Кредитование

Кредит для поставщиков маркетплейсов: как получить финансирование

Бизнес на маркетплейсах нуждается в финансировании. Простой и быстрый способ получить деньги – взять кредит. Рассказываем, как поставщикам маркетплейсов получить кредит на предпринимательские цели.

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Кредит для поставщиков маркетплейсов: как получить финансирование
Иллюстрация: Вера Ревина/Клерк.ру

Для чего нужен кредит

Высокая скорость продажи товаров на маркетплейсах вызывает потребность в пополнении оборотных средств. А успешный селлер всегда должен иметь на складе запас топовых товарных позиций.

Рассмотрим основные цели, когда селлеру может понадобиться кредит:

  • Запуск нового направления в продажах. Например, действующий селлер провел маркетинговые исследования, выявил незанятую нишу, оценил спрос, нашел поставщиков, но собственных средств для закупки товара в нужных объемах недостаточно.
  • Увеличение оборотов или наращивание продаж. Для этого, как правило, занимаются продвижением карточки товара. Повышение рейтинга товара требует значительных затрат на рекламу. Участие в акциях маркетплейсов также способствует продвижению карточки и увеличению объема продаж. В этом случае требуется большой запас товара на складах, чтобы продавец мог оперативно доставлять заказы покупателям, а карточка не попала в стоп-лист.
  • Торговля сезонными товарами. Например, помимо постоянного ассортимента продавец решает ввести товары к определенным праздникам или временам года. Для своевременного запуска продаж нужно заранее их закупить. Такая диверсификация потребует дополнительных расходов.
  • Выгода при закупке в количестве. Часто поставщики делают скидку при закупке партии товара в большем количестве. Помимо этого если поставщик находится за границей, а продажи товара показывают высокую оборачиваемость, то стоит совершить закупку в большом объеме для обеспечения достаточного количества товара на складе. Доставка от иностранного поставщика отличается более длительным и сложным циклом. Безопаснее запастись товарами впрок, чтобы обеспечить высокий спрос покупателей.

Кредит для бизнеса на маркетплейсах

Ак Барс Банк предлагает поставщикам маркетплейсов кредит с дистанционным оформлением, который предприниматель сможет расходовать как на закупку или производство товаров, так и на их продвижение.

Воспользоваться кредитами могут ИП или юридические лица, которые торгуют на WildBerries, Ozon, Market.Yandex, KazanExpress, LaModa, AliExpress и SberMegaMarket.

Можно взять от 100 тыс. до 5 млн рублей на год по выгодной процентной ставке – от 5,5% при заключении договора страхования финансовых рисков.

Форма кредитования – кредитная линия с лимитом выдачи.

Основные преимущества продукта:

  • без обеспечения;
  • оформляется без посещения офиса;
  • минимальный пакет документов;
  • основой для принятия кредитного решения является торговая статистика селлера на маркетплейсах;
  • низкая процентная ставка;
  • возможность снижения процентной ставки при заключении страхования финансовых рисков;
  • отсутствие скрытых комиссий.

Как получить кредит

Для получения кредита нужно совершить несколько шагов:

Шаг 1. Заполните заявку и получите консультацию по кредитному продукту.

Пакет документов для рассмотрения заявки включает:

  • паспорт генерального директора/учредителя, ИП;
  • согласие на обработку персональных данных и БКИ (бюро кредитных историй) по форме банка;
  • выписка по расчетному счету/карточка 51 счета;
  • отчет о продажах на маркетплейсе.

Подписание кредитного договора и всех сопутствующих документов возможно посредством ЭДО.

Шаг 2. Предоставьте пакет документов на рассмотрение в банк.

Клиенты Ак Барс Банка могут направлять заявку и документы на рассмотрение онлайн без визита в офис.

Шаг 3. Получите одобрение банка и оформите кредит.

Оформите кредит онлайн без посещения офиса.

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