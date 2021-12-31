Регистрация ООО с одним участником: сложные нюансы

Открыть компанию и начать вести бизнес может любой, но одного желания и возможностей, зачастую, оказывается мало. Будущие предприниматели или бизнес-акулы со стажем могут столкнуться с непредвиденными ситуациями, когда компанию не получится создать из-за ограничений по закону или проблемы возникнут уже в процессе работы, когда их сложнее исправить. Разберемся, на что обратить внимание при регистрации ООО с одним участником.

Кто может быть участником ООО

Участником ООО может быть как физическое лицо, так и компания.

В случае если участником будет физическое лицо, им может быть гражданин, достигший 18 летнего возраста (ст. 21 ГК РФ). Однако возможна регистрация с более раннего возраста:

С 14 лет — при наличии нотариально заверенного согласия родителей, усыновителей или попечителя на осуществление предпринимательской деятельности;

С 16 лет — в случае эмансипации.

В случае если участником будет другая компания, нельзя чтобы компания-участник состояла из одного лица (ст. 66 ГК РФ).

Кто может быть директором ООО

Руководить организацией может как физическое лицо, так ИП или компания, которые будут играть роль управляющих.

Если директор и учредитель — одно лицо, что очень часто встречается в российских организациях, то иногда ему придется сталкиваться с небольшими юридическими казусами.

Так как после регистрации общества с директором заключается трудовой договор, а в случае если он планирует быть директором в новой (другой) компании, ему необходимо оформить разрешение на работу по совместительству (ст. 276 ТК РФ) от себя, как учредителя. Это формальность, но стоит ее соблюсти.

К тому же некоторые контрагенты не очень любят, когда в документах мелькает исключительно имя одного человека. Он и учредитель, и директор, а иногда и главбух (опять же формально, хотя фактически учет ведет наемный бухгалтер).

Такие компании «всё в одном», особенно если проводят крупные сделки, являются объектами риска, даже если ведут совершенно легальную деятельность. Ведь придется доказывать, что организация обладала нужными ресурсами для выполнения условий контракта и собирать пакет подтверждающих документов. Например, копии договоров грузоперевозок, подряда и т.д.

Возможно, если бизнес еще невелик, стоит рассмотреть вариант регистрации ИП, а затем уже расширить его до ООО.

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Какие могут быть ограничения у учредителей

Если учредитель или директор были участниками (не менее 50%) или директорами в компаниях, которые исключили из ЕГРЮЛ по решению ФНС, то такие лица не смогут создать новые компании в течение 3-х лет с момента внесения записи об исключении.

Обратите внимание, что даже если на учредителе или будущем директоре нет ограничений на момент регистрации компании, это не значит, что они не могут появиться в будущем. Например, если сейчас у вас идет процесс исключения компании из ЕГРЮЛ по инициативе налоговой службы, где вы владеете 55% уставного капитала, то нет смысла регистрировать новую компанию, по крайней мере на себя лично.

Если сведения о недостоверности появятся в ЕГРЮЛ в отношении действующей компании, нужно будет поторопиться и подать правильные сведения или подтвердить имеющиеся. Для этого возможно придется лично явится в ФНС. Если этого не сделать, компанию ликвидируют по решению ФНС через 6 месяцев после внесения записей о недостоверности.

Директору и учредителю в одном лице следить за такими рисками трудно. Проверять постоянно ЕГРЮЛ на предмет недостоверности нет времени, а письмо, направленное в адрес организации, может и случайно затеряться. Стоит обезопасить себя. Подключите сервисы автоматизированной проверки контрагентов, где можно проверять и себя. Если вы уже столкнулись с такой ситуацией, обратитесь за квалифицированной юридической помощью.

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Юридический адрес

Адрес является местом регистрации компании, по нему осуществляется связь с обществом и директором.

За последние 4 года зарегистрировать компанию на арендуемое помещение невероятно сложно. Все из-за того, что ФНС пристально отслеживает то, на какие адреса регистрируется компания, являются они массовыми или нет.

Массовым адресом принято считать адрес, на котором зарегистрировано более 5 компаний или нет детализации адреса. Например, нельзя регистрировать компанию, указав в адресе только улицу и дом, потому что в данном случае непонятно, как найти компанию во всем массиве помещений и этажей, а также инспектор налоговой службы в случае выезда с проверкой в принципе не будет вас там искать, а просто укажет на недостоверность.

Важно указывать адрес в документах на регистрацию в строгом соответствии с ФИАС и документами, которые выдал собственник помещения. В противном случае налоговый орган также откажет в регистрации по причине «недостоверности адреса».

Проверить адрес на массовость можно на сайте ФНС.

Руководитель может зарегистрировать компанию на собственный адрес.

Под собственным адресом понимается либо квартира, либо нежилое помещение, находящееся в собственности.

При этом, для регистрации общества в квартире участник или директор должны быть ее владельцами либо, если есть только прописка, придется запрашивать согласия собственников.

Зарегистрировать компанию можно по месту проживания директора либо участника, владеющего 50% и более (ст. 54 ГК РФ, ст. 17 ФЗ «О государственной регистрации») долей УК.

Для регистрации компании на нежилое помещение необходимо предоставить подтверждающие документы (свидетельство о праве собственности или выписку из ЕГРН).

Обратите внимание, что по указанному адресу налоговые органы отправляют корреспонденцию. Если отправленные письма возвращаются в налоговую, у ФНС есть основание для внесения записи о недостоверности адреса в ЕГРЮЛ. Такая запись чревата блокировками счетов в банках, выездными проверками и проблемами с контрагентами.

Разработка Устава

В соответствии со ст. 52 ГК РФ и ст.12 ФЗ «Об ООО» устав является единственным учредительным документом общества. Закон об ООО содержит не только обязательные положения, которые необходимо отразить в уставе, но и дает учредителям компании возможность предусмотреть в нем решение корпоративных вопросов по схеме отличной, от указанной в законе.

Правильное составление устава даст в будущем возможность избежать конфликтов и дедлоков в компании.

Например, законом разрешено предусмотреть в уставе наличие согласия на выход участника из общества, ограничение на изменение долей или запрет на правопреемство.

В случае если регистрируется общество с несколькими участниками, ограничения предусмотреть целесообразно. Если же в обществе будет один участник такие ограничения не только заблокируют деятельность общества, но и не дадут возможность участнику продать компанию третьему лицу в случае необходимости. Поэтому к тексту устава стоит подойти со всем вниманием и не относится как к формальной бумаге.