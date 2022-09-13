Возможности и ограничения расчетов в валюте: советы экспертов ВЭД

Новости законодательства
1. Указание Банка России № 6062-У «О внесении изменений в Инструкцию Банка России от 16.08.2017 № 181-И»
- Увеличен порог суммы экспортного контракта для постановки на учет до 10 млн руб.
- Увеличен порог обязательств по контракту с нерезидентом, по которому не нужно предоставлять деньги в банк, до 600 тыс. руб.
2. Указ Президента № 430 от 05.07.2022
Резиденты-участники ВЭД вправе зачислять валютную выручку на счета за пределами РФ.
Если же данная выручка получена от экспорта (по определенным кодам ТН ВЭД — рыба, икра, соль, асбесты, шпаты, различные руды и металлы, нефть и нефтепродукты, газ и углеводород, драгоценные металлы, лом черных и драгоценных металлов и т.д., полный перечень кодов можно найти в Решении Правительственной комиссии от 21.06.2022 № 64/4), то она должна быть зачислена в полном объеме на счет в уполномоченном банке не позднее 120 рабочих дней со дня зачисления на счет за рубежом.
А также должна быть произведена ее обязательная продажа (но напомним, сейчас норма обязательной продажи установлена на уровне 0%).
3. Указ Президента № 529 от 08.08.2022
При осуществлении ВЭД или предоставлении валютных займов резиденты (юридические лица и ИП) могут осуществить зачет своих требований к нерезидентам и обязательств перед ними, а также заменить те и другие новыми обязательствами.
Кроме того, не обязательно зачислять экспортную выручку или возврат займа на счета в уполномоченном банке.
Ограничения для физлиц
Запрещено осуществление переводов физических лиц — нерезидентов (резидентов недружественных стран, которые проживают на территории РФ, но не ведут трудовую деятельность) на счета за рубежом, в том числе на переводы без открытия счета.
Переводы физических лиц — нерезидентов (резидентов недружественных стран), осуществляющих трудовую деятельность на территории России ограничены:
- не более 10 тыс. долларов в месяц со счетов в РФ за рубеж;
- не более 5 тыс. долларов в месяц за пределы РФ без открытия счета.
Для резидентов дружественных стран:
- не более 1 млн долларов в месяц со счетов РФ за рубеж;
- не более 10 тыс. долларов в месяц на переводы без открытия счета.
Ограничения для организаций
Если говорить об ограничениях по операциям для юридических лиц, то все так же запрещено предоставлять займы нерезидентам юридическим лицам и ИП (резидентам недружественных стран) по договорам займа. Такие операции возможны только по разрешению Правительственной комиссии по контролю за осуществлением иностранных инвестиций в РФ.
Также требуется разрешение Правительственной комиссии для оплаты долей, паев, вкладов в имущество компании-нерезидента.
Запрещено выдавать наличные доллары США, евро, фунты стерлинги, японские иены со счетов ЮЛ, исключение составляют командировочные расходы.
При необходимости зарубежной командировки можно рассчитывать не более чем на 5 тыс. долларов США на командировочные расходы. Валюту можно получить только через кассу банка, а сумму свыше 5 тыс. необходимо согласовать с ЦБ.
Проведение расчетов
Напоминаем, что Ак Барс Банк продолжает обслуживать валютные переводы в российском рубле, китайском юане, дирхаме ОАЭ, турецкой лире, казахстанском тенге, японских иенах, таджикских сомони, киргизских сомах, азербайджанских манатах, армянских драмах и евро.
Расчеты в долларах США и фунтах стерлингов проводятся с учетом ограничений банков-корреспондентов.
Также при совершении валютных операций рекомендуем учитывать замедление скорости международных расчетов, в том числе в российских рублях. Это связано с ужесточением комплаенс-политики иностранных банков-корреспондентов в отношении транзакций российских компаний и физлиц.
Во избежание приостановки расчетов по платежам, потери или заморозки денежных средств, Ак Барс Банк проводит платежи исключительно по контрактам, поставленным на учет в банке.
Также рекомендуем
- предусмотреть в контрактах возможность проведения расчетов в нескольких валютах;
- по возможности пересмотреть договорную базу и перезаключить контракты в валютах, отличных от доллара США и евро;
- рассмотреть проведение расчетов в альтернативных валютах: китайском юане, дирхаме ОАЭ, турецкой лире, российском рубле, казахстанском тенге и других валютах.