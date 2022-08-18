Бухгалтеру об аккредитивах. Чем они полезны бизнесу и как вести их учет

Что это такое?

Аккредитивная форма расчетов – это способ безналичных расчетов, в которой участвуют плательщик и получатель средств, а банк гарантирует перечислить получателю платеж по сделке только после предоставления документов, подтверждающих выполнение условий аккредитива. Банковский продукт поможет урегулировать денежные отношения между контрагентами в безопасных для обеих сторон условиях.

Плательщик – тот, кто покупает (покупатель).

Получатель средств – тот, кто получит деньги после исполнения договора (продавец).

Третьей независимой стороной в расчетах выступает банк-эмитент. Он действует по поручению плательщика и открывает аккредитив.

Исполняющий банк уполномочен проверить представленные получателем средств документы на их соответствие условиям аккредитива и исполнить аккредитив (произвести платеж получателю средств).

Такой вид взаиморасчетов может использоваться при приобретении недвижимости, автомобиля, ценных бумаг, дорогостоящих услуг. Применяться он может и при обычных сделках в торговле.

Расчеты по аккредитиву регулируются главой 46 ГК (параграф 3).

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Виды аккредитивов

Существует несколько классификаций:

Аккредитивы могут быть безотзывными, когда покупатель не может передумать и отозвать у банка-эмитента открытый ранее аккредитив; и отзывными — они очень рискованные, ведь банк-эмитент не перечислит заявленную ранее сумму, если покупатель по каким-либо причинам передумает совершать сделку.

Кстати, по умолчанию аккредитив считается безотзывным, если в его тексте не указано иное.

Аккредитивы подразделяются также на покрытые (депонированные) — они защищают сделку от возможных проблем на стороне банка-эмитента, поскольку деньги переводятся на счета исполняющего банка. Это повышает уверенность продавца в получении денег, ведь выплаты будут производиться через удобный ему банк.

Данный вид аккредитива оптимален, если сделка совершается в первый раз и стороны еще не уверены в надежности друг друга.

При расчетах непокрытыми (гарантированными) аккредитивами исполняющий банк открывает в банке-эмитенте корреспондентский счет на сумму договора, а потом списывает с него деньги по мере того, как платит продавцу.

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Проводки в бухгалтерском учете

Продавец учитывает аккредитив на забалансовом 008.01 счете «Обеспечения обязательств и платежей полученные». Аналитика ведется по контрагентам и договорам.

Когда деньги зачисляются на счет продавцу, то будут использованы следующие проводки:

Д 008.01 — отражен полученные аккредитив за балансом.

Д 62 «Покупатель» К 41 — отгружены товары покупателю.

Д 51 К 76 «Банк-эмитент» — поступление суммы от банка, в котором покупатель открыл аккредитив.

Д 76 «Банк-эмитент» К 62 «Покупатель» — прекращены обязательства покупателя в соответствии с назначением платежа, поступившего от банка-эмитента.

К 008.01 – списана с забалансового счета сумма обеспечения исполненного обязательства по аккредитиву.

Покупатель же будет учитывать покрытые аккредитивы на счете 55.01 «Аккредитивы», а для учета непокрытых использовать забалансовый 009.01 счет «Обеспечение обязательств и платежей выданные».

Проводки будут такие:

Д 55.01 К 51 — зачислены денежные средства по аккредитиву с расчетного счета.

Если аккредитив открывается за счет заемных средств, то по кредиту вместо 51 счета будет счет 66 или 67 (66 — краткосрочные кредиты и займы или 67— долгосрочные кредиты и займы)

Д 009.01 — учтен за балансом непокрытый аккредитив.

Д 41 К 60.01 — поступили товары от поставщика.

Д 60.01 К 55.01 — списание денежных средств по аккредитиву в счет оплаты товаров.

Если сумма аккредитива использована не полностью, то оформим проводку:

Д 51 К 55.01 — неиспользованные средства по аккредитиву зачислены на расчетный счет организации

К 009.01 — списана с забалансового счета сумма обеспечения в виде аккредитива.

Преимущества и недостатки аккредитивной формы расчётов

Главное преимущество аккредитива — гарантия надежности сделки от банка для обеих сторон договора. Покупатель не вносит предоплату и не рискует остаться без денег и товара, а поставщик уверен в том, что точно получит сумму денежных средств по договору после того, как представит в банк необходимые документы.

Минус — довольно сложный документооборот. Поставщик должен максимально точно выполнить все условия аккредитива. Если банк обнаружит ошибки или отсутствие каких-либо документов из списка необходимых для оформления сделки, то он запросит предоставить полный комплект корректно заполненной документации, а до тех пор банк не переведет деньги на счет продавца.

Аккредитив — это современная форма расчетов, очень привлекательная в условиях меняющейся, не всегда стабильной ситуации в экономической сфере. Аккредитив гарантирует участникам сделки спокойствие и уверенность в том, что все расчеты будут выполнены точно и в срок. Руководитель принимает решение об использовании такой формы расчетов, а грамотный бухгалтер все правильно отражает в учете.