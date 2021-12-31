Список дел бухгалтера на декабрь 2021: налоги, взносы, смена режима, ЭЦП, УП

Напоминаем, что нужно сделать бухгалтеру до конца года с учетом изменений законодательства. Обратите внимание на изменение сроков выплаты зарплаты, уплаты налогов в бюджет и подачи налоговых уведомлений.

Перечислить в бюджет налоги и взносы и сдать отчетность

За организацию на ОСНО нужно внести в декабре:

⅓ НДС за 3 квартал 2021 года: последний день уплаты – 27 декабря ;

авансовый платеж по налогу на прибыль (3-й ежемесячный платеж за 4 квартал или платеж за ноябрь, при уплате авансов по фактической прибыли) по 28 декабря включительно.

В этот же срок организации, которые перечисляют авансы от фактической прибыли обязаны сдать декларацию за январь-ноябрь 2021 года.

За ИП:

оплатить страховые взносы, если платежи не были внесены ранее: 32 448 рублей на пенсионное страхование и 8 426 рублей на медстрахование. Конечный срок уплаты – 10 января 2022 г. (напоминаем, что в 2021 году 31 декабря объявлен выходным днем).

оплатить ⅔ стоимости патента, если ИП приобрел патент на срок от 6 до 12 месяцев, патент действует до 31.12.2021, а последний платеж по нему еще не внесен – по 30 декабря включительно (письмо Минфина от 07.12.2015 № 03-11-09/71372).

За работников:

страховые взносы за ноябрь 2021 года – по 15 декабря включительно;

До этой же даты необходимо сдать форму СЗВ-М и СЗВ-ТД (тем работодателям, у которых в ноябре произошли кадровые изменения) за ноябрь 2021 года.

НДФЛ с отпускных и больничных за декабрь 2021 – по 10 января 2022 г.

Вовремя выплатить зарплату

На сайте Онлайнинспекция.рф Роструд разъясняет, что работодатели, у которых срок выплаты зарплаты установлен в интервале с 1 по 9 число, обязаны выдать декабрьскую зарплату 30 декабря 2021 года.

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Сменить режим налогообложения

Чтобы работать на патенте с 1 января 2022 г. подать заявление на его получение (форма № 26.5-1) нужно не позже 16 декабря 2021 года (п. 11 письма ФНС от 20.11.2020 № СД-4-3/19053).

Уведомление для перехода на ЕСХН (форма № 26.1-1) можно подать в срок до 10 января 2022 г. включительно.

Аналогичный срок установлен для подачи уведомления о переходе на УСН (форма № 26.2-1) или о смене объекта налогообложения по УСН (форма № 26.2-6).

Критерии для перехода на УСН с 2022 года:

доходы за 9 месяцев 2021 года – не более 116,1 млн рублей (с учетом коэффициента-дефлятора 1,032);

остаточная стоимость ОС – не более 150 млн рублей;

средняя численность персонала – не больше 100 человек;

отсутствие филиалов;

доля участия других организаций – не больше 25% в УК;

вид деятельности не входит в перечень из п. 3 ст. 346.12 НК РФ.

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Пересмотреть учетную политику

Законодатели постепенно подгоняют российский бухучет под международные стандарты.

Так, с 1 января 2022 года организации обязаны применять ряд новых федеральных стандартов:

ФСБУ 27/2021 – о документах и документообороте в бухучете;

ФСБУ 6/2020 и ФСБУ 26/2020 – об учете основных средств и капитальных вложений (старое ПБУ/01 утрачивает силу);

ФСБУ 25/2018 – об учете аренды и лизинга.

Обновленную или полностью пересмотренную учетную политику необходимо утвердить не позднее 30 декабря 2021 года.

Получить новую электронно-цифровую подпись

С 1 января 2022 года электронно-цифровые подписи для организаций и ИП будут выдавать только ФНС и ее доверенные лица.

Но уже сейчас аккредитованные удостоверяющие центры предлагают тем, у кого срок действия сертификатов ЭЦП истекает в конце года, перевыпустить действующие ЭЦП. В этом случае электронная подпись будет работать и в 2022 году.

Чтобы избежать неприятных ситуаций в начале года, когда ЭЦП нужна немедленно, но срок действия старой уже истек, а получить новую еще не удалось, рекомендуем ознакомиться с действующими предложениями вашего оператора.

Подготовиться к работе с электронными больничными листами

С 1 января 2022 года больничные листы будут оформляться только в электронном виде. Работнику в медучреждении вместо привычного бланка будут выдавать талон с номером электронного больничного.

Работники смогут отслеживать этапы обработки электронных больничных на сайте ФСС, но для этого им потребуется подтвержденная учетная запись на портале Госуслуги.

Рекомендуем организовать рассылку и уведомить работников об изменениях до наступления новогодних каникул.

Для работы с электронными больничными работодателям необходимо: