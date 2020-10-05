Обзор обновленного мобильного приложения Ак Барс Банка для бизнеса: вход в приложение по голосу и платежи по фото

Ни один банк не обходится сейчас без мобильного приложения. Mobile only — тренд не только у физических лиц, он установился и в сегменте малого бизнеса. Обновленное мобильное приложение Ак Барс Банк получило весь необходимый функционал, чтобы наши клиенты от ИП до руководителей компаний могли максимально быстро и комфортно решать свои ежедневные бизнес-задачи, используя только смартфон.
Дайджест самых главных изменений:
- Понятный и интуитивный дизайн благодаря чему работать в приложении просто;
- Скорость работы мобильного приложения теперь минимум в 2 раза выше, чем у предшественника;
- Упростилась навигация и реорганизован раздел платежей с учетом новых возможностей;
- Процесс входа стал более современным — распознаванию по лицу, отпечатку пальца. Если в вашем смартфоне есть новые идентификаторы, например, распознавание по голосу, приложение сможет использовать и его.
- Забыли пароль? Восстановите его быстро по коду из смс;
- В приложение встроен инструмент PayControl. Он позволяет подписывать транзакции прямо в смартфоне без смс;
Пока приложение доступно только для владельцев телефонов на системе Андроид. В ближайшее время мы порадуем и приверженцев Apple.
Интерфейс
Панель навигации в нижней части экрана позволяет быстро перейти к созданию платежки, меню и услугам. Пользователи приложения могут выбрать один из трех языков: русский, татарский или английский.
На главном экране вы видите совокупный остаток по счетам в одной валюте. Кликните на конкретный счет, чтобы посмотреть всю информацию по нему: фактический и доступный остаток, реквизиты, аналитику, привязанные к нему карты.
Платежное поручение
Заполнить реквизиты помогут справочники и подсказки: при выборе контрагента или ставки НДС система предложит подходящие варианты. А еще платежку можно импортировать или создать на основании фото или скана счета.
Хотите настроить экран «под себя» — отдельные блоки реквизитов можно скрыть.
Формируйте шаблоны и уведомляйте контрагента о платеже — для этого достаточно поставить чек-бокс в соответствующем поле.
Приложение покажет статус платежа: «на подпись», «в обработке», «отклоненные». Сам список операций представлен в виде «бесконечного скролла», можно прокрутить список по счетам хоть до первой операции.
Выписка по счету
Теперь ее можно не только сформировать, скачать или отправить через любой доступный канал, но и настроить благодаря фильтру.
Без визита в офис
Связаться с банком можно в один клик: нажав на кнопку «Обратный звонок» или «Письмо в банк».
Мы знаем, что нашим клиентам важен персональный комфорт в работе с приложением, а не его место в рейтинге (хотя и тут мы не подвели — сервисы дистанционного обслуживания Ак Барс Банка входят в тройку лидеров).
Скачайте приложение Ак Барс Мобильный и убедитесь сами.
*Сведения, указанные на фото, являются примером и отношения к реальному юридическому лицу не имеют. Любые совпадения случайны