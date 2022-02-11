Почему факторинг стал таким популярным: разбираем на примерах

Если в двух словах: потому что он помогает сохранить клиентов и приобрести новых. Все любят отсрочки платежа, но не все могут себе это позволить. Факторинг — реальная возможность заслужить лояльность клиента и не разорить собственную компанию.
Как это выглядит
Факторинг — это трехсторонняя сделка, в которой участвуют банк (фактор), продавец (кредитор) и клиент (дебитор).
Продавец реализует, а клиент покупает товар (услугу) на условиях отсрочки платежа. Фактор принимает на себя обязанности покрыть дебиторскую задолженность, оплачивая счета вместо покупателей, и получает за это комиссионное вознаграждение.
Пример № 1. Факторинг для производителя
Производитель изделий из пластмассы успешно развивает бизнес, имеет большую базу покупателей и заказчиков. В прошлом месяце была закуплена и установлена новая производственная линия, и теперь остро встал вопрос расширения рынка сбыта.
Менеджеры по продажам договорились о сотрудничестве с крупными торговыми сетями, которые готовы закупать продукцию, но только с условием отсрочки платежа. С учетом крупных вложений в новую производственную линию финансовые возможности предприятия сильно ограничены и не позволяют покрыть отсрочку платежа за счет своих средств. Поэтому руководители предприятия оказались перед сложным выбором: отказаться от сотрудничества или пойти в банк за очередным кредитом, отдав свою новенькую производственную линию в залог.
Схема прозрачна:
- Производитель поставляет товар с условием отсрочки платежа и делает онлайн-заявку на получение финансирования по факту отгрузки.
- Банк проверяет необходимую информацию и в тот же день выплачивает производителю до 95% от суммы поставки.
- В срок платежа по договору покупатель полностью оплачивает банку сумму поставки.
- Банк перечисляет производителю оставшуюся сумму за вычетом своей комиссии.
Ак Барс Банк предлагает несколько вариантов факторинга, в том числе особые программы, например, «Экспресс-факторинг ТОП-600», если ваши клиенты — крупнейшие компании России. Банк предлагает выгодные условия не только для продавцов, но и для покупателей.
Пример № 2. Подрядчик предприятий нефтяной отрасли
Строительная организация является постоянным подрядчиком одной известной нефтяной компании (НК) — уже многие годы она выигрывает большое количество тендеров на строительство и обслуживании объектов. У компании есть квалифицированный штат сотрудников и большой парк специализированной техники и инструментов, закупленных благодаря предоставленному заемному финансированию.
Менеджменту была поставлена задача о расширении бизнеса, круга партнеров и поиску новых заказчиков. Но что делать, если все ресурсы, в том числе и финансовые, брошены на выполнение контрактов с НК, а классические финансовые инструменты недоступны из-за ранее взятых обязательств?
Из-за высокой кредитной нагрузки банки не готовы расширять лимиты кредитования, что лишает возможности закупки дополнительной техники для реализации новых контрактов без ущерба действующим.
Пока мы привели два примера факторинга, связанного с финансированием уже произведенных работ или продажи товаров:
- с регрессом — в этом случае риски при неоплате банку требуемой суммы несет клиент банка. Если покупатель вовремя не рассчитается (или вообще не рассчитается) с банком — поставщику придется самому с ним расплатиться.
- без права регресса — в этом случае банк может обеспечить финансирование до 100% суммы сделки и принимает на себя все риски. При этом поставщик может списать с баланса дебиторскую задолженность и больше на ее счет не беспокоится, да и активы свои сделать более привлекательными. В случае неуплаты банк будет сам требовать деньги с покупателя.
Однако факторинговая продуктовая линейка уже вышла за рамки финансирования продажи товаров и услуг. Все большую популярность набирает продукт агентский факторинг. Давайте на примере посмотрим, как он работает.
Пример № 3. Дополнительный источник дохода
У крупного производственного предприятия много поставщиков сырья, необходимого для производства продукции. При этом большинству из этих поставщиков, предприятие платит с отсрочкой платежа, необходимой для производства и продажи продукции.
Казалось бы, предприятие добилось выгодных для себя условий закупки и улучшать уже нечего, однако менеджеры предприятия обратили внимание, что при предоставлении отсрочки, поставщики увеличивают стоимость сырья из-за необходимости покрытия отсрочки за счет кредитных средств. При этом стоимость кредитных средств у поставщика оказалась значительно выше, чем у самого предприятия. Как это можно использовать?
Таким образом «на ровном месте» менеджеры предприятия создали источник дополнительной прибыли за счет оптимизации расчетов по закупкам сырья, а также увеличили финансовое плечо, за счет предоставленной банком возможности увеличения сроков оплаты за поставленное сырье, что является одной из опций агентского факторинга в Ак Барс Банке.
Плюсы и минусы
Факторинговые программы с успехом применяются и в иных областях предпринимательской деятельности и, прежде всего, в торговле. Они дают бизнесу ряд преимуществ:
- возможность избежать кассовых разрывов — это значит, что не возникнет ситуации, когда вам еще не заплатили деньги покупатели, а сроки оплаты вашим поставщикам уже подошли;
- расширять и масштабировать бизнес;
- делать клиентам уникальные торговые предложения — отсрочку платежа, скидки и бонусы, не жертвуя своим бюджетом.
- факторинговые отношения не требуют залога и отличаются низкой степенью риска (банки-факторы всегда проверяют покупателей, и если банк не уверен в вашем партнере, к нему стоит прислушаться).
К минусам (точнее, особенностям) можно отнести: только безналичную форму оплаты и соблюдение сроков оплаты для покупателя. Хотя банк может пойти навстречу и предоставить дополнительную рассрочку.
Банк Ак Барс предлагает разнообразные программы факторинга, воспользоваться которыми могут компании и предприниматели по всей России. Наши преимущества это быстрый анализ сделки с минимумом документов, отсутствие обеспечения и расчеты день в день.