ВЭД с Китаем. Важные нюансы и советы экспертов

Как искать поставщика в Китае?

Многим компаниям пришлось отказаться от привычных поставщиков и теперь предстоит найти новых. Как это сделать?

Есть три классических схемы:

1. Аутсорсинг — запрос на подбор поставщиков в аналитических или консалтинговых компаниях.

Если вы хотите работать с поставщиком через аутсорсинговую компанию как через посредника, то имейте в виду, к вашей цене аутсорсер прибавит еще свою наценку. К тому же аутсорсер не всегда подскажет вам эффективную схему поставки. Как правило, он не отвечает за качество и срок поставок, и вы не сможете полностью контролировать доставку вашего товара.

2. Интернет — самостоятельный поиск поставщиков онлайн.

Учтите, в интернете очень много как качественных поставщиков, так и недобросовестных, а трудности перевода могут усложнить процесс принятия решений. Цена ошибки может быть велика.

Желательно поехать на производство и посмотреть все своими глазами. Или направить агента (возможно у вас уже есть связи в Китае, и за вознаграждение ваши партнеры посетят производство и пришлют вам детальный отчет), который от вашего имени познакомится с поставщиком и его продукцией.

3. Отраслевые выставки — наиболее эффективный вариант поиска потенциальных поставщиков.

При личном контакте больше шансов узнать о товаре, услугах, особенностях поставок и оплат. Пока Китай закрыт, можно участвовать в специализированных и тематических онлайн-выставках. Или направить представителя на местное мероприятие (эту услугу также можно заказать у аутсорсеров).

Например, в июле состоится международная выставка электроники и электрооборудования Hong Kong Electronics Fair 2022 на площадке Hong Kong Convention & Exhibition Centre.

Расширяйте географию бизнеса вместе с Ак Барс Банком. Открыть валютный счет.

Как выбрать актуальный товар в Китае для импорта?

На что ориентироваться:

Параллельный импорт. Все товары, ввоз которых ограничен со стороны запада, выгодно ввозить в Россию, в том числе посредством параллельного импорта (перечень товаров, которые можно ввозить в рамках параллельного импорта, содержит 96 пунктов и утвержден приказом Минпромторга от 19.04.2022 № 1532. В частности, в него попали изделия из меха и кожи, парфюмерия, бумага, одежда, электроника, топливо и автомобили).

Замена ушедших компаний . С марта Россию стремительно покинуло большое число западных компаний, и можно занять освободившиеся ниши. Например: мебель и товары для дома (с уходом IKEA), шины (Michelin), спортивная одежда и обувь (Nike) и т. д.

Поэтому, чтобы выбрать наиболее актуальный товар для ввоза из Китая, нужно постоянно держать руку на пульсе и мониторить ситуацию на российском рынке:

Проанализируйте рынок — убедитесь, что он не перенасыщен товарами, которые вы хотите закупать. Рассчитайте стоимость и сроки доставки. Узнайте, какие требования предъявляются к товару и можно ли ввозить его на территорию ЕАЭС.

Контрактное производство в Китае

Контрактное производство — это выпуск продукции на заказ на мощностях выбранного вами производителя, который гарантирует вам выполнение полного производственного цикла и создание качественного товара. Продавать товар, изготовленный по контрактному производству в Китае, на территории России вы можете под своей торговой маркой.

Как действовать:

Зарегистрируйте свою торговую марку. Сформируйте техническое задание на товар для производителя. Подберите коды ТНВЭД. Рассчитайте рентабельность товара. Подберите логистический маршрут. Проводите расчеты в юанях, старайтесь отказаться от доллара. Следите за мерами государственной поддержки. Подберите удобный вам банк для проведения расчетов по внешнеэкономической деятельности.

Открыть расчетный счет для ВЭД в Ак Барс Банке по выгодным тарифам можно уже сейчас.

Льготные программы кредитования для импортеров

В мае текущего года постановлением Правительства № 895 от 18.05.2022 запущена специальная льготная программа для российских импортеров с целью кредитования закупки продукции, являющейся приоритетной для импорта.

Приоритетная для импорта продукция обозначена в приложении к постановлению Правительства от 18.05.2022 № 895.

Перечень товаров, приоритетных для импорта, широкий:

продовольственные товары;

лекарства и фармацевтическая продукция;

транспортные средства;

станки;

электроника;

строительные материалы.

Средства, полученные по данной программе кредитования, могут быть потрачены на закупку и транспортировку приоритетных для импорта товаров. Кредит выдается в рублях, для этого у импортера должен быть заключен контракт после 1 марта 2022 года в иностранной валюте на сумму от 3 миллионов рублей и более на приобретение и ввоз на территорию РФ иностранной продукции.

Ставка кредита по данной программе — не более 30% ключевой ставки ЦБ РФ, увеличенной на 3 процентных пункта на период субсидирования, что на текущий момент составляет 5,85% годовых.

Льготная процентная ставка применяется к объему финансирования, выданному по кредитному соглашению до 31 октября 2022, в случае финансирования импортного контракта на приобретение продукции или к объему финансирования, выданному до 30 ноября 2023 , в случае финансирования импортного контракта на приобретение продукции в рамках инвестиционного проекта или финансирования импортного контракта, срок изготовления и поставки продукции по которому превышает 12 месяцев.

Форма кредитования — кредит или кредитная линия, в том числе аккредитив.

Суммарный объем финансирования по программе составляет до 10 млрд рублей.

Также программа предусматривает обязательный контроль ввоза продукции на территорию Российской Федерации. А по одному контракту можно заключить только одно соглашение на льготное кредитование.

Узнать дополнительную информацию о международном финансировании в Ак Барс Банке можно здесь.

Подать заявку на программу льготного финансирования от Ак Барс Банка.