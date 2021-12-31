Как узнать кредитную историю организации

Кредитная история (КИ) есть не только у частных, но и у юридических лиц. Она вам понадобится, чтобы понять — как вы выглядите с точки зрения банка (на случай, если решите взять для компании кредит).

Но кредитная история создает репутацию не только перед банком, но и перед контрагентами тоже. И хорошо бы проверять ее регулярно — это лучшая защита от мошенничества и порчи КИ по вине третьих лиц.

Главное о кредитной истории для юрлиц

До 1 января 2022 г. субъектом кредитной истории выступает юридическое лицо:

которое является заемщиком по договору займа (кредита), поручителем, принципалом;

в отношении которого выдана банковская гарантия.

После указанной даты субъектом кредитной истории также будут выступать юридические лица, которые являются:

поручителями, обеспечивающими обязательство по договору займа (кредита) или договору лизинга;

принципалами, в отношении которых выдана независимая гарантия, обеспечивающая любой вид обязательства;

лизингополучателями;

лицами, в отношении которого введены процедуры, применяемые в деле о несостоятельности (банкротстве).

КИ хранится в бюро кредитных историй (БКИ), сведения в которые поступают из банков, службы ФССП, организаций связи и т. п. Любое юридическое лицо дважды в год вправе получить кредитный отчет по КИ бесплатно и сколько угодно — за плату.

Где можно запросить отчет по КИ?

Сначала надо выяснить, в каком БКИ имеются данные по вашему юридическому лицу, как правило, они хранятся не в одном, а в нескольких БКИ. Для этого делается запрос в Центральный каталог кредитных историй Банка России, можно оформить его через Госуслуги («Сведения о бюро кредитных историй...», раздел «Налоги и финансы»), в любом банке или БКИ.

Записи хранятся 10 лет (с 1 января 2022 г. — 7 лет), после чего, если по ним не было движения, они подлежат удалению. Разумно делать запрос КИ ежегодно, а, собираясь обращаться за кредитом, это сделать необходимо, чтобы не получить отказ и не усугубить ситуацию.

Перед тем, как брать кредит, необходимо реально оценивать свои возможности. Или задействовать программу льготного кредитования МСП.

Что содержит кредитная история юридического лица

КИ юридического лица состоит из:

титульной;

основной;

дополнительной (закрытой);

и информационной частей.

Титул содержит общие данные (наименование, адрес, государственный регистрационный номер, ИНН, сведения о реорганизации и т. п.).

В основной части содержатся данные о процедурах банкротства, реорганизации, обязательств заемщика, поручителя, принципала, суммы обязательств на дату заключения договора, срок исполнения, обозначенный договором, сроки уплаты процентов, о фактическом исполнении, задолженностях и т. п.

Также в основной части КИ может содержаться кредитная оценка (скоринг) и индивидуальный рейтинг , рассчитанный по методикам соответствующего БКИ.

В закрытой (дополнительной) части КИ юридического лица содержатся сведения в отношении источника формирования КИ и ее пользователей, в т. ч. даты запроса КИ.

С 1 января 2022 г. КИ дополнятся информационной частью, формируемой для каждого обращения такого лица для заключения договора, информация о котором подлежит передаче в БКИ.

В информационной части будут фиксироваться:

информация об обращении за кредитом;

факт заключения договора (сделки) или об отказе в его заключении (указывается сумма, основание и причины для отказа и его дата);

информация об отсутствии платежей по договору в течение 90 календарных дней.

Если кредит был одобрен, но не получен, то это не отражается в информационной части.

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Как получить КИ юридического лица

Это можно сделать по обычной почте, заполнив запрос на получение кредитного отчета за подписью генерального директора, удостоверенной нотариально.

К запросу необходимо приложить копию свидетельства ИНН, ОГРН и Устава, приказа о полномочиях. Оплаченная квитанция прилагается тогда, когда исчерпан лимит бесплатных получений. Реквизиты для оплаты надежнее уточнить на сайте соответствующего БКИ. Как правило, ответ направляется почтой в срок, не более 3-х рабочих дней по получении запроса.

Кстати, некоторые БКИ принимают запросы по телеграфу, при таких условиях подпись генерального заверяет сотрудник телеграфа (по предъявлению паспорта подписанта), а сканы учредительных документов отправляются по электронной почте.

Запрос на получение отчета по КИ можно отправить по электронной почте (при наличии УКЭП), а также подать лично, обратившись в офис БКИ в часы приема, имея при себе вышеперечисленные документы и паспорт.

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Можно ли исправить ошибки в КИ?

Причинами некорректных записей в КИ могут быть не только «грехи» заемщика (просрочки, злоупотребление займами, множество отказов, долги по судебным решениям и даже просто отсутствие кредитов вообще), но и кредитных организаций, а также мошеннические действия.

Для исправления КИ можно обратиться в БКИ, сформировавшее отчет, приложив документальное обоснование для удаления неправильных записей, например:

справку об отсутствии долгов;

исполненные платежки, квитанции с указанием даты внесения платежа;

выписки по счетам за определенный период, заверенные банком.

Корректировки, как правило, вносят в течение 30 дней, если этого не произошло, то следует запросить письменное разъяснение, и дальше действовать по ситуации.

Если всплывает договор, который юридическое лицо не заключало, то следует обратиться за разъяснениями в банк, требуя снять обязательства по выплате долга и удалить запись об этом кредите во всех БКИ. Скорее всего, потребуется обращаться в суд.

Ну и, конечно, лучший способ держать КИ в порядке — это вовремя погашать задолженности, в т. ч. путем рефинансирования и использования финансовых инструментов, способных повысить плохой рейтинг.