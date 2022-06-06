Как развивать бизнес в 2022 году. 8 советов предпринимателям

1. Ищите новые ниши

Введенные ограничения сократили возможности выбора потребителей. Часть производителей полностью покинула российский рынок, кто-то приостановил свою деятельность, другие продали активы, находящиеся в России, другим компаниям, а это значит, что ассортимент во многих категориях товаров резко сократился и у потребителя просто нет того огромного выбора, который был даже в пандемию.

Как решить проблему: расширяйте свой ассортимент или ищите новые ниши для работы, вдруг вы уже давно засиделись на своем рынке и мечтаете о новом. Может вы станете новой Икеей или Макдоналдсом.

2. Привлекайте покупателей выгодной ценой

Не надо быть экономистом, чтобы понять, что вводимые ограничения непременно приведут к инфляционным процессам. По данным на конец апреля 2022 Центральный Банк заявлял о том, что годовая инфляция в России в 2022 году составит 18-23%. А это значит, что цены на многие товары уже значительно выросли, но вы наверняка и сами это заметили.

Как решить проблему: сдержать цены самостоятельно не удастся, но можно попробовать сыграть на масштабе — оставить старые цены на товары, за счет чего привлечь большее число покупателей. К тому же, по старым ценам можно распродать залежавшиеся складские остатки, а инфляция со временем нормализуется.

3. Оптимизируйте кадры

Уход с рынка иностранных компаний жестко ударил по российскому рынку труда. Безусловно, почти все иностранные компании приостановившие свою деятельность на территории Российской Федерации продолжили выплачивать своим сотрудникам заработную плату, однако, уровень её существенно снизился. Чтобы сохранить бизнес принимаются такие непростые решения, как выплата заработка в размере МРОТ, оплата простоя (соответственно без премий, бонусов и в размере только ⅔ от обычных окладов) и т. п. В связи с этим доходы у населения резко сократились. Некоторые предприятия полностью свернули работу и их сотрудники оказались безработными.

Как решить проблему: если вы давно задумывались о расширении бизнеса — вот он шанс, освободившаяся рабочая сила с радостью примет ваше предложение, в кризис люди не столь требовательны к заработной плате.

Государство даже предлагает поддержку для тех, кто принимает на работу вчерашних студентов, молодых сотрудников и не только. Постановление Правительства от 13.03.2021 № 362 предлагает выплаты в размере МРОТ взносы на каждого такого сотрудника в течение первых трех месяцев его работы.

4. Активизируйте маркетинг

Сокращение доходов заставляет людей все больше задумываться о том, что они покупают и для чего. Вновь внимание потребителей ориентировано на качество товара, срок его эксплуатации, надежность, долговечность, функциональные характеристики и т. д. Все меньше товаров приобретается просто потому что «захотелось» или «пришел — увидел и купил».

Как решить проблему: активизируем маркетинг. Убеждаем покупателя в важности и необходимости вашего товара, но без нажима. Нативно. Например, рассказав, как здорово снимать накопившийся стресс на пробежке по парку, вы можете сподвигнуть покупателя приобрести качественные беговые кроссовки.

Придется осваивать новые площадки для общения с вашей аудиторией. Например, на смену популярной сети с видео и фото контентом пришел VK. Общение многие блогеры-инфлюенсеры перенесли в новые мессенджеры, например, в Telegram .

5. Поменяйте поставщиков

Нарушение цепочек поставок привели к большим трудностям в доставке товаров из-за рубежа и, как следствие, повышению цен на все иностранные товары. У российских производителей, которые не связаны с иностранными комплектующими и не нуждаются в длинных логистических цепочках, сейчас полный картбланш по завоеванию рынка, главное, чтобы российский товар не уступал по качеству иностранному.

Как решить проблему: самое простое — найти замену иностранному поставщику на российском рынке, также большую популярность набирают поставки из Китая и в принципе из азиатских стран, дружественных России. Рассмотрите варианты параллельного импорта, его сейчас официально разрешили для многих видов товаров. Пример: автозапчасти, мебель, электроника, бумага, одежда, обувь и многое другое. Полный список вы найдете в Приказе Минпромторга № 1532 от 19.04.22.

6. Освойте внутренний рынок

В какую сферу деятельности не загляни, везде увидим переориентацию на отечественного производителя. Итальянское вино теперь заменяется крымским краснодарским, аргентинский сыр — белорусским. В сфере красоты тоже жесткие перебои с поставкой косметических и уходовых средств, поэтому многие мастера смахнули пыль с бабушкиных «рецептов красоты», а магазины косметики активно включают в ассортимент российские марки.

Как решить проблему: И снова маркетинг в помощь, пусть о вас говорят везде и все. Докажите, что отечественный производитель ничуть не хуже иностранного. В продвижении вам поможет как выход на готове торговые площадки — маркетплейсы, так и раскрутка собственного интернет-магазина. Удаленные покупки это уже даже не тренд, а необходимость.

7. Переходите на параллельный импорт

Мы уже выше о нем говорили. Чтобы завезти товары из за рубежа нужно подыскать партнера, который бы помог привезти товары в Россию. Параллельный импорт — это термин, который означает ввоз в страну товаров, на которых нанесен какой-либо товарный знак, без разрешения правообладателя этого товарного знака (то есть «параллельно» официальному импорту таких товаров через дилеров, уполномоченных правообладателем). Раньше, такие товары относили к «серому рынку», сейчас параллельный импорт разрешен официально, однако, цены на такие товары яно будут выше ( в т. ч. из-за логистики).

Как решить проблему: Лучше искать прямые каналы, например, обращаться напрямую к представителям и дилерам. Информацию о них можно найти на сайтах производителей и правообладателей. При покупке у посредников есть риски. Сейчас наверняка появится много мошенников, готовых заработать на ажиотаже и желании бизнеса продолжить продажу любимых россиянами зарубежных брендов..

8. Поменяйте валюту расчетов

Начало весны ознаменовалось резким скачком курсов валют, запретами на покупку иностранной валюты, а после и в целом сложности с проведением расчетов в валюте, в частности в евро и долларах США. К лету курс доллара достиг предельных минимумов с 2020 года. Часть банков отключена от SWIFT, что не позволяет проводить платежи в полном объеме. Конечно, такие колебания по разному сказываются на процессах ведения бизнеса.

Как решить проблему: Как минимум попробовать перейти на оплату в другой валюте, популярность растет у китайского юаня, а одной из самых надежных валют мира считается швейцарский франк. Попробуйте обговорить возможность расчетов в рублях, многие иностранные государства и отдельные компании не пренебрегают контрактами в российской валюте.

Мы запускаем цикл вебинаров. Первый из них с Евгением Коганом (профессор ВШЭ, инвестбанкир, автор телеграм-канала bitkogan) пройдет: 6 июня в 19:00. Тема: «Вызовы и возможности в текущей действительности». Обсудим основные риски для российской экономики в ближайшей перспективе, что будет с рублём, перспективы рынка недвижимости, идеальный портфель в турбулентное время. Не пропустите! Посетить вебинар

Резюме: как выжить бизнесу в новой реальности