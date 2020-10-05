Обзор обновленного мобильного приложения Ак Барс Банка для бизнеса: вход в приложение по голосу и платежи по фото

Ни один банк не обходится сейчас без мобильного приложения. Mobile only — тренд не только у физических лиц, он установился и в сегменте малого бизнеса. Обновленное мобильное приложение Ак Барс Банк получило весь необходимый функционал, чтобы наши клиенты от ИП до руководителей компаний могли максимально быстро и комфортно решать свои ежедневные бизнес-задачи, используя только смартфон.

Дайджест самых главных изменений:

Понятный и интуитивный дизайн благодаря чему работать в приложении просто;

Скорость работы мобильного приложения теперь минимум в 2 раза выше , чем у предшественника;

Упростилась навигация и реорганизован раздел платежей с учетом новых возможностей;

Процесс входа стал более современным — распознаванию по лицу, отпечатку пальца . Если в вашем смартфоне есть новые идентификаторы, например, распознавание по голосу, приложение сможет использовать и его.

Забыли пароль? Восстановите его быстро по коду из смс ;

В приложение встроен инструмент PayControl . Он позволяет подписывать транзакции прямо в смартфоне без смс;

Пока приложение доступно только для владельцев телефонов на системе Андроид. В ближайшее время мы порадуем и приверженцев Apple.

Интерфейс

Панель навигации в нижней части экрана позволяет быстро перейти к созданию платежки, меню и услугам. Пользователи приложения могут выбрать один из трех языков: русский, татарский или английский.

На главном экране вы видите совокупный остаток по счетам в одной валюте. Кликните на конкретный счет, чтобы посмотреть всю информацию по нему: фактический и доступный остаток, реквизиты, аналитику, привязанные к нему карты.

Платежное поручение

Заполнить реквизиты помогут справочники и подсказки: при выборе контрагента или ставки НДС система предложит подходящие варианты. А еще платежку можно импортировать или создать на основании фото или скана счета.

Хотите настроить экран «под себя» — отдельные блоки реквизитов можно скрыть.

Формируйте шаблоны и уведомляйте контрагента о платеже — для этого достаточно поставить чек-бокс в соответствующем поле.

Приложение покажет статус платежа: «на подпись», «в обработке», «отклоненные». Сам список операций представлен в виде «бесконечного скролла», можно прокрутить список по счетам хоть до первой операции.

Выписка по счету

Теперь ее можно не только сформировать, скачать или отправить через любой доступный канал, но и настроить благодаря фильтру.

Без визита в офис

Связаться с банком можно в один клик: нажав на кнопку «Обратный звонок» или «Письмо в банк».

Мы знаем, что нашим клиентам важен персональный комфорт в работе с приложением, а не его место в рейтинге (хотя и тут мы не подвели — сервисы дистанционного обслуживания Ак Барс Банка входят в тройку лидеров).

Скачайте приложение Ак Барс Мобильный и убедитесь сами.

*Сведения, указанные на фото, являются примером и отношения к реальному юридическому лицу не имеют. Любые совпадения случайны