Реструктуризация и кредитные каникулы: как государство и банки поддерживают мобилизованных предпринимателей

Меры поддержки от государства

20 октября 2022 власти приняли закон № 404-ФЗ, который снял с мобилизованных запрет на ведение бизнеса. ИП и учредители компаний, в том числе единственные участники ООО, которые пополнили ряды вооруженных сил в рамках частичной мобилизации, теперь вправе передать управление бизнесом доверенному лицу. То есть дело будет продолжать работать и приносить доход, пока гражданин проходит службу. Сделать это нужно в течение пяти дней.

Ак Барс Банк подготовил бланк доверенности на передачу дел, чтобы клиенты быстро, комфортно и без лишних проволочек делегировали обязанности и полномочия доверенным лицам, а бизнес не вставал на паузу.

ИП вправе потребовать от банка предоставления кредитных каникул (закон от 07.10.2022 № 377-ФЗ). То есть они получат отсрочку по обязательствам перед кредитором, и в течение льготного периода вправе не вносить платежи по кредиту вовсе или вносить меньшую сумму.

Кредитные каникулы продлятся весь срок службы и 30 дней после ее окончания. Каникулы также продлят на время нахождения в госпитале и на период, когда числился безвестно отсутствующим. Предприниматель будет освобожден от обязательств по кредиту в пределах установленного правительством лимита, если получит инвалидность I группы или погибнет.

Учредитель ООО также вправе получить кредитные каникулы (в рамках закона от 20.10.2022 № 406-ФЗ), если:

является единственным участником;

лично руководит компанией;

компания входит в реестр МСП;

ни руководитель, ни учредитель ООО не изменены после 21 сентября 2022 года.

Чтобы заявить о своем праве на кредитные каникулы, заемщику нужно обратиться в банк любым способом, указанным в договоре, приложив документы, подтверждающие мобилизацию. Для подтверждения факта мобилизации и участия в СВО обратившегося за каникулами клиента банк вправе направить в Минобороны соответствующий запрос. А с 23 ноября 2022 года такую информацию сможет предоставить и ФНС на основании данных, полученных из Минобороны. Банк может предоставить кредитные каникулы с даты, предшествующей дате обращения, но не ранее 21 сентября.

Каникулы можно получить по любым кредитам и займам, которые были оформлены на ООО до мобилизации учредителя. После окончания мобилизации срок кредитных каникул продлевается на 90 дней.

Ак Барс Банк уже запустил эти меры поддержки и принимает заявки на приостановку платежей по кредитам мобилизованных заемщиков. Предприниматели и члены их семей также вправе обратиться в банк за реструктуризацией кредита. Сотрудники банка подходят к каждому обращению индивидуально и предлагают максимально удобные для заемщика графики погашения.

ФНС предоставила отсрочки по некоторым обязательствам:

С мобилизованного ИП и ООО, единственный учредитель которого призван на военную службу по мобилизации, не будут требовать уплаты налогов и взносов в течение всего периода службы и до 28 числа третьего месяца после демобилизации. А накопленные суммы налогов можно перечислять в бюджет по ⅙ в течение полугода после окончания периода отсрочки платежей ( исключение — ИП на АУСН ).

исключение — ИП на АУСН На этот же период з апрещено проводить проверки и выносить решения об их проведении.

Срок сдачи отчетности ( исключение — декларация по НДС ) мобилизованного ИП переносится на 25 число третьего месяца, после окончания срока службы.

исключение — декларация по НДС Самозанятые, утратившие статус, или ИП, решившие перейти на НПД, обязаны уведомить об этом ИФНС. Мобилизованным срок уведомления отодвигается до последнего дня четвертого месяца после демобилизации.

Кроме того Минэкономразвития, Минфин, Минсельхоз, Минтруд, ФНС создадут штаб, который будет заниматься вопросами малого и среднего бизнеса, в том числе связанными с мобилизацией граждан. Это значит, что комиссией будут оперативно рассматриваться возникающие вопросы и приниматься меры, направленные на поддержку бизнеса.

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