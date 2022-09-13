Возможности и ограничения расчетов в валюте: советы экспертов ВЭД

Новости законодательства

1. Указание Банка России № 6062-У «О внесении изменений в Инструкцию Банка России от 16.08.2017 № 181-И»

Увеличен порог суммы экспортного контракта для постановки на учет до 10 млн руб.

Увеличен порог обязательств по контракту с нерезидентом, по которому не нужно предоставлять деньги в банк, до 600 тыс. руб.

Обратите внимание, что 600 тысяч — это не сумма по конкретному инвойсу, а сумма по всему контракту. Если ваш контракт подразумевает несколько инвойсов, то нужно считать общую сумму по всем документам.

2. Указ Президента № 430 от 05.07.2022

Резиденты-участники ВЭД вправе зачислять валютную выручку на счета за пределами РФ.

Если же данная выручка получена от экспорта (по определенным кодам ТН ВЭД — рыба, икра, соль, асбесты, шпаты, различные руды и металлы, нефть и нефтепродукты, газ и углеводород, драгоценные металлы, лом черных и драгоценных металлов и т.д., полный перечень кодов можно найти в Решении Правительственной комиссии от 21.06.2022 № 64/4), то она должна быть зачислена в полном объеме на счет в уполномоченном банке не позднее 120 рабочих дней со дня зачисления на счет за рубежом.

А также должна быть произведена ее обязательная продажа (но напомним, сейчас норма обязательной продажи установлена на уровне 0%).

3. Указ Президента № 529 от 08.08.2022

При осуществлении ВЭД или предоставлении валютных займов резиденты (юридические лица и ИП) могут осуществить зачет своих требований к нерезидентам и обязательств перед ними, а также заменить те и другие новыми обязательствами.

Кроме того, не обязательно зачислять экспортную выручку или возврат займа на счета в уполномоченном банке.

Несмотря на указанную возможность, приемлемость таких изменений в качестве законного способа исполнения внешнеторговых контрактов подлежит отдельному рассмотрению с учетом условий всех первоначальных обязательств и истории операций по каждой сделке.

Ограничения для физлиц

Запрещено осуществление переводов физических лиц — нерезидентов (резидентов недружественных стран, которые проживают на территории РФ, но не ведут трудовую деятельность) на счета за рубежом, в том числе на переводы без открытия счета.

Переводы физических лиц — нерезидентов (резидентов недружественных стран), осуществляющих трудовую деятельность на территории России ограничены:

не более 10 тыс. долларов в месяц со счетов в РФ за рубеж;

в месяц со счетов в РФ за рубеж; не более 5 тыс. долларов в месяц за пределы РФ без открытия счета.

Для резидентов дружественных стран:

не более 1 млн долларов в месяц со счетов РФ за рубеж;

в месяц со счетов РФ за рубеж; не более 10 тыс. долларов в месяц на переводы без открытия счета.

Переводы по всему миру осуществляет Ак Барс Банк. Узнать подробности

Ограничения для организаций

Если говорить об ограничениях по операциям для юридических лиц, то все так же запрещено предоставлять займы нерезидентам юридическим лицам и ИП (резидентам недружественных стран) по договорам займа. Такие операции возможны только по разрешению Правительственной комиссии по контролю за осуществлением иностранных инвестиций в РФ.

Также требуется разрешение Правительственной комиссии для оплаты долей, паев, вкладов в имущество компании-нерезидента.

Запрещено выдавать наличные доллары США, евро, фунты стерлинги, японские иены со счетов ЮЛ, исключение составляют командировочные расходы.

При необходимости зарубежной командировки можно рассчитывать не более чем на 5 тыс. долларов США на командировочные расходы. Валюту можно получить только через кассу банка, а сумму свыше 5 тыс. необходимо согласовать с ЦБ.

Получить консультацию по валютному контролю в Ак Барс Банке

Проведение расчетов

Напоминаем, что Ак Барс Банк продолжает обслуживать валютные переводы в российском рубле, китайском юане, дирхаме ОАЭ, турецкой лире, казахстанском тенге, японских иенах, таджикских сомони, киргизских сомах, азербайджанских манатах, армянских драмах и евро.

Расчеты в долларах США и фунтах стерлингов проводятся с учетом ограничений банков-корреспондентов.

Также при совершении валютных операций рекомендуем учитывать замедление скорости международных расчетов, в том числе в российских рублях. Это связано с ужесточением комплаенс-политики иностранных банков-корреспондентов в отношении транзакций российских компаний и физлиц.

Во избежание приостановки расчетов по платежам, потери или заморозки денежных средств, Ак Барс Банк проводит платежи исключительно по контрактам, поставленным на учет в банке.

Также рекомендуем