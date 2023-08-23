Как продавцу и покупателю отражать операции по аккредитивам в бухгалтерском и налоговом учете

При аккредитивной форме расчетов в отношениях между покупателем и продавцом появляется третий участник сделки — банк. Его функция — независимое посредничество и контроль за полнотой исполнения обязательств сторонами. Поэтому бухгалтерский и налоговый учет сделок с использованием аккредитивов необходимо вести с учетом посредничества банка.

Что такое аккредитив

Аккредитив — это способ расчетов за товары, работы или услуги, при котором стороны сделки защищены от неисполнения контрагентом своих обязательств. Например, продавец вправе задержать поставку товара без каких-либо штрафных санкций, предусмотренных условиями контракта, если покупатель не открыл аккредитив в оговоренные сроки.

Банк-эмитент откроет аккредитив и перечислит деньги продавцу только после получения документов, которые подтвердят, что последний исполнил обязательства. Предварительно банк-эмитент депонирует сумму со счета покупателя или проводит оценку его состоятельности (платежеспособности), чтобы исполнитель гарантированно получил причитающиеся ему деньги.

Использование аккредитивов в расчетах регламентируется гл. 46 ч. 2 ГК и гл. 6 Положения Банка России от 29.06.2021 № 762-П.

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Виды аккредитивов

Аккредитивы классифицируют по разным признакам:

1. Возможность отзыва:

Отзывный — заказчик может в одностороннем порядке отозвать (аннулировать) платежное поручение. Такой вид аккредитива ненадежен, поэтому используется редко.

Безотзывный — заказчик не может отозвать или изменить платежное поручение, не уведомив исполнителя.

2. Степень ответственности банка:

Подтвержденный — исполняющий банк, (банк, обслуживающий продавца) или другой банк, подтверждающий аккредитив, по поручению или разрешению банка-эмитента берет обязательство перечислить деньги, если на счете покупателя их недостаточно.

Неподтвержденный — перечисление банком-эмитентом денег со счета покрытого (депонированного) аккредитива.

3. География рынка:

Внутренний — для расчетов внутри России.

Международный — для расчетов по импортным и экспортным сделкам. Расчеты с использованием международных аккредитивов подчиняются требованиям Международной торговой палаты.

4. Порядок списания денег:

Покрытый (депонированный) — банк-эмитент (банк покупателя) перечисляет за счет средств покупателя сумму аккредитива (покрытие) на специальный счет в исполняющем банке (банке продавца) в соответствии со сроком действия аккредитива. Исполняющий банк (банк продавца) исполняет аккредитив при выполнении продавцом условий.

Непокрытый (гарантированный) — банк-эмитент (банк покупателя) предоставляет исполняющему банку (банку продавца) право списать деньги с корреспондентского счета в пределах суммы аккредитива при выполнении определенных условий.

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Бухгалтерский учет аккредитива у продавца

Для продавца аккредитив — это обеспечение того, что за отгруженные товары, выполненные работы или оказанные услуги он получит деньги. Поэтому и в бухучете сумму аккредитива учитывают как обеспечение обязательств и платежей:

Дт 008 — получено обеспечение обязательств в день открытия аккредитива;

Дт 51 Кт 62 — от покупателя поступила оплата за товары (работы, услуги);

Кт 008 — списана сумма обеспечения обязательств.

В некоторых случаях у продавца могут возникать банковские комиссии, связанные с расчетами через аккредитив. Например, за проверку документов, которые подтверждают исполнение обязательства и необходимы для зачисления суммы аккредитива на счет получателя. В бухгалтерском учете их учитывают в составе:

прочих расходов (п. п. 11, 16 ПБУ 10/99): Дт 91-2 Кт 76 ;

расходов по обычным видам деятельности: Дт 44 (26) Кт 76.

Списание банковской комиссии отражается проводкой: Дт 76 Кт 51.

Бухгалтерский учет аккредитива у покупателя

Бухучет аккредитивов у покупателя разливается в зависимости от его вида. Так для покрытых (депонированных) аккредитивов используют счет 55 «Специальные счета в банках» с открытым к нему субсчетом 1 «Аккредитивы». А непокрытые (гарантированные) аккредитивы учитывают на счете 76 «Расчеты с разными дебиторами и кредиторами».

Причина в том, что при открытии покрытого (депонированного) аккредитива заказчик открывает специальный счет и переводит на него сумму сделки (покрытие). Если деньги списаны не в полном объеме, то остаток возвращается на расчетный счет покупателя.

А при открытии непокрытого (гарантированного) аккредитива этого не происходит. Фактически с продавцом сначала расплачивается своими деньгами банк-эмитент (банк покупателя), и только потом покупатель возмещает эту сумму банку-эмитенту в оговоренные сроки (п. п. 3, 4 ст. 867 ГК).

Отражение на забалансовых счетах 008 и 009 также не требуется, так как за исполнение обязательств поручился банк-эмитент своими средствами (пп. «б» п. 10, п. 15 информации Минфина от 22.06.2011 № ПЗ-5/2011).

Поэтому проводки различаются и выглядят так:

При расчетах с использованием покрытого(депонированного) аккредитива:

Дт 55-1 Кт 51 (66, 67)— перечислены деньги на специальный счет в день открытия аккредитива;

Дт 60 Кт 55-1— перечислена оплата продавцу в день исполнения аккредитива;

Дт 55-1 Кт 51 — неиспользованная часть аккредитива возвращена на расчетный счет.

При расчетах с использованием непокрытого (гарантированного) аккредитива:

Дт 60 Кт 76— перечислена оплата продавцу в день исполнения аккредитива;

Дт 76 Кт 51 — сумма аккредитива возмещена банку-эмитенту.

Открытие аккредитива — услуга платная. Банк-эмитент за нее взимает комиссию. Это списание в учете отражают проводкойДт 76 Кт 51. А вот включение в расходы зависит от предмета сделки. Варианты такие:

Дт 91-2 Кт 76 — банковская комиссия за открытие аккредитива включена в состав прочих расходов как расходы на услуги банков;

Дт 26 Кт 76 — банковская комиссия за открытие аккредитива включена в расходы по обычным видам деятельности, если расчеты связаны с ней;

Дт 08 (10) Кт 76 — банковская комиссия за открытие аккредитива включена в стоимость приобретаемого актива.

Преимущества аккредитива в Ак Барс Банке: Поможем на всех этапах — с оформления заявления об открытии аккредитива до передачи подтверждающих документов покупателю после исполнения аккредитива.

Исполняем аккредитив только после предоставления продавцом подтверждающих документов по договору. Банк оплатит только те документы, которые будут соответствовать условиям аккредитива.

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Налоговый учет аккредитива у продавца

Расходы на услуги банка в целях исполнения аккредитива продавцы учитывают в прочих расходах, связанных с производством и реализацией в день, когда банк оказал услуги или списал комиссию со счета получателя средств (пп. 25 п. 1 ст. 264, пп 3 п. 7 ст. 272 НК).

Комиссии, размер которых, определяется в процентном соотношении от суммы аккредитива, учитывают во внереализационных расходах равными частями в течение всего срока действия аккредитива в качестве процентов по долговому обязательству (УФНС по г. Москве от 13.10.2009 № 16-15/107278).

Налоговый учет аккредитива у покупателя

В налоговом учете у покупателя комиссии и услуги банка, связанные с получением аккредитива, включают в тот вид расходов, которые соответствует цели открытия аккредитива. Если аккредитив используется:

Комиссию, выраженную в твердой сумме, включают в расходы для целей налогообложения прибыли на дату открытия аккредитива или на дату, когда банк списал сумму со счета клиента (пп. 3 п. 7 ст. 272 НК).

Комиссию, величина которой определяется в процентах от суммы аккредитива нужно учитывать равномерно в течение срока действия аккредитива в составе внереализационных расходов в качестве процентов по долговому обязательству (письмо Минфина от 25.06.2018 № 03-03-06/1/43503).

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