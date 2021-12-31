Как продать свой бизнес: доли в ООО и имущество ИП

Когда речь заходит о продаже бизнеса, обычно имеют в виду и продажу самой компании (долей в ней), то есть, юридического лица, и его активов. Продать ИП, разумеется, не получится, но можно продать помещение, оборудование, технику. Как совершить такую сделку грамотно — рассмотрим в статье.

При продаже компании продается доля в уставном капитале (а в случае с акционерными обществами — акции). Существует несколько других вариантов ее отчуждения, хотя именно продажа — это самый быстрый способ.

Продажа доли в ООО

Продажа доли сейчас проходит полностью через нотариуса (ч. 11 ст. 21 ФЗ «Об ООО»). Это заметно удорожает сделку, но при этом для сторон существует гарантия, что она пройдет чисто и без обмана. По крайней мере, можно на это рассчитывать.

Для продажи доли нотариус, как правило, просит всю уставную документацию ООО — решения, протоколы, последнюю версию устава, листы записи в ЕГРЮЛ, документы, подтверждающие назначение директора и т. д.

Кроме того, ему понадобится доказательство того, что доля, которую собрались продавать, полностью оплачена — выписка банка или приходный кассовый ордер (ч. 3 ст. 21 ФЗ «Об ООО»).

Нотариус требует присутствия как покупателя на сделке, так и продавца. Если это физлица, у которых есть супруги — понадобится их согласие.

А если сторонами выступают юридические лица, то договор купли-продажи доли будут подписывать их руководители. В этом случае нотариус дополнительно может проверить документы по «материнским» компаниям, чтобы не было так называемой «матрешки» — когда окажется, что в юрлице — единственном участнике тоже один участник (ст. 66 ГК).

Кроме того, он внимательно изучит устав компании, и все, что там сказано о возможности продавать доли, о преимущественном праве других участников и самого общества, о возможных условиях такой продажи.

По преимущественному праву покупки доли есть 30-дневный срок на то, чтобы другие участники смогли им воспользоваться. Либо они подписывают нотариальный отказ от такого права. У самого общества можно предусмотреть в уставе 7-дневный срок для такого права. Кроме того, уставом можно определить цену для продажи доли.

Нотариус составит договор купли-продажи. После этого нужно заполнить заявление по форме Р13014 (это можно делать самостоятельно или с помощью юриста), готовое заявление нотариус сам подпишет и отправит в налоговую в течение 2 дней.

Срок регистрации изменений — 5 рабочих дней плюс два дня на подачу и получение. Новый участник становится таковым официально с момента внесения данных в ЕГРЮЛ.

Как видим, на нотариуса будет много затрат, сделка готовится достаточно долго, но зато сама купля-продажа проходит одним действием.

До недавнего времени сделки по продаже долей между действующими участниками не требовали нотариального подтверждения, однако теперь оно необходимо. Ранее часто практиковалась другая схема — входит новый участник с увеличением уставного капитала, старый выходит с распределением его доли в пользу нового.

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Выход участника из ООО

Процедура смены участников через вход нового с увеличением уставного капитала и последующим выходом старого долгое время была альтернативой купле-продаже доли.

Сейчас ее сделали полностью нотариальной (ч. 1.1 ст. 26 ФЗ «Об ООО»), с момента подачи заявления участником о выходе (его подтверждает нотариус), до регистрации изменений в ЕГРЮЛ. Нотариус сам подготовит заявление по форме Р13014, сам подаст его в течение 2 дней в налоговую и сам получит результат через электронные каналы связи.

Общество только получает уведомление, что у них участник вышел, и ему надо бы выплатить действительную стоимость его доли.

Самый важный момент — чтобы в уставе ООО был разрешен выход участника. Нотариус при оформлении заявления на выход попросит от желающего покинуть ООО копию устава. Если есть корпоративный конфликт и получить оригинал возможности нет, то копию устава можно запросить в любой налоговой, также, как и выписку из ЕГРЮЛ.

Кстати, о действительной стоимости. Она рассчитывается, исходя из стоимости чистых активов, и если номинальная стоимость может быть несколько тысяч (у небольших компаний часто уставный капитал минимальный — 10 тысяч рублей), то действительная — сотни тысяч, если компания работающая.

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Реорганизация: присоединение и слияние

По своей сути процессы похожи, но различаются итоги этих процедур.

При слиянии все участвующие компании объединяются в одну совершенно новую, которая становится их полным правопреемником.

При присоединении остается правопреемником то юрлицо, к которому присоединились остальные.

К сожалению, долгое время эти процедуры (особенно присоединение) использовали не для тех целей, для которых их задумал законодатель изначально. А именно, с их помощью из ЕГРЮЛ быстро убирали компании, минуя налоговые проверки и доначисления. Но с 2016 года такое использование резко пресекли — ФНС получила право остановить процедуру, если имеются сомнения в ее целях и участвующие в реорганизации компании недобросовестны.

Процесс реорганизации проходит гораздо дольше, чем продажа доли, и несколько сложнее. Используется он чаще в крупном бизнесе — например, объединение брендов, или поглощение крупным брендом более мелких.

Сама процедура не только сложная, но и трудоемкая.

К примеру, сама реорганизация по закону занимает 3 месяца (ст. 60.1. ГК РФ), но, по факту, до ее начала необходимо провести множество подготовительных процедур, в которые входят следующие:

проведение инвентаризации за 1 месяц до запуска процесса (Приказ Минфина РФ № 49);

уведомление о реорганизации работников (ст. 74 ТК);

согласование с ФАС, если суммарная стоимость активов участвующих обществ по последним балансам превышает 7 млрд руб. (п. 2 ч. 1 ст. 27 Закона о защите конкуренции).

Только после проведения вышеуказанных процедур можно переходить к самой реорганизации.

После уведомления регоргана о ее начале производятся расчеты с кредиторами, предъявившими требования о раннем завершении обязательств, ликвидируются задолженности по оплате заработной платы, сдачи отчетностей в ПФР, составляются передаточные акты, публикуются два сообщения о реорганизации в Вестнике и одно сообщение в Федресурсе. Уведомление ФНС о начале процедуры оформляется по форме Р12003, а завершение по форме Р12016.

На практике возможны ситуации затягивания реорганизации. Это происходит как со стороны самих участвующих компаний, так и со стороны налоговых органов.

Например, уведомление о начале процедуры реорганизации служит сигналом для территориальных инспекций по оформлению выездной налоговой проверки и, пока не будет предоставлен акт о ее прохождении, подать документы на завершение процедуры нельзя.

Также из-за того, что как в присоединении, так и в слиянии участвуют минимум 2 компании, регорган часто на последнем этапе выносит приостановку процедуры на 1 месяц для проверки соблюдения сроков, нахождения компаний по их юридическим адресам и т.п.

Сами компании затягивают сроки из-за того, что либо неправильно велась бухгалтерия, либо возникают сложности с составлением передаточного акта.

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А как быть, если бизнес — ИП?

Как уже сказано выше, ИП свой статус продать, передать или подарить никак не может. Но он может продать другому ИП (или организации) бизнес в виде активов —- инструменты, помещение, оборудование, автотранспорт, спецтехнику, даже передать право аренды.

Например: продать продуктовую палатку, участок с местами для стоянки авто, экскаватор, электроинструмент и т. д.

Само собой, при продаже имущества и активов, которые использовались в предпринимательской деятельности, ИП нужно будет уплатить налоги — НДФЛ, если он на ОСНО (а также в том случае, если ИП уже прекратил деятельность и продает имущество, как обычное физлицо), налог по УСН, если он упрощенец.

Если ИП на патенте, то такая продажа под него не попадет, облагаться доход от сделки будет или НДФЛ или единым налогом по упрощенке.