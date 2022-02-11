Почему факторинг стал таким популярным: разбираем на примерах

Если в двух словах: потому что он помогает сохранить клиентов и приобрести новых. Все любят отсрочки платежа, но не все могут себе это позволить. Факторинг — реальная возможность заслужить лояльность клиента и не разорить собственную компанию.

Как это выглядит

Факторинг — это трехсторонняя сделка, в которой участвуют банк (фактор), продавец (кредитор) и клиент (дебитор).

﻿Продавец реализует, а клиент покупает товар (услугу) на условиях отсрочки платежа. Фактор принимает на себя обязанности покрыть дебиторскую задолженность, оплачивая счета вместо покупателей, и получает за это комиссионное вознаграждение.

Пример № 1. Факторинг для производителя

Производитель изделий из пластмассы успешно развивает бизнес, имеет большую базу покупателей и заказчиков. В прошлом месяце была закуплена и установлена новая производственная линия, и теперь остро встал вопрос расширения рынка сбыта.

Менеджеры по продажам договорились о сотрудничестве с крупными торговыми сетями, которые готовы закупать продукцию, но только с условием отсрочки платежа. С учетом крупных вложений в новую производственную линию финансовые возможности предприятия сильно ограничены и не позволяют покрыть отсрочку платежа за счет своих средств. Поэтому руководители предприятия оказались перед сложным выбором: отказаться от сотрудничества или пойти в банк за очередным кредитом, отдав свою новенькую производственную линию в залог.

Однако в банке им предложили лучший путь — воспользоваться факторингом в рамках действующей программы Ак Барс Банка для поставщиков в федеральные торговые сети («Экспресс-факторинг ТОП-600»), где не требуется никакого залога. Уже на следующий день были согласованы лимит и условия финансирования. Осталось только заключить договоры с новыми покупателями и можно начинать поставки.

Схема прозрачна:

Производитель поставляет товар с условием отсрочки платежа и делает онлайн-заявку на получение финансирования по факту отгрузки.

Банк проверяет необходимую информацию и в тот же день выплачивает производителю до 95% от суммы поставки.

В срок платежа по договору покупатель полностью оплачивает банку сумму поставки.

Банк перечисляет производителю оставшуюся сумму за вычетом своей комиссии.

Ак Барс Банк предлагает несколько вариантов факторинга, в том числе особые программы, например, «Экспресс-факторинг ТОП-600», если ваши клиенты — крупнейшие компании России. Банк предлагает выгодные условия не только для продавцов, но и для покупателей. Оставить заявку на факторинг

Пример № 2. Подрядчик предприятий нефтяной отрасли

Строительная организация является постоянным подрядчиком одной известной нефтяной компании (НК) — уже многие годы она выигрывает большое количество тендеров на строительство и обслуживании объектов. У компании есть квалифицированный штат сотрудников и большой парк специализированной техники и инструментов, закупленных благодаря предоставленному заемному финансированию.

Менеджменту была поставлена задача о расширении бизнеса, круга партнеров и поиску новых заказчиков. Но что делать, если все ресурсы, в том числе и финансовые, брошены на выполнение контрактов с НК, а классические финансовые инструменты недоступны из-за ранее взятых обязательств?

Из-за высокой кредитной нагрузки банки не готовы расширять лимиты кредитования, что лишает возможности закупки дополнительной техники для реализации новых контрактов без ущерба действующим.

В этом случае на помощь клиенту пришел продукт факторинг без права регресса от Ак Барс Банка, благодаря которому компания смогла моментально конвертировать свою дебиторскую задолженность в выручку, досрочно исполнить часть обязательств перед кредиторами, а как следствие — улучшить структуру своего баланса и снизить уровень долговой нагрузки (т. к. безрегрессный факторинг не учитывается в долговой нагрузке на предприятие), что открыло двери к источникам финансирования для реализации новых проектов.

Пока мы привели два примера факторинга, связанного с финансированием уже произведенных работ или продажи товаров:

с регрессом — в этом случае риски при неоплате банку требуемой суммы несет клиент банка. Если покупатель вовремя не рассчитается (или вообще не рассчитается) с банком — поставщику придется самому с ним расплатиться.

без права регресса — в этом случае банк может обеспечить финансирование до 100% суммы сделки и принимает на себя все риски. При этом поставщик может списать с баланса дебиторскую задолженность и больше на ее счет не беспокоится, да и активы свои сделать более привлекательными. В случае неуплаты банк будет сам требовать деньги с покупателя.

Однако факторинговая продуктовая линейка уже вышла за рамки финансирования продажи товаров и услуг. Все большую популярность набирает продукт агентский факторинг. Давайте на примере посмотрим, как он работает.

Пример № 3. Дополнительный источник дохода

У крупного производственного предприятия много поставщиков сырья, необходимого для производства продукции. При этом большинству из этих поставщиков, предприятие платит с отсрочкой платежа, необходимой для производства и продажи продукции.

Казалось бы, предприятие добилось выгодных для себя условий закупки и улучшать уже нечего, однако менеджеры предприятия обратили внимание, что при предоставлении отсрочки, поставщики увеличивают стоимость сырья из-за необходимости покрытия отсрочки за счет кредитных средств. При этом стоимость кредитных средств у поставщика оказалась значительно выше, чем у самого предприятия. Как это можно использовать?

Предприятие решило воспользоваться услугой агентского факторинга от Ак Барс Банка. Теперь банк платит поставщикам предприятия без отсрочки, получая более низкую стоимость сырья (за счет отсутствия кредитной составляющей у поставщиков). В то же время размер скидки от поставщика значительно выше чем расходы на агентский факторинг у предприятия.

Таким образом «на ровном месте» менеджеры предприятия создали источник дополнительной прибыли за счет оптимизации расчетов по закупкам сырья, а также увеличили финансовое плечо, за счет предоставленной банком возможности увеличения сроков оплаты за поставленное сырье, что является одной из опций агентского факторинга в Ак Барс Банке.

Плюсы и минусы

Факторинговые программы с успехом применяются и в иных областях предпринимательской деятельности и, прежде всего, в торговле. Они дают бизнесу ряд преимуществ:

возможность избежать кассовых разрывов — это значит, что не возникнет ситуации, когда вам еще не заплатили деньги покупатели, а сроки оплаты вашим поставщикам уже подошли;

расширять и масштабировать бизнес;

делать клиентам уникальные торговые предложения — отсрочку платежа, скидки и бонусы, не жертвуя своим бюджетом.

факторинговые отношения не требуют залога и отличаются низкой степенью риска (банки-факторы всегда проверяют покупателей, и если банк не уверен в вашем партнере, к нему стоит прислушаться).

К минусам (точнее, особенностям) можно отнести: только безналичную форму оплаты и соблюдение сроков оплаты для покупателя. Хотя банк может пойти навстречу и предоставить дополнительную рассрочку.