Как внести изменения в ЕГРЮЛ и ЕГРИП без юриста

В процессе ведения бизнеса нередко возникают ситуации, когда предприниматели решают перейти на новый вектор деятельности, сменить руководящий состав или даже продать бизнес. Эти и другие изменения должны быть не только приняты самим предпринимателем или компанией, но и отражены в ЕГРЮЛ (ЕГРИП). Расскажем, в каких случаях, и какие формы подавать, чтобы это сделать и дадим ссылки на бесплатные ресурсы для подготовки документов, в т. ч. онлайн.

ЕГРЮЛ (ЕГРИП) – это открытый и постоянно обновляемый источник информации для всех заинтересованных, который представляет собой базу данных всего бизнес-сообщества.

В Реестре отображаются следующие данные:

Относительно компаний:

наименование (полное, сокращенное, на иностранном языке);

регистрационные данные (ОГРН, ИНН, КПП);

контактные данные (телефон и почта);

адрес местонахождения;

данные об исполнительном органе и его должности;

данные об уставном капитале;

данные об участниках, их долях;

данные о видах деятельности;

данные о номере типового устава (в случае его применения).

Относительно ИП:

ФИО;

регистрационные данные (ОГРНИП, ИНН);

контактные данные (телефон и почта);

данные о видах деятельности.

В соответствии с Постановлением Пленума Верховного Суда РФ от 23.06.2015 № 25 презюмируется, что данные в ЕГРЮЛ являются для третьих лиц полными и достоверными. В связи с этим у каждой компании и предпринимателя есть обязанность поддерживать актуальность этих данных и своевременно вносить изменения, когда это необходимо.

Часть изменений налоговый орган вносит самостоятельно (Федеральный закон № 350-ФЗ от 27.10.2020). К таким изменениям можно отнести случай, когда меняется название компании. Если компания, у которой поменялось название, является участником в другой, то налоговый орган сам изменит данные по участнику, указав новое наименование.

В остальных случаях предприниматели и компании обновляют данные самостоятельно. При этом необходимо это сделать в течение 7 рабочих дней, с момента соответствующих изменений.

Какие изменения могут быть внесены в ЕГРЮЛ по компаниям

Смена наименования (полного и сокращенного) или внесение в Реестр наименования на иностранном языке (полного и сокращенного). Смена адреса. Смена исполнительного органа и/или его должности. Смена видов деятельности (основного и/или дополнительных). Перераспределение доли Общества. Увеличение уставного капитала. Принятие новой редакции устава или переход на типовой устав. Изменение состава участников.

При этом так как между налоговыми органами и МВД налажено межведомственное взаимодействие, изменение паспортных данных в Реестре происходит автоматически. Это значит, что если у руководителя изменился паспорт — подавать изменения в Реестр не нужно. Но это в том случае, когда они не повлияли на саму организацию (например, когда юридический адрес = адрес регистрации руководителя, а директор сменил прописку).

На практике данные меняются автоматически только в отношении граждан РФ. Если же участником, директором или предпринимателем является иностранный гражданин, то вносить изменения придется самостоятельно.

Внести изменения или зарегистрировать новую организацию или ИП поможет бесплатный сервис Ак Барс Банка. Обладать специальными знаниями не нужно — укажите данные в полях онлайн-формы и сервис сам формирует нужные документы. Отправить документы в инспекцию тоже можно онлайн — для этого нужно подтвердить личность в ближайшем офисе банка. Вы можете скачать документы, распечатать их и отредактировать — все это тоже бесплатно.

Каким образом вносятся изменения?

Существуют утвержденные налоговым органом формы заявлений по внесению изменений относительно компаний – форма Р13014 и относительно ИП – Р24001. Требования к заполнению содержатся в приказе ФНС России от 31.08.2020 № ЕД-7-14/617@.

Для удобства подготовки заявлений было разработано специальное программное обеспечение – Программа подготовки документов для государственной регистрации. Её можно скачать с официального сайта ФНС или с сайта разработчика.

Удобство программы в том, что она сама указывает на ошибки, допускаемые при заполнении, а также позволяет сформировать документы для подачи в ФНС в специальном формате — в виде транспортного контейнера, подписанного электронной подписью.

В каких случаях меняется устав?

Если меняется название компании, уставный капитал, вносятся изменения в статьи устава, меняются виды деятельности (если они поименно указаны в уставе), меняется адрес (если указан в уставе полностью), необходимо принять новую редакцию.

Особенности смены адреса

Компания может поменять адрес в пределах одного региона (например, переехать из одного бизнес-центра в другой), на прописку директора или участника, владеющего не менее 50%, либо перевести бизнес в другой регион (например, из Москвы в МО). Схема действий по каждому варианту будет разная.

Если адрес меняется в пределах региона, то достаточно только подать заявление по форме Р13014 с приложением документов на адрес, решения и/или устава (устав подается только, если адрес указан полностью).

Если же компания переезжает в другой регион, то схема делится на 3 этапа:

Уведомление о переезде (подается в текущий регорган). Промежуточный этап в 20 дней (за это время налоговые должны обменяться сведениями о компании). Подача документов в новый регорган.

Если же адрес меняется на прописку директора или участника, то возможно, как сменить адрес в одном регионе, так и в один этап переехать в другой. Промежуточных этапов при такой замене не будет, все документы подаются сразу в новый регорган.

Способы подачи документов на регистрацию

Существуют следующие способы подачи документов:

С помощью ЭП нотариуса. Через представителя по нотариальной доверенности. С помощью ЭП самой компании через сервис ФНС и личный кабинет налогоплательщика. Лично. Через МФЦ. Через бесплатный онлайн-сервис для регистрации бизнеса от Ак Барс Банка.

В случае подачи документов через представителя по доверенности, лично, через ЭП нотариуса или через МФЦ заявление на внесение изменений нужно заверять у нотариуса.

Если же у компании или ИП есть электронная подпись, то документы можно подать электронно с ее помощью. При этом произойдет не только экономия на нотариальных расходах, но и не будет необходимости оплачивать госпошлину (в случае утверждения нового устава).

Отправляйте документы на регистрацию ИП или ООО, а также для внесения изменений в государственный реестр через сервис Ак Барс Банка, потому что это: просто — не нужны юридические знания;

быстро — 15 минут достаточно, чтобы заполнить форму;

легко — никуда не нужно ходить, сервис работает онлайн. Сотрудники банка также помогут вам заполнить документы в отделении, выпустить электронную подпись и сразу передать документы в налоговую.

Последствия несвоевременной подачи документов

Если изменения не будут своевременно внесены в Реестр, предусмотрен штраф 5 000 рублей (ст. 14.25. КоАП РФ), а также налоговые органы могут провести проверку в отношении компании. Если в результате проверки данные в Реестре будут расходиться с фактическими, налоговый орган может внести в ЕГРЮЛ запись о недостоверности.

Последствием внесения такой записи может стать и полное исключение компании из ЕГРЮЛ (если вовремя не уточнить данные), а также невозможность для владельца и руководителя быть участником или директором в новых компаниях, пока такие записи не исключены из Реестра.