Как факторинг помогает избежать кассовых разрывов

Факторинговые средства – это дополнительный оборотный капитал

Благодаря тому, что факторинг доступен как продавцу, так и покупателю, можно говорить о том, что это дополнительный оборотный капитал. Особенно это важно, когда мы говорим об одном юрлице, который одновременно может быть и покупателем, и продавцом.

Например, вы как продавец можете уступить свой долг в банк и получить сразу до 100% средств по сделке, а как покупатель вы можете рассчитывать на авансирование и дополнительные отсрочки уже по собственным обязательствам. Таким образом, вы получаете дополнительный оборотный капитал, который можно пустить на закупку сырья и в итоге заработать дополнительный доход.

Причем сделать это можно как по российским контрактам, так и по зарубежным.

Факторинговые продукты не нагружают баланс компании в виде долговой нагрузки.

Важный факт: факторинговые средства – это короткие деньги. Если вы планируете реализовывать долгосрочный проект, то лучше использовать кредитные средства, а не факторинг.

Ак Барс Банк предоставляет широкую линейку кредитов для разных целей и видов бизнеса. Ознакомиться с ней можно здесь

Какие задачи может решить факторинг

Обеспечить отсрочку платежа покупателю. Гарантировать предоплату поставщику. Минимизировать валютные риски. Избежать увеличения кредитной нагрузки.

Безусловно, факторинг может решить еще много разных задач, в зависимости от той ситуации, в которой находится ваша компания. Ак Барс Банк внимательно подходит к проблемам каждого клиента и индивидуально решает их.

При безрегрессном факторинге дебиторская задолженность сразу же списывается с вашего баланса и вы уже не являетесь должником и заходите в новый отчетный период с улучшенным балансом.

Как агентский факторинг помог компании продолжить рост

Компания «АгроКлуб», которая занимается развитием собственной онлайн-платформы по купле-продаже урожая сельскохозяйственной продукции, является активным пользователем агентского факторинга. Сложности, которые возникли у многих компаний в феврале 2022 года, открыли для нее новые возможности управления дебиторской задолженностью.

Обратившись в банк в апреле, уже в июне компания заключила договор факторинга, а в июле получила первые средства по агентскому факторингу, который теперь является основным инструментом для работы с краткосрочной дебиторской задолженностью.

Теперь компания использует не просто классический факторинг, уступая права требования в банк, но и пользуется возможностью проведения предоплаты с помощью факторинговых денег.

С учетом того, что некоторые поставщики компании входят в топ-600, то «АгроКлуб» может рассчитывать еще и на дополнительные 30% финансирования и расширенные лимиты по платежам поставщикам. Такой вид факторинга еще можно назвать «финансирование цепочки поставок», потому что финансируется как сырье для компании, так и платежи от дебиторов за готовую продукцию.

С помощью агентского факторинга компания увеличила скорость оборота своей дебиторской задолженности в несколько раз. Именно этот инструмент помог компании избежать кассовых разрывов и полностью решил данную проблему.

У компании очень широкая база контрагентов, более 3 000 активных поставщиков. Провести согласование каждого поставщика и установить лимиты – дело не быстрое. Многие банки неделями согласовывают списки.

Ак Барс Банк помогает компании и каждые 2 дня в список одобренных поставщиков с установленными лимитами добавляется по 20 новых компаний, что значительно увеличивает скорость работы организации.

Компания планирует наращивать объемы реализации, а это значит, что есть потребность в расширении лимитов по факторинговым операциям, которые можно обсудить с банком.

Преимущества факторинга над другими финансовыми инструментами

Бессрочный. В отличие от кредита и овердрафта договор факторинга не имеет ограничений по срокам. До 100% финансирования сделки в короткий срок. Если вы берете кредит, то это определенная сумма, которая не может измениться. В факторинге же при изменении суммы сделки может измениться объем финансирования, особенно это актуально для валютных договоров. Фактическая отсрочка платежа. В овердрафте, например, есть ограничения в 30 дней, по факторингу можно получить до 120 дней отсрочки. В кредитных продуктах вообще нет такого понятия как отсрочка, вы должны погасить его в фиксированную дату. Нет залога. При факторинговом финансировании вы не предоставляете никаких залогов – это полностью беззалоговое финансирование. Погашается в день фактической оплаты кредитором. Если ваш кредитор заплатит раньше срока, значит и вы заплатите меньше комиссии за факторинг. Не портит баланс. Факторинг не отражается как кредитное обязательство и уменьшает дебиторскую задолженность в балансе.

Подать заявку на факторинг в Ак Барс Банке можно прямо сейчас.