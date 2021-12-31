Как избежать ошибок при выборе юридического адреса, чем они грозят организации

Сейчас никого не удивляет работа на расстоянии, в т. ч. и то, что глава фирмы, с успехом работающей в Башкортостане, проживает, скажем, в Москве. Однако тождественность юридического адреса и места нахождения руководителя (или другого исполнительного органа, например, совета директоров) по-прежнему весьма желательна. В противном случае велик риск наступления самых неприятных последствий.

Какие возможны варианты?

Традиционно в качестве юридического адреса рассматриваются следующие адреса:

жилое помещение, в котором зарегистрирован (прописан) глава фирмы;

помещение, находящееся в собственности самого юридического лица;

арендованное им помещение (некоторые коворкинги и бизнес-инкубаторы также предоставляют свои площади для регистрации);

купленный юридический адрес.

Первый и последний варианты наименее затратны, потому их выбирают весьма часто, не задумываясь о последствиях.

Их и рассмотрим.

Офис по месту жительства директора

Госрегистрация фирмы производится по месту нахождения постоянно действующего исполнительного органа (ст. 54 ГК РФ), каковым может выступать и место жительства учредителя (место его регистрации).

Указание этого места в качестве юридического адреса закону не противоречит. Это экономично и практично особенно, если с клиентами взаимодействуют дистанционно. Тогда вряд ли возникнут вопросы, почему нет постоянного офиса и где сотрудники. К тому же указание юридического адреса по адресу жилого помещения не мешает, например, арендовать помещения в других местах.

Проблема возникнет, если директор решит переехать. Юридический адрес указывается не только в ЕГРЮЛ, но и везде (в учредительных документах, на сайте, на бланках и т. п.) Также этот вариант не очень хорош, если директор не является собственником помещения или, тем более, арендует его. Собственник, однажды дав согласие на использование своего помещения, может в любое время запретить такое использование, более того, закон не предусматривает какого-то досудебного порядка уведомления.

Особенно неприятная ситуация складывается, если в результате конфликта или по каким-то другим причинам собственник просто обращается в суд с этим требованием (см., например, постановления ФАС Волго-Вятского округа от 20.05.2014 по делу № А31-8968/2013, Арбитражного суда Западно-Сибирского округа от 26.02.2019 № Ф04-277/2019 по делу № А45-20556/2018).

Рассматривая вариант регистрации в арендованной квартире, обязательно проверьте, не подано ли заявление о запрете регистрировать фирмы по этому адресу (подп. 5) п. 2 Постановления Пленума ВАС РФ от 30.07.2013 № 61).

Есть еще ряд нюансов, в частности:

ФНС может потребовать представить дополнительные документы (так, московские налоговики могут потребовать гарантийное письмо) или провести проверку СЭС;

банки также с вниманием относятся к юрадресу, особенно если речь идет об открытии кредитной линии или предоставлении кредита, например, представитель может захотеть удостовериться, действительно ли в этой квартире проживает тот самый директор.

Также не исключены чисто бытовые неудобства: он станет общедоступным (после регистрации — на сайте ФНС России) и даже после ликвидации фирмы почта еще долго будет поступать на этот адрес.

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Покупка юридического адреса: больше рисков, чем выгоды

На начальном этапе покупка юридического адреса кажется отличной идеей: это быстро, не надо тратиться на аренду, адрес в нужном регионе и городе.

И при этом покупка юридического адреса таит в себе массу «сюрпризов», например:

фактически покупка адреса незаконна — ведь продавец не предлагает реальное рабочее место, кабинет, офис, а только сам адрес;

велик риск неполучения корреспонденции (а это могут быть письма налоговиков или судебные повестки);

налоговые органы имеют полное право выехать на проверку и потребовать от собственника помещения подтверждение права собственности, выписку из ЕГРН, гарантийное письмо с согласием предоставить адрес для регистрации компании, договоры аренды и субаренды (и право субаренды должно быть прописано в арендном договоре с собственником), могут проверить проводились ли оплаты за данное помещение (регулярная арендная плата);

банк, в который вы обратитесь за кредитом, также имеет полное право нанести дружеский визит — и, убедившись в отсутствии потенциального заемщика, отказать в услуге;

клиенты, решившие посетить вас лично, могут проявить бдительность и сообщить, например, в ФНС, что по данному адресу вашей фирмы нет. Также могут поступить и конкуренты, и инвесторы, и даже бывший руководитель, если захочет устроить компании неприятности.

И, пожалуй, самое плохое последствие покупки юрадреса — это постоянный риск того, что он будет признан недостоверным с последующим исключением фирмы из ЕГРЮЛ.

Банк вправе заподозрить в вас «однодневку», применить заградительный тариф и закрыть счет, а налоговая инспекция вправе подать иск о принудительной ликвидации компании (п. 3 ст. 61 ГК РФ).

Причем после всего этого участники ликвидированной фирмы в течение трех лет не вправе выступать учредителями или участниками других фирм.

Признаки недостоверности

Если говорить о том, как оценивается недостоверность адреса, то можно выделить несколько важных признаков:

массовый адрес, т. е. тот, по которому уже зарегистрировано нескольких фирм, причем, если речь идет о бизнес-центре это будет не так удивительно, а вот когда по адресу находится склад, а там зарегистрировано несколько десятков организаций — это повод для волнения;

отсутствие объекта недвижимости или объект незавершенного строительства по этому адресу (т.е. эксплуатация помещения невозможна в принципе);

присутствие по этому адресу государственных, муниципальных учреждений, воинских частей и проч.;

отсутствие согласия или наличие возражений собственника помещения;

сведения от оператора почтовой связи об отсутствии компании по месту нахождения (это как раз тот случай, когда почта не может доставить вам корреспонденцию и отсылает обратно с отметками «выбыл», «отсутствует по адресу» и т.п.);

неполный адрес (только улица и номер дома, без указания номера квартиры, офиса, помещения и т.д.).

Не стоит уповать на то, что до вас не дойдут руки у проверяющих. Алгоритмы проверки всех этих обстоятельств отработаны и хорошо известны. Та же проверка юрадреса на «массовость» занимает несколько минут и требует лишь обращения на сайт ФНС.

Можно ли что-то исправить?

Если вы уже зарегистрировали компанию по адресу, который может по каким-то признакам показаться недостоверным и хотите обезопасить компанию от претензий, необходимо:

Организовать прием корреспонденции, чтобы вся она точно к вам попадала. Например использовать досыл или абонентский ящик.

Подобрать новое помещение, проверить его через сервисы ФНС на достоверность, арендовать его и внести изменения в ЕГРЮЛ.

Можно зарегистрировать фирму по адресу директора или аналогичного лица, при этом помните, что это только юридический адрес, вести деятельность компания может на любой территории, просто регистрируя обособленные подразделения.

Важно: не забудьте предоставить измененные документ в банк, не дожидаясь его запроса.