Как закрыть ИП в конце года

Общий алгоритм действий

Независимо от применяемой системы налогообложения необходимо:

уведомить центр занятости об увольнении сотрудников;

уволить сотрудников ( если они были );

если они были сдать отчетность;

выполнить налоговые обязательства, внести иные обязательные платежи;

сдать документы в ИФНС, чтобы прекратить деятельность;

закрыть расчетный счет, который использовался для расчетов у ИП;

принять меры для хранения документов.

Если у налоговиков не возникнет претензий, то регистрация прекращения деятельности ИП занимает не более пяти рабочих дней. Отказное решение возможно по основаниям, предусмотренным законом(п. 1 ст. 23 закона от 08.08.2001 № 129-ФЗ), например, непредставление нужных документов, представление полного пакета документов, но в ненадлежащий орган, подписание неуполномоченным лицом.

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Представляем отчетность

Сроки и состав представляемой отчетности зависят от режима налогообложения. ИП на общей системе сдает:

форму 3-НДФЛ – не позднее пяти рабочих дней после того, как запись будет включена в ЕГРИП;

последнюю декларацию по НДС – не позднее 25 числа первого месяца следующего квартала.

ИП на упрощенке подает декларацию не позднее 25 числа месяца, который следует за месяцем прекращения деятельности ИП.

ИП-работодатели должны подать не позднее дня закрытия ИП:

расчет по страховым взносам;

форму 4-ФСС;

6-НДФЛ;

отчеты СЗВ-М и СЗВ-СТАЖ.

Форма СЗВ-ТД подается в ПФР не позднее следующего дня после увольнения сотрудников.

ИП, которые применяют НПД, ПСН и АУСН декларации не подают.

Уплачиваем налоги и взносы

При общей системе НДФЛ платится не позднее чем через 15 календарных дней после подачи декларации за последний налоговый период. НДС уплачивается равными долями в течение трех месяцев не позднее 20-го числа.

Налог при применении УСН или ЕСХН необходимо оплатить до 25 числа следующего месяца за датой прекращения деятельности в качестве ИП.

Страховые взносы:

За себя уплачиваются в течение 15 календарных дней от даты снятия с учета в качестве ИП. Также нужно заплатить дополнительный один процент пенсионных взносов от суммы, на которую полученный доход превысил 300 тыс. руб.

За работников ( ОПС, ОМС и ВНиМ ) – в течение 15 календарных дней со дня подачи итогового расчета по страховым взносам.

Взносы на травматизм за работников уплачиваются также в течение 15 календарных дней со дня подачи формы 4-ФСС.

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Регистрация закрытия ИП

Для прекращения деятельности в качестве ИП следует подготовить и подать документы в ИФНС (уточнить, в какую именно, можно на сайте ФНС). Важно правильно выбрать налоговый орган, чтобы не получить отказ регистрации и избежать ненужных проволочек. Подача документов не в ту ИНФС – одна из причин для отказного решения.

На закрытие ИП подается форма № Р26001, квитанция об уплате госпошлины (подача документов в электронном виде, например, тут освобождает от ее уплаты).

Если у ИП есть сотрудники, то не позднее чем за две недели до начала проведения увольнений нужно уведомить об этом в письменной форме центр занятости.

ИП-работодателю также надо сняться с учета в ФСС, подав соответствующее заявление. С учета ИП будет снят в течение 14 дней.

Подать документы можно лично (в ИФНС или через МФЦ), через представителя (нужна нотариально удостоверенная доверенность), по почте (подпись в заявлении должна быть удостоверена нотариально), через нотариуса или в электронном виде.

Закрыть ИП бесплатно и онлайн – это возможно, достаточно воспользоваться сервисом Ак Барс Банка. Обращайтесь, даже если у вас нет счета в банке. Вам не придется самим заполнять документы, все подготовит сервис. Налоговую посещать не нужно, можно подать документы из любого региона. А в случае самостоятельной подачи получите заполненную форму Р26001 и инструкцию для закрытия ИП.

В заключение напомним об одной важной вещи, про которую нередко забывают: бережно сохраняйте документы, которые вы сформировали во время работы как ИП (отчетность, кассовые, кадровые)! Имеет смысл сдавать в архив документы с длительным сроком хранения – несмотря на то, что для ИП это необязательно, для организаций – обязательно.

Возможно, придется повозиться, но зато вы избежите претензий, связанных с отсутствием той или иной бумаги.