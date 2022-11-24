Кредит для поставщиков маркетплейсов: как получить финансирование

Для чего нужен кредит
Высокая скорость продажи товаров на маркетплейсах вызывает потребность в пополнении оборотных средств. А успешный селлер всегда должен иметь на складе запас топовых товарных позиций.
Рассмотрим основные цели, когда селлеру может понадобиться кредит:
- Запуск нового направления в продажах. Например, действующий селлер провел маркетинговые исследования, выявил незанятую нишу, оценил спрос, нашел поставщиков, но собственных средств для закупки товара в нужных объемах недостаточно.
- Увеличение оборотов или наращивание продаж. Для этого, как правило, занимаются продвижением карточки товара. Повышение рейтинга товара требует значительных затрат на рекламу. Участие в акциях маркетплейсов также способствует продвижению карточки и увеличению объема продаж. В этом случае требуется большой запас товара на складах, чтобы продавец мог оперативно доставлять заказы покупателям, а карточка не попала в стоп-лист.
- Торговля сезонными товарами. Например, помимо постоянного ассортимента продавец решает ввести товары к определенным праздникам или временам года. Для своевременного запуска продаж нужно заранее их закупить. Такая диверсификация потребует дополнительных расходов.
- Выгода при закупке в количестве. Часто поставщики делают скидку при закупке партии товара в большем количестве. Помимо этого если поставщик находится за границей, а продажи товара показывают высокую оборачиваемость, то стоит совершить закупку в большом объеме для обеспечения достаточного количества товара на складе. Доставка от иностранного поставщика отличается более длительным и сложным циклом. Безопаснее запастись товарами впрок, чтобы обеспечить высокий спрос покупателей.
Кредит для бизнеса на маркетплейсах
Ак Барс Банк предлагает поставщикам маркетплейсов кредит с дистанционным оформлением, который предприниматель сможет расходовать как на закупку или производство товаров, так и на их продвижение.
Воспользоваться кредитами могут ИП или юридические лица, которые торгуют на WildBerries, Ozon, Market.Yandex, KazanExpress, LaModa, AliExpress и SberMegaMarket.
Можно взять от 100 тыс. до 5 млн рублей на год по выгодной процентной ставке – от 5,5% при заключении договора страхования финансовых рисков.
Форма кредитования – кредитная линия с лимитом выдачи.
Основные преимущества продукта:
- без обеспечения;
- оформляется без посещения офиса;
- минимальный пакет документов;
- основой для принятия кредитного решения является торговая статистика селлера на маркетплейсах;
- низкая процентная ставка;
- возможность снижения процентной ставки при заключении страхования финансовых рисков;
- отсутствие скрытых комиссий.
Как получить кредит
Для получения кредита нужно совершить несколько шагов:
Шаг 1. Заполните заявку и получите консультацию по кредитному продукту.
Пакет документов для рассмотрения заявки включает:
- паспорт генерального директора/учредителя, ИП;
- согласие на обработку персональных данных и БКИ (бюро кредитных историй) по форме банка;
- выписка по расчетному счету/карточка 51 счета;
- отчет о продажах на маркетплейсе.
Подписание кредитного договора и всех сопутствующих документов возможно посредством ЭДО.
Шаг 2. Предоставьте пакет документов на рассмотрение в банк.
Клиенты Ак Барс Банка могут направлять заявку и документы на рассмотрение онлайн без визита в офис.
Шаг 3. Получите одобрение банка и оформите кредит.
Оформите кредит онлайн без посещения офиса.