Новые подходы и инструменты для финансирования в 2023 году

Что такое факторинг

В общем смысле факторинг – это беззалоговое финансирование под уступку дебиторской задолженности банку.

Обычно в факторинговых операциях присутствуют три стороны:

фактор (банк или факторинговая компания); кредитор (поставщик товара/услуги); дебитор (покупатель товара/услуги).

С точки зрения банка нет разницы кредитор вы или дебитор, для банка вы всегда клиент, потому что одно и тоже юридическое лицо может быть как покупателем, так и поставщиком, а может одновременно совмещать эти роли и при этом, нуждаться в услугах факторинга.

Какие есть инструменты факторинга

В Ак Барс Банке вся продуктовая линейка факторинга разделена на несколько блоков:

1. Решения для поставщиков:

● факторинг с правом регрессом;

● факторинг без права регресса;

● закрытый факторинг с правом регресса.

2. Решения для дебиторов:

● реверсивный факторинг без права регресса;

● агентский факторинг;

● международный импортный факторинг.

3. Решения для поставщиков и дебиторов в одном лице:

● финансирование цепочки поставок – SCF;

● смешанный риск.

«Все продукты факторинга в Ак Барс Банке можно реализовать в считанные дни, благодаря диджитализации. А в перспективе 2023 года – в считанные часы», – Алексей Дробот, начальник управления цифрового факторинга Ак Барс Банка.

Факторинг с правом регресса

Этот инструмент факторинга появился на российском рынке одним из первых. Сейчас почти 20% клиентов продолжают использовать именно такой вид факторинга в своей деятельности.

Как это работает

Поставщик отгружает покупателю товары на условиях отсрочки платежа. Отсрочка платежа – это основной фактор потребности для использования факторинга.

В сегменте ритейла отсрочки составляют до 40 календарных дней, в других отраслях сроки могут доходить и до 120 календарных дней.

Чтобы не замораживать эти деньги и не получать неприятных кассовых разрывов, можно воспользоваться таким инструментом, как факторинг. Для этого вам как поставщику нужно всего лишь уступить право требования по поставке в банк.

После уступки будет направлено уведомление в адрес вашего дебитора о том, что произошла уступка прав требования и теперь все платежи по данному контракту ему необходимо направлять в банк на факторинговый счет.

После того как уведомление будет подписано, банк направит поставщику деньги за поставку. Если мы говорим о факторинге с регрессом, то поставщик получит от банка до 95% от суммы сделки и в этот же день может начать распоряжаться данными деньгами по своему усмотрению (финансирование не носит целевой характер).

После того, как дебитор закроет свою задолженность, банк вернет вам оставшуюся сумму долга (5%) за вычетом комиссии за факторинг (один из способов оплаты комиссии).

Стоимость факторинга в Ак Барс Банке зависит от сроков отсрочки платежа и вида факторинга.

Если вы пользуетесь факторинговыми услугами, то банк может на ежемесячной основе выставлять вам счета за пользование денежными средствами (второй из способов оплаты комиссии).

Например, вы уступили право требования на 1 млн руб. и получили 950 тыс. руб. по факторингу. Пользовались этими деньгами вы 15 дней, после чего дебитор закрыл задолженность.

Ключевая ставка на сегодняшний день составляет 7,5%, значит стоимость факторинга будет 10,5%. (указано среднее значение стоимости).

За услуги факторинга вы заплатите банку: ((950 000×10,5%) / 365)) х 15 = 4 099 руб.

Значит за использование в течение 15 дней 950 тыс. руб. вам придется заплатить чуть больше 4 тыс. руб. Выгодно это или нет, решать только вам, но за 15 дней можно успеть закупить новое сырье, отремонтировать оборудование, или выдать зарплату.

«Мы всегда подстраиваемся под реалии бизнеса и изменения на рынке. Кризис = возможности. И этими возможностями мы с вами поделимся», – Алексей Дробот, начальник управления цифрового факторинга Ак Барс Банка

Факторинг без права регресса

При факторинге без права регресса риск неплатежа дебитора берет на себя АББ. При этом стоимость продукта немного увеличивается.

При использовании данного вида продукта поставщик получает до 100% от суммы поставки. И его не интересует дальнейшая судьба этого договора.

Закрытый факторинг с правом регресса

Такой инструмент факторинга появился в ответ на требования рынка. В данном случае дебитор не знает об использовании факторинговой схемы расчетов. Дебитор продолжает платить деньги поставщику на его расчетный счет, открытый в АББ, не подозревая, что банк создал факторинговый дубликат этого счета.

Поставщик получает от банка до 90% от суммы поставки. Это не самый популярный продукт факторинга, однако, около 3% клиентов банка используют его в своей работе.

Реверсивный факторинг без права регресса

Этот продукт относится уже к дебиторам.

Нередко может возникнуть ситуация, когда у дебитора есть отсрочка платежа (допустим, 30 дней), но его недостаточно, так как производственный цикл занимает, например, 120 дней и дебитору необходима дополнительная отсрочка по оплате. Тогда дебитор может обратиться в банк для получения финансирования по факторинговой схеме.

При этом будет заключен трехсторонний договор между банком, поставщиком и дебитором. Поставщик получит оплату до 100% от суммы сделки, а дебитор будет оплачивать все факторинговые комиссии и погашать задолженность уже перед банком, который предоставит ему желаемый срок отсрочки платежа.

Если не хватит средств или времени для погашения задолженности, Ак Барс Банк готов предоставить дополнительныйкоммерческий кредит.

Агентский факторинг

Один из самых популярных инструментов факторингового финансирования дебиторов. В 2022-м многие поставщики начали требовать от своих покупателей оплату за поставленные товары без предоставления отсрочки либо требовать предоплату.

А что делать, когда товар нужен, а возможности внести аванс нет? Правильно, воспользоваться факторингом.

Вы направляете в банк реестр на финансирование, Банк проводит комплаенс проверку вашего поставщика и в случае положительного решения банк оплачивает платеж за вас, при этом банк может провести как частичную так и полную предоплату.

Отсрочка платежа может доходить до 120 дней.

Если ваш дебитор находится в списке топ-600компаний, то согласование факторинга с Ак Барс Банком пройдет по упрощенной схеме.

SCF – Финансирование цепочки поставок

SCF – это возможность применения продукта на любой стадии производственного и бизнес-процесса – от закупки на конкурентных условиях до страхования выручки. Данный продукт – это некий симбиоз агентского факторинга и факторинга с правом регресса. Подходит в том случае, если вы хотите воспользоваться факторингом и как дебитор, и как кредитор.

В рамках данного продукта вы как дебитор можете получить до 100% финансирования на закупочную деятельность, а если ваши покупатели входят в топ-600, то Ак Барс Банк может предоставить дополнительные 30% от расчетного лимита на закупку товара. Это очень выгодно, ведь вы можете закупить больше товара, произвести больше продукции для последующей реализации, что позволит быстро нарастить масштабы бизнеса за счет данного продукта.

В данном продукте вы можете рассчитывать на получение средств после уступки права требования как под действующую дебиторскую задолженность, так и по задолженности, которая возникнет в будущем. Когда дебитор расплачивается по своей задолженности, то за счет этих средств вы можете покрывать свою задолженность по авансовым платежам, которые вы брали на закупку товара. А можно просто получить эти деньги на расчетный счет и рассчитаться с банком уже по окончании срока действия договора факторинга.

Такая схема выгодна, если вы заключаете длительные, а не разовые договоры. Таким образом, вы не создаете себе лишних кассовых разрывов и получаете финансирование на весь производственный цикл компании.

Кстати, по такой схеме можно работать не только с российскими контрагентами, но и с иностранными.

Международный импортный факторинг

Схема очень похожа на агентский факторинг. Вы направляете требование в банк на оплату аванса или полную оплату долга вашему иностранному поставщику.

Банк финансирует сделку до 100% от суммы поставки, а вы получаете до 120 дней отсрочки платежа. Источником погашения, как и по продукту SCF, могут выступать поступления от ваших покупателей.

Отличительной особенностью такого инструмента является валютный контроль, верификация валютного контракта и полное сопровождение перечисленных денежных средств до поставщика.

Ак Барс Банк имеет 12 корреспондентских счетов в банках дружественных странах.