Почему бизнесу мало РКО: банковские сервисы, без которых вам не обойтись

Список банковских услуг постоянно расширяется. Владелец бизнеса ищет выгодное расчетно-кассовое обслуживание и привлекательные условия кредитования и овердрафта. Бухгалтеру нужен интуитивно-понятный интернет-банк и удобные дополнительные сервисы. Многие ИП ориентируются не только на размер комиссий, но и на наличие онлайн-бухгалтерии, эквайринга и других услуг в пакете. Разберемся, что каждый уважающий себя банк должен сегодня предлагать бизнесу.

Понятная тарификация услуг

Цена обслуживания остается одним из ключевых факторов при выборе банка для открытия расчетного счета. Но как понять, сколько стоит обслуживание? Порой клиентам непросто разобраться в прейскуранте со «звездочками» и бесконечными сносками.

Ак Барс Банк предлагает выбрать из широкого спектра услуг те, которые актуальны конкретному клиенту: расчетный счет;

юридическая поддержка;

онлайн-бухгалтерия;

все виды эквайринга и СБП;

корпоративные карты;

зарплатный проект;

кредитование и банковские гарантии;

вклады;

внешнеэкономическая деятельность;

онлайн-сервис для регистрации бизнеса.

Набор услуг в пакете выгоднее, чем каждая услуга по отдельности.

Подобрать подходящий тариф поможет искусственный интеллект — нужно только отметить свои пожелания и цели работы.

«Упаковщик» точно не даст вам что-то забыть и учтет особенности бизнеса. Например, клиенты, которые активно работают с корпоративной картой и сохраняют остаток на счете, не платят ежемесячную абонентскую плату. Справедливый подход.

Онлайн-сервис для регистрации бизнеса

Согласитесь, приятно, когда за вас работают другие, да ещё и бесплатно. Вам ничего не будет стоить регистрация новой фирмы или внесение изменений в ЕГРЮЛ для существующей.

Не надо поручать кому-то подготовку учредительных документов или тратить свое время. Онлайн-сервис Ак Барс Банка по заданным параметрам формирует заявления в налоговую по последним актуальным формам.

Выбирайте удобный вариант:

подготовить в банковском сервисе документы и самостоятельно обратиться в налоговую для регистрации;

поручить всю работу, в т.ч. по подаче документов в ФНС, банку.

Сервис могут использовать как организации, так и индивидуальные предприниматели.

В результате вы получаете готовую к работе компанию или ИП и расчетный счет с выгодными условиями РКО.

Кредит без залога и с минимумом документов

Кредитных предложений на рынке много, но не всегда есть время на поиск выгодной ставки и на сбор требуемых документов. Большая часть заемщиков, в том числе молодые компании, отсеиваются из-за отсутствия у них обязательных поручителей или имущества для залога. К тому же средства могут потребоваться срочно, тогда времени на поиск предложений или подготовку множества документов просто не будет.

Кредит от Ак Барс Банка долго ждать не придется. Можно получить кредит без залога, за 2 дня. Условия прозрачны, и меньше минуты потребуется, чтобы подать заявку.

Представители малого бизнеса могут понизить ставку по кредиту, став участниками «зонтичного» механизма поручительства в совместной программе с Корпорацией МСП.

Поручительство покрывает до 50% от суммы кредита, тем самым кредитование становится более доступным для малого и микробизнеса.

Кроме кредита, стоит присмотреться и к услуге овердрафта. А если вы не привлекаете дополнительные средства, а накапливаете свои, пригодятся начисление процентов на остаток на счете (включено в пакеты обслуживания Ак Барс Банка), сделка неснижаемого остатка и депозит.

Приятный подарок

При первом входе в личный кабинет нового интернет-банка в каждом пользователе просыпается исследователь — все посмотреть, проверить и настроить.

Здорово, если такой мини-квест еще и будет вознагражден. Используя короткую памятку с видео-инструкцией, вы быстро настроите нужные сервисы, а за выполнение трех первых шагов по активации ДБО клиенты Ак Барс Банка получают в подарок электронную мини-библиотеку из 15 книг для развития бизнеса от популярного издательства деловой литературы «МИФ».

Профессиональное общение

Кроме востребованных услуг и быстрого обслуживания, Ак Барс Банк предлагает своим клиентам обмен опытом в рамках закрытого клуба предпринимателей.

Члены клуба получают доступ к выступлениям и тренингам профессионалов в различных областях бизнеса, делятся успехами и проблемами, получают обратную связь от специалистов — маркетологов, аналитиков и руководителей крупных компаний. В клубе регулярно проходят мероприятия, проводятся онлайн-встречи, обучение, в том числе дистанционное.

Если какие-то мероприятия вы пропустили, можно посмотреть запись. Например, мастер-класс «Бизнес с Китаем: первые шаги успешной сделки».

Не нашли подходящий семинар? Предложите свою тему для встречи и обсуждения.

Банк на все случаи жизни

Банк становится не просто сервисом для хранения и перевода средств, а настоящей экосистемой, которая помогает ориентироваться в быстро меняющихся условиях. Персональный робот-юрист, например, хранит 1400 документов, умеет в них ориентироваться и помогает клиенту решать самые разные вопросы. Настоящая палочка-выручалочка.

Документ с вашими данными и по последней букве закона будет готов за несколько минут. На оставшиеся юридические вопросы ответит «правовая помощь онлайн».

Перечисляя удаленные банковские онлайн-сервисы, невозможно пройти мимо полюбившейся многим онлайн-бухгалтерии — надежного помощника начинающего стартапа.

В сервисе можно вести бухгалтерию, кадровый, товарный и управленческий учеты просто, быстро и легко. Не нужно считать вручную — расчет налогов, взносов и выплат сотрудникам осуществляется автоматически. Также сервис позволяет выставить счет из личного кабинета с возможностью безналичной оплаты клиентами. Все документы формируются автоматически и отправляются прямо из личного кабинета.