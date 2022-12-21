Факторинг

Как факторинг помогает избежать кассовых разрывов

Многие компании до сих пор живут с кассовыми разрывами и не уделяют особого внимания инструментам, которые помогут их преодолеть. Факторинг может помочь как продавцу, так и покупателю избежать этой проблемы при работе с отсрочкой платежа. Рассмотрим, зачем компаниям нужен факторинг и как это работает на примере конкретной организации.

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Как факторинг помогает избежать кассовых разрывов
Иллюстрация: Вера Ревина/Клерк.ру

Факторинговые средства – это дополнительный оборотный капитал

Благодаря тому, что факторинг доступен как продавцу, так и покупателю, можно говорить о том, что это дополнительный оборотный капитал. Особенно это важно, когда мы говорим об одном юрлице, который одновременно может быть и покупателем, и продавцом.

Например, вы как продавец можете уступить свой долг в банк и получить сразу до 100% средств по сделке, а как покупатель вы можете рассчитывать на авансирование и дополнительные отсрочки уже по собственным обязательствам. Таким образом, вы получаете дополнительный оборотный капитал, который можно пустить на закупку сырья и в итоге заработать дополнительный доход.

Причем сделать это можно как по российским контрактам, так и по зарубежным.

Факторинговые продукты не нагружают баланс компании в виде долговой нагрузки.

Важный факт: факторинговые средства – это короткие деньги. Если вы планируете реализовывать долгосрочный проект, то лучше использовать кредитные средства, а не факторинг.

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Какие задачи может решить факторинг

  1. Обеспечить отсрочку платежа покупателю.

  2. Гарантировать предоплату поставщику.

  3. Минимизировать валютные риски.

  4. Избежать увеличения кредитной нагрузки.

Безусловно, факторинг может решить еще много разных задач, в зависимости от той ситуации, в которой находится ваша компания. Ак Барс Банк внимательно подходит к проблемам каждого клиента и индивидуально решает их.

При безрегрессном факторинге дебиторская задолженность сразу же списывается с вашего баланса и вы уже не являетесь должником и заходите в новый отчетный период с улучшенным балансом.

Как агентский факторинг помог компании продолжить рост

Компания «АгроКлуб», которая занимается развитием собственной онлайн-платформы по купле-продаже урожая сельскохозяйственной продукции, является активным пользователем агентского факторинга. Сложности, которые возникли у многих компаний в феврале 2022 года, открыли для нее новые возможности управления дебиторской задолженностью.

Обратившись в банк в апреле, уже в июне компания заключила договор факторинга, а в июле получила первые средства по агентскому факторингу, который теперь является основным инструментом для работы с краткосрочной дебиторской задолженностью.

Теперь компания использует не просто классический факторинг, уступая права требования в банк, но и пользуется возможностью проведения предоплаты с помощью факторинговых денег.

С учетом того, что некоторые поставщики компании входят в топ-600, то «АгроКлуб» может рассчитывать еще и на дополнительные 30% финансирования и расширенные лимиты по платежам поставщикам. Такой вид факторинга еще можно назвать «финансирование цепочки поставок», потому что финансируется как сырье для компании, так и платежи от дебиторов за готовую продукцию.

С помощью агентского факторинга компания увеличила скорость оборота своей дебиторской задолженности в несколько раз. Именно этот инструмент помог компании избежать кассовых разрывов и полностью решил данную проблему.

У компании очень широкая база контрагентов, более 3 000 активных поставщиков. Провести согласование каждого поставщика и установить лимиты – дело не быстрое. Многие банки неделями согласовывают списки.

Ак Барс Банк помогает компании и каждые 2 дня в список одобренных поставщиков с установленными лимитами добавляется по 20 новых компаний, что значительно увеличивает скорость работы организации.

Компания планирует наращивать объемы реализации, а это значит, что есть потребность в расширении лимитов по факторинговым операциям, которые можно обсудить с банком.

Преимущества факторинга над другими финансовыми инструментами

  1. Бессрочный. В отличие от кредита и овердрафта договор факторинга не имеет ограничений по срокам.

  2. До 100% финансирования сделки в короткий срок. Если вы берете кредит, то это определенная сумма, которая не может измениться. В факторинге же при изменении суммы сделки может измениться объем финансирования, особенно это актуально для валютных договоров.

  3. Фактическая отсрочка платежа. В овердрафте, например, есть ограничения в 30 дней, по факторингу можно получить до 120 дней отсрочки. В кредитных продуктах вообще нет такого понятия как отсрочка, вы должны погасить его в фиксированную дату.

  4. Нет залога. При факторинговом финансировании вы не предоставляете никаких залогов – это полностью беззалоговое финансирование.

  5. Погашается в день фактической оплаты кредитором. Если ваш кредитор заплатит раньше срока, значит и вы заплатите меньше комиссии за факторинг.

  6. Не портит баланс. Факторинг не отражается как кредитное обязательство и уменьшает дебиторскую задолженность в балансе.

Подать заявку на факторинг в Ак Барс Банке можно прямо сейчас.

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