Плюсы и минусы оплаты по QR-коду для бизнеса и покупателей

Клетчатый узор, а не шотландка,
Черно-белый, а не штрих-код?
Что это такое?
Правильный ответ — QR-код. В период самоизоляции без них нельзя было покинуть квартиру. Сейчас их можно встретить в каждом кассовом чеке и практически на любом товаре. Помимо этого QR-коды уже используются в межбанковской системе быстрых платежей (СБП). Мы решили провести исследование и узнать, какие плюсы и минусы имеет система оплаты с помощью QR-кодов для предпринимателей и их клиентов.
Технология оплаты и приема платежей по QR-коду
Quick Response code, что дословно переводится, как код быстрого реагирования, впервые стали применять японские товароведы из Toyota с 1994 года. Сегодня российские QR-коды постепенно набирают популярность во многих сферах жизни.
С помощью определенного сочетания белых и черных квадратиков можно оплатить квартплату, а также купить товар магазине или услугу на сайте. Это магическое превращение называют новым эквайрингом или «Плати QR».
Предприниматель заключает договор с банком, который предлагает услугу: внесение выручки на счет по средствам СБП через QR-код. На следующем этапе продавец решает один или несколько видов QR-кодов ему использовать.
Статический код, сгенерированный банком, он размещает на видном месте в кассовой зоне. Покупатель заходит в свое банковское мобильное приложение. Сканер мобильного телефона переводит графический код в банковские реквизиты, по которым ему следует оплатить требуемую сумму.
Чтобы ещё более облегчить и упростить жизнь и будни клиента, можно воспользоваться вторым способом предоставления QR-кода для оплаты. Кассир или курьер могут создать динамический код для каждой покупки, тогда клиенту не придется вручную вводить сумму, а только сканировать выданный на месте покупке код.
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Про QR-код в цифрах и процентах
Согласно данным РБК, по итогам четвертого квартала 2020 года доля операций по картам в общем обороте достигла 55,9%. А значит уже половина клиентов доверяет безналичным и электронным способам оплаты. На вопрос, готовы ли предприниматели и кредитные организации работать по QR-кодам, отвечает еще одна статистика от РБК. На конец 2020 года к сервису СБП были подключены 22 банка и более 44,5 тыс. торговых компаний. Это мягко говоря, очень скромный старт.
Опросы Национального агентства финансовых исследований выглядят многообещающе: «Большинство россиян — 84% — планируют оплачивать покупки по QR-кодам, хотя в своей массе считают эту технологию менее удобной, чем все другие способы оплаты».
Вместе с тем ЦБ РФ уже обязал все системно значимые банки подключиться к СБП до 1 октября 2021 года. Тянуть до последнего никто не стал и выполнили поручение досрочно. Дальше — больше, все банки, желающие работать по универсальной лицензии, обязаны включиться в работу с СБП до 1 апреля 2022 г..
В настоящий момент участниками СБП являются 208 банков, в т. ч. Ак Барс Банк.
Преимущества и недостатки оплаты по QR-кодам
Начнем перечислять плюсы и минусы оплаты для клиентов. Потому как бизнес должен идти навстречу покупателю, и делать все возможное, чтобы покупали чаще и больше.
Минусы для покупателя
- Магия превращения черных квадратов в деньги не будет работать без наличия у клиента смартфона с камерой и установленного в нем банковского приложения. Вероятность встретить покупателя без смартфона стремится к нулю. Но только не все из них пользуются мобильным банком, так же, как и не все банки готовы по СБП переводить платежи за товары на счета юридических лиц.
- Для передачи данных по отсканированному коду потребуется соединение с мобильным интернетом или wi-fi. В то время, когда привязанная карта через Google Pay / Apple Pay не требует интернет-сигнала.
- Не все клиенты являются продвинутыми пользователями мобильных приложений, поэтому в ряде случаев им может потребоваться помощь продавца или техподдержка банка.
- Существует риск скомпрометировать пароли во время входа в приложение на виду у соседей в очереди.
- В интернете, переходя по черно-белому пиксельному изображению, никогда не знаешь, куда оно тебя заведет. Сохраняется риск перейти на сайт мошенников или скачать вредоносное ПО.
- Кэшбек за подобный способ оплаты не начисляется.
- Наличие лимита на один перевод в размере не более 600 000 рублей. Но банки могут установить более низкие лимиты, например, до 100 000 за одну покупку в месяц.
Теперь давайте найдем плюсы. Посмотрим, смогут ли они перекрыть перечисленные недостатки.
Плюсы для покупателя
- Для похода в магазин не потребуются наличные деньги, пластиковые карты, пароли к которым вечно забываются в неподходящий момент, а также не нужно покупать дорогостоящие смартфоны с NFC.
- QR-коды могут стать более удобной альтернативой ручному вводу данных карты при онлайн-оплате на сайте магазина.
- Платежи, равно как и возврат, производятся мгновенно.
- Высокая безопасность транзакций. Переводы СБП происходят напрямую с текущего счета клиента на расчетный счет продавца, минуя тем самым уязвимые платежные системы, исключая «фишинг» пластиковых карт и иные негативные сценарии «перехвата» платежа.
Исходя из перечисленных факторов, сложно определить — QR-код это плохо или хорошо для оплачивающей стороны. Скорее всего старшему поколению будет сложнее при проведении таких платежей, а вот подростки, молодежь откликнутся с удовольствием.
Принимайте платежи от покупателей с помощью смартфона и технологии SoftPOS: по банковским картам, с помощью Apple Pay, Google Pay и других приложений, через СБП по QR-коду.
Как же обстоят дела у предпринимателей?
Минусы для предпринимателя
- Новая система оплаты подходит не для всех видов деятельности. Она в первую очередь, рассчитана на малый бизнес с небольшой проходимостью в оффлайне.
- Также эта система оплаты будет не актуальна, если большинство ваших клиентов 60+.
- К предыдущему минусу можно добавить то, что не все покупатели проинформированы о новом способе оплаты, поэтому не готовы ему доверять.
- Может увеличиться время обслуживания из-за необходимости покупателя открывать мобильное приложение, сканировать, вводить сумму.
Плюсы для предпринимателя
- Использование нового дополнительного инструмента для приема платежей повышает лояльность клиента.
- За новый тип эквайринга банки готовы предложить более низкую комиссию, чем за стационарные терминалы. Регулятор установил комиссию максимум 0,7% от суммы платежа;
- QR-коды подходят для приема, как онлайн, так и оффлайн оплат. Особенно удобны для разъездной торговли.
- Денежные средства практически мгновенно попадают на счет, минуя процессинговые центры.
- Высокая скорость и простота в подключении СБП.
- Отсутствует дополнительное оборудования, требующее подключение к интернету и электросети. Проследить поступление можно в личном кабинете банка на мобильном телефоне продавца.
СБП это дополнительный и модный способ оплаты, который активно рекламирует и поддерживает государство. К тому же он будет одним из конкурентных преимуществ, отличающих вас от остальных.
Если вам ближе классический способ оплаты — по картам, то в Ак Барс Банке у найдется индивидуальное решение для вас. Средства зачисляются день в день, а информационная и техническая поддержка работает круглосуточно.