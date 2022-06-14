Карта МИР и ее возможности

В чем отличие МИР от Visa и MasterCard?

Первое и самое принципиальное отличие МИР — это национальная принадлежность, Visa и MasterCard являются международными платежными системами, а МИР — исключительно российская.

Несмотря на то, что с введением карты МИР все платежи, включая проводимые по картам Visa и MasterCard проходят через национальную систему платежных карт, зарубежным платежным системам под силу ограничить возможности своих карт, а карты МИР по всей территории РФ работают без ограничений.

К тому же специалисты разработали для карт МИР уникальную защитную систему MirAccept, который делает платежи в интернете еще проще и безопаснее, подтвердить платеж можно с помощью различных способов:

SMS-пароль;

графический ключ;

биометрическая аутентификация;

мобильное приложение.

Для бизнеса преимущество карты МИР в первую очередь в возможности безопасно использовать ее как для расчетов в интересах компании (корпоративные карты), так и с работниками (в рамках зарплатного проекта). Национальная система не зависит от внешних катаклизмов и продолжает функционировать без ограничений.

Какие бывают карты МИР?

Существую карты МИР нескольких типов:

Классическая карта — самая популярная карта у пользователей, бывает как кредитной, так и дебетовой, а использовать ее, оплачивая покупки, можно по всей территории РФ или некоторых стран-партнеров, поддерживающих карты МИР. С классической картой вы спокойно совершаете покупки как в офлайн, так и в интернет-магазине, храните и снимаете наличные, в зависимости от специфики договора обслуживания карты на остаток по счету может начисляться процент. Социальные карты — обычно используются для выплат социального характера (пенсии, пособия) и обслуживаются бесплатно. Стоит заметить, что с 2020 года производить любые бюджетные переводы можно только на карту МИР, использовать для бюджетных средств иные платежные системы нельзя, о чем сказано в 161-ФЗ. Премиальные карты — из названия понятно, что владельцы таких карт обладают дополнительными привилегиями, доступ к в VIP-залам в аэропортах или ресторанах и прочее. Обслуживание такой карты обойдется дороже, чем просто классической карты МИР, но значительно дешевле иностранных премиальных аналогов.

Все условия выпуска и стоимость обслуживания зависят от конкретного банка, который будет выпускать вашу карту.

Предприниматели, руководители и топ-менеджеры организаций пользуются корпоративными картами МИР, дающими отдельные преимущества владельцам. Такая карта привязана напрямую к счету и можно проводить оплату товара, канцелярии, материалов, снимать наличные и совершать иные операции без необходимости обращения в банк или использования онлайн-банкинга.

Расплатиться картой на терминал продавца гораздо быстрее, чем переводить деньги со счета на счет. Можно совершить срочную покупку, когда, например, произошла авария и надо срочно приобрести материал для ремонта или быстро купить товар, который закончился на складе.

Ак Барс Банк предлагает классическую корпоративную карту с бесплатным обслуживанием и сроком действия — 7 лет. Оформить заявку на карту МИР можно на сайте банка.

Какие преимущества есть у карты МИР?

Бесперебойно работает по всей территории Российской Федерации и в некоторых странах-партнерах.

Возможность снимать наличные средства в банкомате любого банка без комиссии.

Своя программа лояльности ( следите за информацией банка, обслуживающего вашу карту ).

следите за информацией банка, обслуживающего вашу карту Кешбэк и бонусы за расчеты картой МИР в магазинах-партнерах (обычно информацию о таких преимуществах указывают на кассах).

Все платежи надежно защищены современными системами защиты.

Можно привязать к смартфону.

В связи с последними событиями у многих пользователей возникли трудности с оплатой картой при помощи телефона, тем не менее, некоторые карты все равно работают, так, например, с помощью корпоративной карты МИР от Ак Барс Банка вы можете так же легко продолжать оплачивать покупки с помощью смартфона.

Существуют и другие полезные функции карты, актуальные для бизнеса, в т. ч. нефинансовые преимущества:

Возможность использовать карту для идентификации в различных сервисах, для допусков и предоставления льгот сотрудникам.

Карту МИР можно использовать в системе внутреннего ЭДО для подписания электронных документов.

Дополнительные акции и бонусы от партнеров.

Например, до 23 июня при оплате штрафов ГИБДД через Госуслуги картой МИР вам не нужно платить комиссию, а до 30 июня можно получить скидку в магазинах «Лента» при покупке от 1 000 рублей.

Если вы принимаете карты МИР в своих торговых точках, то привлекаете больше покупателей, причем благодаря программе лояльности вы не только можете увеличить доход. но и сможете вести аналитику продаж.

К счет можно выпустить неограниченной количество корпоративных карт МИР. Можно установить лимит и ограничения для разных сотрудников.

Например, у директора будет неограниченный лимит на распоряжение средствами, а у начальника склада — не более 100 000 в день.

В каких странах работает карта МИР?

За границей карта МИР работает в 10 странах-партнерах:

Турция;

Вьетнам;

Армения;

Беларусь;

Узбекистан;

Киргизия;

Таджикистан;

Казахстан;

Южная Осетия;

Абхазия.

Основные условия работы и использования карты МИР на перечисленных территориях лучше узнавать заранее, перед поездкой.

В остальных странах пока принимаются только кобэйджинговые карты МИР, выпускающиеся на базе сразу двух платежных систем:

Если говорить про территорию России, то любая кобэйджинговая карта будет работать как обычная карта МИР, а при пересечении границы переключится на вторую платежную систему с помощью которой она выпущена.

Как оформить карту МИР?

Оформить карту МИР можно всего за три шага: