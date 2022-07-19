Очередность платежей в платежном поручении в 2022 году

Зачем нужна очередность платежей

Она нужна для понимания, какой платеж банк обязан выполнить в первую очередь при недостатке денежных средств на счете или наличии приостановления операций.

В платежном поручение поле «21» обязательно к заполнению. В данном поле значение реквизита «Очер. плат.» указывается значение от «1» до «5». Списание средств со счета по требованиям, относящимся к одной очереди, производится в порядке календарной очередности поступления документов.

Плательщик обязан сам правильно указывать очередность, но некоторые банки помогают своим клиентам правильно заполнять все реквизиты с помощью подсказок в онлайн-банке.

Например, по умолчанию реквизит «очер.плат» может принимать значение «5».

Неверно указанная очередность не является основанием для отказа в приеме и исполнении платежа (письмо Минфина от 20.01.2014 № 02-03-11/1603).

При наличии на счете денежных средств, сумма которых достаточна для удовлетворения всех требований, предъявленных к счету, списание этих средств со счета осуществляется в порядке поступления распоряжений клиента и других документов на списание (календарная очередность), если иное не предусмотрено законом. Соответственно, указанное в поле «21» в платежном поручении значение не будет влиять на его исполнение.

При недостаточности денежных средств на счете для удовлетворения всех предъявленных к нему требований списание денежных средств осуществляется в порядке установленной законодательством РФ очередности. В связи с чем банк имеет право отказать в приеме платежного поручения, не соответствующего требованиям пункта 2.10 Положения Банка России № 762-П.

Если по ошибке из-за неправильно заполненного поля «21» вместо уплаты взыскания по исполнительному листу будет оплачен счет поставщика, то ответственность за нарушение очередности списания денег будет нести в том числе организация, так как неоплаченный исполнительный лист приведет к аресту всего счета.

Плательщики должны знать и соблюдать правила заполнения платежных поручений в соответствии с положением ЦБ № 762-П, приказом Минфина 107-Н и статьей 855 ГК. Корректное и полное указание содержания операции в поле «Назначение платежа» в платежном поручении поможет правильно определить значение очередности платежа в поле «21» как плательщику, так и банку при контроле данного реквизита.

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Перейдем к конкретным примерам, которые встречаются в работе каждого бухгалтера.

В каких платежах ставим очередность «1»

Значение «1» в поле «21» позволяет списывать денежные средства со счета в первую очередь по исполнительным документам на следующие цели:

алименты на основании исполнительных листов, судебных приказов и нотариально удостоверенные соглашения.

Однако, если работник добровольно по заявлению попросил удержать и перечислить алименты (в платежном поручении не указана информация об исполнительном документе), очередность будет «3»;

возмещение вреда жизни и здоровью согласно исполнительных документов.

В каких платежах ставим очередность «2»

Во второй очереди также стоят платежи, содержащие ссылки на исполнительные документы, но при этом назначение будет следующим:

заработная плата,

выходные пособия;

авторские вознаграждения.

Если на счете есть налоговая блокада независимо от причины ее установки, например, за непредставление декларации, то при наличии достаточного остатка денежных средств платежные поручения со значением «1» или «2» в поле «21», удовлетворяющим требование законодательства, будут исполнены.

Но если вы платите поставщикам, указав очередность, отличную от «5», то такое платежное поручение банк не примет к исполнению.

В каких платежах ставим очередность «3»

Платежи третьей очередности (расчеты по оплате труда с лицами, работающими по трудовому договору (контракту)), каждая организация выполняет каждый месяц, в том числе это заработная плата и любые выплаты из ФОТ:

аванс и премия;

отпускные и компенсация за неиспользованный отпуск;

расчет при увольнении;

добровольное перечисление задолженности по оплате труда при отсутствии исполнительных документов.

Материальная помощь, как и выплаты по больничному листу, в любом размере перечисляется с «5» очередностью.

Кроме этого в третью очередь должны быть оплачены инкассовые поручения в пользу налоговых органов на списание и перечисление задолженности по уплате налогов и сборов в бюджеты бюджетной системы РФ, а в органы контроля (ПФС, ФСС) за уплатой страховых взносов на списание и перечисление сумм страховых взносов в бюджеты государственных внебюджетных фондов.

Добровольная оплата задолженности по требованию налоговых органов и органов контроля в эту категорию не попадает, как и все налоговые платежи, перечисляемые по платежным поручениям, составленным плательщиком. Они перечисляются с пятой очередностью.

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В каких платежах ставим очередность «4»

Четвертой очереди удостоились платежи, удовлетворяющие другие денежные требования по исполнительным документам, не имеющим отношение к алиментам, вреду здоровья, зарплате и налогам.

Если, например, судебные приставы арестовали счет за неуплату кредита, то невзирая на это вы имеете право выплатить зарплату сотрудникам с третьей очередью, а потом остаток денежных средств потратить на перечисление по исполнительному листу.

В каких платежах ставим очередность «5»

Если ваш платеж не подходит ни под одну из вышеперечисленных категорий, значит он занимает пятую очередность, будет исполнен после всех предыдущих. Платежи с одинаковой очередностью между собой будут соревноваться только по времени поступления.

Дополнительные требования к банкротам

Когда организация находится в стадии банкротства, то очередность оплаты текущих платежей устанавливается согласно статьи 134 Закона «О несостоятельности (банкротстве)»:

1 — платежи, связанные с судебными расходами по делу о банкротстве, вознаграждение арбитражного управляющего и всех лиц, которых он обязан привлечь в рамках дела о банкротстве на основании закона (например, оплата услуг обслуживающего банка);

2 — зарплата работников и выходные пособия, начисленные после объявления банкротства;

3 — дополнительные услуги других исполнителей, которые не относятся к первой очереди;

4 — требования по эксплуатационным платежам (коммунальным платежам, платежам по договорам энергоснабжения и иным аналогичным платежам);

5 — оплата иных текущих платежей.

В платежном поручении плательщик должен указывать значение в поле «21» в соответствии с установленным нормами в законе «О несостоятельности (банкротстве)». При предъявлении подобных платежных поручений банк по формальным признакам классифицирует платеж и исполняет в нужном порядке.

Дополнительные требования при ликвидации

При ликвидации, после погашения текущих расходов, необходимых для осуществления ликвидации, требования кредиторов удовлетворяются в следующей очередности (статья 64 Гражданского кодекса):

1 — требования граждан, перед которыми организация несет ответственность за причинение вреда жизни или здоровью;

2 — выплата выходных пособий и оплата труда лиц, работающих или работавших по трудовому договору, и выплата вознаграждений авторам результатов интеллектуальной деятельности;

3 — обязательные платежи в бюджет и во внебюджетные фонды;

4 — расчеты с другими кредиторами.

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