Рефинансирование кредита: когда выгодно, как провести

Рефинансирование кредита — это выдача нового кредита, чтобы заемщик мог расплатиться по долгам за кредиты, взятые ранее.

До появления процедуры рефинансирования некоторые заемщики брали кредит в одном банке, а чтобы его погасить позднее брали кредит в другом и так попадали в кредитную ловушку, выбраться из которой достаточно сложно. Рефинансирование предназначено не для того, чтобы погасить предыдущий кредит, если у вас совсем нет средств. Рефинансирование — это скорее возможность улучшения условий имеющегося договора.

Давайте разбираться со всем по порядку.

Еще раз о том, что такое рефинансирование, выгодно это или нет

Рефинансирование кредита — это фактически смена одной кредитной организации на другую: должник берет деньги у другого банка, как правило, на более выгодных условиях, чтобы погасить имеющийся кредит.

Воспользовавшись инструментом рефинансирования можно изменить процентную ставку по кредиту на более выгодную, сэкономить таким образом на переплате или уменьшить срок кредита.

Когда рефинансирование выгодно

Снизилась процентная ставка по кредиту. Однако тут тоже нужно обратить внимание на размер снижения ставки и на сумму кредита. На крупных суммах, скажем по долгосрочным бизнес-кредитам даже снижение ставки на 0,5 % уже будет существенным изменением, в то время как на небольших краткосрочных кредитах ощутимая разница возникает при изменении ставки не менее чем на 2 %. Поэтому обязательно обращайте внимание на размер изменения ставки и на то, как изменится сумма вашего кредита и переплата по нему. Продажа имущества. Если вы решили продать имущество, приобретенное по договору ипотечного кредитования, то лучше провести рефинансирование, чтобы за счет денег, полученных от второго банка закрыть ипотеку и снять обременение с собственности. После реализации недвижимости, за счет вырученных средств можно погасить кредит взятый во втором банке.При условии конечно, что второй банк не захочет получить квартиру так же в залог. Объединение долгов в один. Иногда случается, что в один момент у вас накапливаются долги по кредитам в разных банках и начинается путаница с платежами и сроками, чтобы такого не случилось, можно провести процедуру рефинансирования и объединить несколько кредитов в один. Необходимо изменить валюту займа. Этот вариант удобен, если вы получаете доход в рублях, а кредит возвращаете в валюте, курс которой стал невыгодным.

Когда рефинансирование не выгодно

Если стоимость оформления рефинансирования больше, чем экономия от него. Если вы рефинансируете кредит, связанный с покупкой имущества или основных средств, то необходимо заново сделать страховку, оценку, заверить документы у нотариуса и не всегда сумма понесенных вами затрат будет меньше, чем возможная экономия, поэтому прежде чем соглашаться на рефинансирование обязательно просчитайте все возможные траты.

Как оформить рефинансирование кредита

1. Проанализируйте условия вашего кредита. Возьмите свой кредитный договор, посмотрите под какой процент оформлялся кредит, какие суммы платежей предстоят, какая сумма переплаты получается. Все это нужно для сравнения с выгодной по возможному рефинансированию кредита.

2. Проанализируйте предложения банков. Просто вбейте в гугл «Рефинансирование кредита» и получите сотню предложений от банков по вопросам перекредитования.

Ак Барс Банк проводит процедуру рефинансирования кредитов для бизнеса по ставке от 7,75 %.

3. Посчитайте затраты на перекредитование. Если процедура рефинансирования требует дополнительных затрат, связанных с подготовкой документов их необходимо учесть.

4. Проанализируйте как изменяются ваши платежи. В 1 пункте мы предложили вам вспомнить, как вы платите сейчас. Здесь же мы предлагаем сравнить имеющийся график и суммы платежей с потенциально возможными, если вы рефинансируете свой долг. Если суммы не отличаются или для вас отличия не существенны, то возможно, вам не нужно сейчас перекредитовываться.

Если рефинансирование необходимо

Если вы посчитали все затраты, взвесили все «За» и «Против» и готовы к процедуре, тогда обратитесь в выбранный банк:

проверьте, соответствуете ли вы требованиям банка к заемщикам и их бизнесу;

подайте предварительную заявку на рефинансирование и в случае положительного ответа подготовьте необходимые документы;

подпишите с банком кредитный договор;

подтвердите погашение задолженностей у первоначальных кредиторов.

Подать заявку на рефинансирование кредита для бизнеса в Ак Барс Банке можно здесь.

Какие кредиты могут рефинансировать юридические лица

инвестиционные кредиты;

автокредиты;

целевые кредиты на оборотные средства, покупку деловой недвижимости и оборудования.

Есть ли ограничения по рефинансированию?

Как таковых жестких ограничений к рефинансированию кредитов для юридических лиц нет, но некоторые банки могут устанавливать свои правила, обычно это:

оставшийся срок действия погашаемых обязательств — обычно не менее 3 месяцев;

количество объединяемых займов — некоторые банки допускают не более 4 кредитов, в других можно объединить 5-6 задолженностей;

дата заключения договора у первоначального кредитора — обычно не позднее 6 месяцев до подачи заявления на рефинансирование.

Чаще всего ограничения по рефинансированию касаются заемщиков, так наиболее частными требованиями к заемщикам являются:

Ведет коммерческую деятельность и является резидентом РФ. На момент рефинансирования не имеет непогашенных задолженностей — перед государственными органами, внебюджетными фондами, другими банками. Также в «биографии» компании отсутствует списание нереальной для взыскания задолженности. Ведет свой бизнес не менее 6 месяцев. Не находится в процессе банкротства или ликвидации и не имеет опротестованных векселей.

К учредителям, как к поручителям, также могут выдвигать требования: не моложе 21 года и не старше 60 лет, стабильный подтвержденный доход или наличие собственности (недвижимости, авто и т. п.) и другие.

Ак Барс Банк рефинансирует вашу задолженность, если вы резидент РФ, компания действует не менее 6 месяцев и не находится в стадии банкротства или ликвидации.

Какие документы нужны для рефинансирования кредита

Прежде чем готовить комплект документов, необходимо оставить предварительную заявку на рефинансирование и только после ее одобрения и подтверждения можно заниматься подготовкой документов.

Подготовьте:

1) заявление на рефинансирование (обычно есть на сайте банка или подается в произвольной форме);

2) анкету заемщика по форме банка;

3) копии учредительных документов;

4) список учредителей организации;

5) копии паспортов владельцев юридического лица, руководителя и главного бухгалтера;

6) финансовые документы, подтверждающие вашу платежеспособность и отсутствие задолженности перед налоговой инспекцией и иными органами власти (налоговую отчетность, бухгалтерский баланс, справки о расчетах с бюджетом и т.д.);;

7) документы по залоговому обеспечению;

Ак Барс Банк предоставляет услугу рефинансирования кредитов для бизнеса под залог автотранспорта, оборудования, недвижимости, векселей/депозитов, под поручительство организаций, образующих инфраструктуру поддержки субъектов МСП или поручительство собственников бизнеса.

8) документы на право собственности (при необходимости);

9) документы о численности работников.

Важно: Точный список документов нужно уточнить в банке. Он будет зависеть от суммы рефинансирования и характера рефинансируемых кредитов.

Напомним, что Министерство экономического развития России внесло изменения в программу льготного кредитования малого и среднего предпринимательства (МСП), согласно которым предприниматели смогут рефинансировать кредиты, ранее полученные ими по рыночным ставкам, под 7,75 % годовых.

Минэкономразвития России включило Ак Барс Банк в список участников федеральной программы льготного кредитования субъектов МСП.

Преимуществами рефинансирования кредита являются: