Административная ответственность за нарушение срока представления резидентом в уполномоченный банк форм учета и отчетности по валютным операциям, подтверждающих документов и информации при осуществлении валютных операций предусмотрена только за просрочку на 90 дней и более, размер штрафа составит:

на должностных лиц — от 4 000 до 5 000 рублей;

на юридических лиц — от 40 000 до 50 000 рублей.

Установлены случаи освобождения от административной ответственности за нарушение порядка проведения валютных операций:

за нарушение срока репатриации, если сумма контракта равна или не превышает 200 тысяч рублей (или эквиваленту этой суммы в иностранной валюте);

если расчеты произведены, минуя счета в уполномоченных банках, но в течение 45 дней резидент зачислил их на вклад или счет в российском банке;

Введен дополнительный срок, после истечения которого возможно применение ответственности за нарушение валютного законодательства. Административная ответственность за нарушение срока репатриации применяется только по истечении 45 дней после окончания срока, установленного для выполнения соответствующей обязанности, в случае ее невыполнения в течение указанного времени.

Новый сервис валютный календарь в составе систем Ак Барс Бизнес Драйв и Ак Барс Бизнес Онлайн поможет соблюдать все сроки и требования валютного контроля, оперативно оформить документы без ошибок. Событие календаря формируется автоматически на основании представленных клиентами документов валютного контроля, при переходе по ссылке клиенту предоставляются максимально заполненные банком документы и подсказки.

Как теперь проходит валютный контроль

Чтобы поставить на учет экспортный контракт передайте банку общую информацию о вашем договоре, включите туда данные о валюте и сумме, сроки исполнения обязательств, дату завершения контракта и реквизиты иностранного контрагента. В течение 15 рабочих дней после постановки на учет не забудьте предоставить контракт в банк.

Чтобы поставить на учет импортный контракт, необходимо предоставить в банк сам контракт.

Контракт поставят на учет в течение 1 рабочего дня, присвоив ему уникальный номер и открыв на него ведомость банковского контроля.

Сообщайте банку обо всех изменениях контракта, отправляя соответствующую документацию. Если у контрагента поменялись реквизиты достаточно просто заявления. Если вы хотите снять ваш контракт с учета — пишите заявление, сопроводив его документами, объясняющими этот шаг;

При желании вы можете поменять обслуживающее вас финансовое учреждение, передав новому банку контракт и его уникальный номер.

Это только последние новости валютного контроля. Регулярность изменений валютного законодательства требует постоянного мониторинга и тщательного изучения. Зачастую, чтобы в них разобраться и вовремя применить на практике, нужна качественная трактовка со стороны специалистов и необходимые пояснения, а если точнее — валютный консалтинг.

Валютный консалтинг от Ак Барс Банка это:

Оказание методологической поддержки на этапе составления внешнеторговых контрактов, анализ контракта на соблюдение норм валютного законодательства;

Разъяснение требований валютного законодательства и сроков представления документов, чтобы избежать штрафов;

Консультации по порядку оформления документов валютного контроля, в том числе в интернет-банке;

Помощь в сложившейся нестандартной ситуации в ходе исполнения контракта с иностранным партнером.

Ак Барс Банк помогает своим клиентам пройти валютный контроль, исходя из изменений в валютном законодательстве.

Простой и удобный интерфейс системы Ак Барс Бизнес Драйвпозволяет вести досье по валютным контрактам. Вся информация по сделке доступна в одном месте. Можно скачать из досье оригиналы или сформировать предзаполненный данными из контракта новый документ.

Для повышения квалификации сотрудников клиентов, занимающихся ВЭД, специалистами Ак Барс Банка проводятся семинары по вопросам применения валютного законодательства РФ.