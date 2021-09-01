Плюсы и минусы оплаты по QR-коду для бизнеса и покупателей

Клетчатый узор, а не шотландка,

Черно-белый, а не штрих-код?

Что это такое?

Правильный ответ — QR-код. В период самоизоляции без них нельзя было покинуть квартиру. Сейчас их можно встретить в каждом кассовом чеке и практически на любом товаре. Помимо этого QR-коды уже используются в межбанковской системе быстрых платежей (СБП). Мы решили провести исследование и узнать, какие плюсы и минусы имеет система оплаты с помощью QR-кодов для предпринимателей и их клиентов.

Технология оплаты и приема платежей по QR-коду

Quick Response code, что дословно переводится, как код быстрого реагирования, впервые стали применять японские товароведы из Toyota с 1994 года. Сегодня российские QR-коды постепенно набирают популярность во многих сферах жизни.

С помощью определенного сочетания белых и черных квадратиков можно оплатить квартплату, а также купить товар магазине или услугу на сайте. Это магическое превращение называют новым эквайрингом или «Плати QR».

Предприниматель заключает договор с банком, который предлагает услугу: внесение выручки на счет по средствам СБП через QR-код. На следующем этапе продавец решает один или несколько видов QR-кодов ему использовать.

Статический код, сгенерированный банком, он размещает на видном месте в кассовой зоне. Покупатель заходит в свое банковское мобильное приложение. Сканер мобильного телефона переводит графический код в банковские реквизиты, по которым ему следует оплатить требуемую сумму.

Чтобы ещё более облегчить и упростить жизнь и будни клиента, можно воспользоваться вторым способом предоставления QR-кода для оплаты. Кассир или курьер могут создать динамический код для каждой покупки, тогда клиенту не придется вручную вводить сумму, а только сканировать выданный на месте покупке код.

Откройте счет в Ак Барс Банке и начните работать с новым способом оплаты прямо сейчас. Быстрое получение реквизитов — через пять минут после отправки заявки вы уже сможете принимать оплату на счет. Бизнес карта с бесплатным обслуживанием на полгода и % на остаток по счету — это еще не все бонусы, которые вы получите.

Про QR-код в цифрах и процентах

Согласно данным РБК, по итогам четвертого квартала 2020 года доля операций по картам в общем обороте достигла 55,9%. А значит уже половина клиентов доверяет безналичным и электронным способам оплаты. На вопрос, готовы ли предприниматели и кредитные организации работать по QR-кодам, отвечает еще одна статистика от РБК. На конец 2020 года к сервису СБП были подключены 22 банка и более 44,5 тыс. торговых компаний. Это мягко говоря, очень скромный старт.

Опросы Национального агентства финансовых исследований выглядят многообещающе: «Большинство россиян — 84% — планируют оплачивать покупки по QR-кодам, хотя в своей массе считают эту технологию менее удобной, чем все другие способы оплаты».

Вместе с тем ЦБ РФ уже обязал все системно значимые банки подключиться к СБП до 1 октября 2021 года. Тянуть до последнего никто не стал и выполнили поручение досрочно. Дальше — больше, все банки, желающие работать по универсальной лицензии, обязаны включиться в работу с СБП до 1 апреля 2022 г..

В настоящий момент участниками СБП являются 208 банков, в т. ч. Ак Барс Банк.

Преимущества и недостатки оплаты по QR-кодам

Начнем перечислять плюсы и минусы оплаты для клиентов. Потому как бизнес должен идти навстречу покупателю, и делать все возможное, чтобы покупали чаще и больше.

Минусы для покупателя

Магия превращения черных квадратов в деньги не будет работать без наличия у клиента смартфона с камерой и установленного в нем банковского приложения. Вероятность встретить покупателя без смартфона стремится к нулю. Но только не все из них пользуются мобильным банком, так же, как и не все банки готовы по СБП переводить платежи за товары на счета юридических лиц. Для передачи данных по отсканированному коду потребуется соединение с мобильным интернетом или wi-fi . В то время, когда привязанная карта через Google Pay / Apple Pay не требует интернет-сигнала. Не все клиенты являются продвинутыми пользователями мобильных приложений, поэтому в ряде случаев им может потребоваться помощь продавца или техподдержка банка. Существует риск скомпрометировать пароли во время входа в приложение на виду у соседей в очереди. В интернете, переходя по черно-белому пиксельному изображению, никогда не знаешь, куда оно тебя заведет. Сохраняется риск перейти на сайт мошенников или скачать вредоносное ПО. Кэшбек за подобный способ оплаты не начисляется . Наличие лимита на один перевод в размере не более 600 000 рублей. Но банки могут установить более низкие лимиты, например, до 100 000 за одну покупку в месяц.

Теперь давайте найдем плюсы. Посмотрим, смогут ли они перекрыть перечисленные недостатки.

Плюсы для покупателя

Для похода в магазин не потребуются наличные деньги, пластиковые карты , пароли к которым вечно забываются в неподходящий момент, а также не нужно покупать дорогостоящие смартфоны с NFC. QR-коды могут стать более удобной альтернативой ручному вводу данных карты при онлайн-оплате на сайте магазина. Платежи, равно как и возврат, производятся мгновенно. Высокая безопасность транзакций. Переводы СБП происходят напрямую с текущего счета клиента на расчетный счет продавца, минуя тем самым уязвимые платежные системы, исключая «фишинг» пластиковых карт и иные негативные сценарии «перехвата» платежа.

Исходя из перечисленных факторов, сложно определить — QR-код это плохо или хорошо для оплачивающей стороны. Скорее всего старшему поколению будет сложнее при проведении таких платежей, а вот подростки, молодежь откликнутся с удовольствием.

Принимайте платежи от покупателей с помощью смартфона и технологии SoftPOS: по банковским картам, с помощью Apple Pay, Google Pay и других приложений, через СБП по QR-коду.

Как же обстоят дела у предпринимателей?

Минусы для предпринимателя

Новая система оплаты подходит не для всех видов деятельности. Она в первую очередь, рассчитана на малый бизнес с небольшой проходимостью в оффлайне. Также эта система оплаты будет не актуальна, если большинство ваших клиентов 60+. К предыдущему минусу можно добавить то, что не все покупатели проинформированы о новом способе оплаты, поэтому не готовы ему доверять. Может увеличиться время обслуживания из-за необходимости покупателя открывать мобильное приложение, сканировать, вводить сумму.

Плюсы для предпринимателя

Использование нового дополнительного инструмента для приема платежей повышает лояльность клиента. За новый тип эквайринга банки готовы предложить более низкую комиссию, чем за стационарные терминалы. Регулятор установил комиссию максимум 0,7% от суммы платежа; QR-коды подходят для приема, как онлайн, так и оффлайн оплат. Особенно удобны для разъездной торговли. Денежные средства практически мгновенно попадают на счет, минуя процессинговые центры. Высокая скорость и простота в подключении СБП. Отсутствует дополнительное оборудования, требующее подключение к интернету и электросети. Проследить поступление можно в личном кабинете банка на мобильном телефоне продавца.

СБП это дополнительный и модный способ оплаты, который активно рекламирует и поддерживает государство. К тому же он будет одним из конкурентных преимуществ, отличающих вас от остальных.

Если вам ближе классический способ оплаты — по картам, то в Ак Барс Банке у найдется индивидуальное решение для вас. Средства зачисляются день в день, а информационная и техническая поддержка работает круглосуточно.