Как сменить участника ООО

Наиболее безопасным методом смены участника организации были и остаются сделка или правопреемство (если речь идет о наследовании доли), причем передать можно лишь оплаченную часть доли. Однако желание сэкономить на нотариусе порождает и другие варианты. Рассмотрим наиболее популярные.

Меняем учредителя посредством купли-продажи (внутри общества)

Перед тем как приступить к этой схеме, следует проверить положения устава или корпдоговора. Устав, в частности, может ограничивать размеры долей, запретить изменение их соотношений, обязать получать согласие самого общества на подобную операцию (ст.ст. 14, 21 Федерального закона от 08.02.1998 № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью», далее — закон об ООО). Если имеется договор об осуществлении прав участников, то и его следует проштудировать на предмет соответствующих положений.

Алгоритм передачи доли через куплю-продажу:

составляется договор (п. 11 ст. 21 закона об ООО);

собираются документальные подтверждения права на распоряжение долей и ее оплаты (п. 13 ст. 21 закона об ООО). Выписку из ЕГРЮЛ получать не надо, нотариус сам ее получит;

если долю приобрело физическое лицо, состоящее в зарегистрированном браке, — необходимо согласие супруга (-и) (ст. 35 Семейного кодекса РФ);

договор нотариально удостоверяется (п. 11 ст. 21 закона об ООО).

Нотариус подает заявление на изменение записи в ЕГРЮЛ, направляя копию этого документа в ООО (по общему правилу, договором можно обязать его передать копию одной из сторон соглашение). На это по умолчанию отведено два рабочих дня (иное может быть установлено договором).

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Смена учредителя через куплю-продажу доли третьим лицам

Удостоверившись, что ни устав, ни договор об осуществлении прав участников, ни корпоративный договор не запрещают эту операцию и не устанавливают каких-то особенностей, продавец направляет в организацию удостоверенное у нотариуса предложение о продаже доли.

Оно делается прочим участникам и самому обществу (если в уставе прописано его преимущественное право на покупку). Цена должна быть такой же, как и для третьего лица (или такой же, как прописано в уставе, п. 4 ст. 21 закона об ООО).

Ожидаем ответов, на что отводится:

30 дней, считая с даты получения предложения, — для участников;

7 дней, считая со дня истечения срока на реализацию преимущественного права (или выражения отказа) для ООО.

Это в том случае, если какие-то другие сроки не закреплены в уставе (п. 5 ст. 21 закона об ООО).

После этого обязательного этапа, если никто не выразил желания приобрести долю, то можно оформлять куплю-продажу так, как описано выше.

Если в состав участников входит тот, кто также станет директором организации (т.е. происходит смена и участника и руководителя) можно сразу заявить о двух событиях одновременно.

При этом новый руководитель часто пересматривает прежние отношения с сотрудниками, бизнес-процессы и финансовую составляющую, в частности он может иметь собственный взгляд на то, в каком банке открыть счет.

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Смена учредителя через мену, дарение, отступное

И этот вариант также предваряет анализ устава и договоров ООО, поскольку тот же устав может что-то ограничивать, запрещать, содержать особые правила о получении согласий и т.п. (см. ст.ст. 14, 21 закона об ООО).

Препятствий не выявлено — можно оформлять соответствующий договор — мена, дарение, соглашение об отступном. Насчет последней сделки надо отметить, что если доля в качестве отступного передается участнику общества, то нет нужды соблюдать требование о преимущественном праве.

Если же доля передается в рамках этой сделки третьему лицу, то соблюдать его надо (см. п. 7 постановления Пленума Верховного Суда РФ от 11.06.2020 No 6). Помните о том, что соглашение об отступном, в котором фигурирует доля, должно быть удостоверено нотариально (п. 11 ст. 21 закона об ООО).

Обыкновенное правопреемство

Тут в принципе ничего особенного, работает общее правило о переходе доли к наследникам и правопреемникам, разве что устав может также содержать условия, которые надо соблюсти. Как правило, они касаются получения согласия участников ООО.

Смена учредителя за счет увеличения УК

Нотариусы нынче дороги, поэтому практика порождает иные схемы смены участника, не через конкретную сделку, а путем совершения последовательного ряда действий. Это затягивает процесс, но позволяет сохранить средства. Помните о необходимости всегда проверять устав и договоры на предмет запретов, ограничений, установления особых порядков и т.п.

Последовательность действий:

третье лицо подает обществу заявление, в котором содержится просьба принять его в ООО с внесением вклада (см. п. 2 ст. 19 закона об ООО);

общим собранием ООО единогласно принимает положительное решение;

в протоколе фиксируются: само решение о принятии, внесение поправок в устав, определяется номинальная стоимость и размер доли, изменение размеров долей других участников общества;

факт принятия решения удостоверяется нотариально;

изменения в уставе ООО регистрируются (на это отводится месяц с даты внесения вклада третьим лицом. Основание — его заявление, п. 2.1 ст. 19 закона об ООО).

Далее «старый» участник подает нотариусу заявление о выходе из ООО. Нотариус, удостоверив его, подает в налоговую заявление о внесении изменений в ЕГРЮЛ и направляет копию этого заявление самому обществу.

Как сменить участника через выход с продажей доли

Суть в том, что участник выходит из ООО, а потом общество продает полученную от него долю третьему лицу. Естественно, если устав не запрещает такие операции. Кроме того, этот способ не подходит, если в ООО лишь один участник, должно быть не менее двух (ст.ст. 24, 26 закона об ООО). Кроме того, устав может содержать какие-то особые требования — например, получение единогласного согласия все участников, — которые придется соблюсти.

Алгоритм смены участника ООО:

участник ООО подает нотариусу заявление о выходе, тот его удостоверяет и подает в налоговую заявление о внесении изменений в ЕГРЮЛ. Нотариус отправляет ООО удостоверенное заявление и копию заявления, отправленного в налоговую;

ООО и третье лицо заключает договор купли-продажи доли (нотариальное удостоверение такой сделки не требуется, п. 11 ст. 21 закона об ООО);

соответствующие изменения вносятся в ЕГРЮЛ (п. 7.1 ст. 23 закона об ООО).