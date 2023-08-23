  • Главная
  • Блоги
  • Ак Барс Банк
  • Как продавцу и покупателю отражать операции по аккредитивам в бухгалтерском и налоговом учете
Логотип Ак Барс Банк
Ак Барс Банк
Аккредитивы

Как продавцу и покупателю отражать операции по аккредитивам в бухгалтерском и налоговом учете

При аккредитивной форме расчетов в отношениях между покупателем и продавцом появляется третий участник сделки — банк. Его функция — независимое посредничество и контроль за полнотой исполнения обязательств сторонами. Поэтому бухгалтерский и налоговый учет сделок с использованием аккредитивов необходимо вести с учетом посредничества банка.
28
Как продавцу и покупателю отражать операции по аккредитивам в бухгалтерском и налоговом учете
Иллюстрация: Вера Ревина/Клерк.ру

Что такое аккредитив

Аккредитив — это способ расчетов за товары, работы или услуги, при котором стороны сделки защищены от неисполнения контрагентом своих обязательств. Например, продавец вправе задержать поставку товара без каких-либо штрафных санкций, предусмотренных условиями контракта, если покупатель не открыл аккредитив в оговоренные сроки.

Банк-эмитент откроет аккредитив и перечислит деньги продавцу только после получения документов, которые подтвердят, что последний исполнил обязательства. Предварительно банк-эмитент депонирует сумму со счета покупателя или проводит оценку его состоятельности (платежеспособности), чтобы исполнитель гарантированно получил причитающиеся ему деньги.

Использование аккредитивов в расчетах регламентируется гл. 46 ч. 2 ГК и гл. 6 Положения Банка России от 29.06.2021 № 762-П.

Если вам нужна гарантия получения денежных средств по исполненному контракту или вы хотите перечислить деньги только после получения товара, выполнения работ или оказания услуг, а также свести риски неоплаты к минимуму — оформите заявку на открытие аккредитива в Ак Барс Банке. Стоимость открытия аккредитива составит от 0,15% от суммы: минимум 2 000 руб. — максимум 15 000 руб.

Ознакомиться с тарифами и оформить заявку на открытие аккредитива прямо сейчас

Виды аккредитивов

Аккредитивы классифицируют по разным признакам:

1. Возможность отзыва:

  • Отзывный — заказчик может в одностороннем порядке отозвать (аннулировать) платежное поручение. Такой вид аккредитива ненадежен, поэтому используется редко.

  • Безотзывный — заказчик не может отозвать или изменить платежное поручение, не уведомив исполнителя.

2. Степень ответственности банка:

  • Подтвержденный — исполняющий банк, (банк, обслуживающий продавца) или другой банк, подтверждающий аккредитив, по поручению или разрешению банка-эмитента берет обязательство перечислить деньги, если на счете покупателя их недостаточно.

  • Неподтвержденный — перечисление банком-эмитентом денег со счета покрытого (депонированного) аккредитива.

3. География рынка:

  • Внутренний — для расчетов внутри России.

  • Международный — для расчетов по импортным и экспортным сделкам. Расчеты с использованием международных аккредитивов подчиняются требованиям Международной торговой палаты.

4. Порядок списания денег:

  • Покрытый (депонированный) — банк-эмитент (банк покупателя) перечисляет за счет средств покупателя сумму аккредитива (покрытие) на специальный счет в исполняющем банке (банке продавца) в соответствии со сроком действия аккредитива. Исполняющий банк (банк продавца) исполняет аккредитив при выполнении продавцом условий.

  • Непокрытый (гарантированный) — банк-эмитент (банк покупателя) предоставляет исполняющему банку (банку продавца) право списать деньги с корреспондентского счета в пределах суммы аккредитива при выполнении определенных условий.

Выберите подходящий вид аккредитива и оформите заявку на открытие в Ак Барс Банке.

Аккредитивы в валюте РФ

Защита ваших интересов при расчетах по договору

Бухгалтерский учет аккредитива у продавца

Для продавца аккредитив — это обеспечение того, что за отгруженные товары, выполненные работы или оказанные услуги он получит деньги. Поэтому и в бухучете сумму аккредитива учитывают как обеспечение обязательств и платежей:

Дт 008 — получено обеспечение обязательств в день открытия аккредитива;

Дт 51 Кт 62 — от покупателя поступила оплата за товары (работы, услуги);

Кт 008 — списана сумма обеспечения обязательств.

В некоторых случаях у продавца могут возникать банковские комиссии, связанные с расчетами через аккредитив. Например, за проверку документов, которые подтверждают исполнение обязательства и необходимы для зачисления суммы аккредитива на счет получателя. В бухгалтерском учете их учитывают в составе:

  • прочих расходов (п. п. 11, 16 ПБУ 10/99): Дт 91-2 Кт 76;

  • расходов по обычным видам деятельности: Дт 44 (26) Кт 76.

Списание банковской комиссии отражается проводкой: Дт 76 Кт 51.

Бухгалтерский учет аккредитива у покупателя

Бухучет аккредитивов у покупателя разливается в зависимости от его вида. Так для покрытых (депонированных) аккредитивов используют счет 55 «Специальные счета в банках» с открытым к нему субсчетом 1 «Аккредитивы». А непокрытые (гарантированные) аккредитивы учитывают на счете 76 «Расчеты с разными дебиторами и кредиторами». 

Причина в том, что при открытии покрытого (депонированного) аккредитива заказчик открывает специальный счет и переводит на него сумму сделки (покрытие). Если деньги списаны не в полном объеме, то остаток возвращается на расчетный счет покупателя. 

А при открытии непокрытого (гарантированного) аккредитива этого не происходит. Фактически с продавцом сначала расплачивается своими деньгами банк-эмитент (банк покупателя), и только потом покупатель возмещает эту сумму банку-эмитенту в оговоренные сроки (п. п. 3, 4 ст. 867 ГК).

Отражение на забалансовых счетах 008 и 009 также не требуется, так как за исполнение обязательств поручился банк-эмитент своими средствами (пп. «б» п. 10, п. 15 информации Минфина от 22.06.2011 № ПЗ-5/2011).

Поэтому проводки различаются и выглядят так:

  • При расчетах с использованием покрытого(депонированного) аккредитива:

Дт 55-1 Кт 51 (66, 67)— перечислены деньги на специальный счет в день открытия аккредитива;

Дт 60 Кт 55-1— перечислена оплата продавцу в день исполнения аккредитива;

Дт 55-1 Кт 51 — неиспользованная часть аккредитива возвращена на расчетный счет.

  • При расчетах с использованием непокрытого (гарантированного) аккредитива:

Дт 60 Кт 76— перечислена оплата продавцу в день исполнения аккредитива;

Дт 76 Кт 51 — сумма аккредитива возмещена банку-эмитенту.

Открытие аккредитива — услуга платная. Банк-эмитент за нее взимает комиссию. Это списание в учете отражают проводкойДт 76 Кт 51. А вот включение в расходы зависит от предмета сделки. Варианты такие:

Дт 91-2 Кт 76 — банковская комиссия за открытие аккредитива включена в состав прочих расходов как расходы на услуги банков;

Дт 26 Кт 76 — банковская комиссия за открытие аккредитива включена в расходы по обычным видам деятельности, если расчеты связаны с ней;

Дт 08 (10) Кт 76 — банковская комиссия за открытие аккредитива включена в стоимость приобретаемого актива.

Преимущества аккредитива в Ак Барс Банке:

  • Поможем на всех этапах — с оформления заявления об открытии аккредитива до передачи подтверждающих документов покупателю после исполнения аккредитива.

  • Исполняем аккредитив только после предоставления продавцом подтверждающих документов по договору. Банк оплатит только те документы, которые будут соответствовать условиям аккредитива.

  • Открываем аккредитив на разные сделки: поставки товаров, покупки недвижимости и акций, оформление долей общества и т. д.

  • Принимаем решение в течение одного дня с даты подачи заявки.

Открыть аккредитив

Налоговый учет аккредитива у продавца

Расходы на услуги банка в целях исполнения аккредитива продавцы учитывают в прочих расходах, связанных с производством и реализацией в день, когда банк оказал услуги или списал комиссию со счета получателя средств (пп. 25 п. 1 ст. 264, пп 3 п. 7 ст. 272 НК).

Комиссии, размер которых, определяется в процентном соотношении от суммы аккредитива, учитывают во внереализационных расходах равными частями в течение всего срока действия аккредитива в качестве процентов по долговому обязательству (УФНС по г. Москве от 13.10.2009 № 16-15/107278).

Налоговый учет аккредитива у покупателя

В налоговом учете у покупателя комиссии и услуги банка, связанные с получением аккредитива, включают в тот вид расходов, которые соответствует цели открытия аккредитива. Если аккредитив используется:

  • для расчетов за товары, работы или услуги, связанные с производством, то это будут прочие расходы, связанные с производством и реализацией (пп. 25 п. 1 ст. 264 НК);

  • для целей консервации производственных объектов — внереализационные расходы (пп. 15 п. 1 ст. 265 НК);

  • для приобретения имущества, то банковские комиссии и услуги увеличивают стоимость основного средства, сырья или товаров для перепродажи. В отношении последних такой способ учета необходимо зафиксировать в учетной политике компании (п. п. 1, 3 ст 257, п. 2 ст. 254, ст. 320 НК).

Комиссию, выраженную в твердой сумме, включают в расходы для целей налогообложения прибыли на дату открытия аккредитива или на дату, когда банк списал сумму со счета клиента (пп. 3 п. 7 ст. 272 НК).

Комиссию, величина которой определяется в процентах от суммы аккредитива нужно учитывать равномерно в течение срока действия аккредитива в составе внереализационных расходов в качестве процентов по долговому обязательству (письмо Минфина от 25.06.2018 № 03-03-06/1/43503).

Аккредитивы в валюте РФ

Защита ваших интересов при расчетах по договору

Реклама: ПАО «АК БАРС» БАНК, ИНН: 1653001805, erid:

Ак Барс Банк

Ак Барс Банк

Живите лучше!

9162 подписчика

Комментарии

ヽ( ﾟ ∀ ﾟ )ﾉ
Вот это удача! Да это же отличный шанс стать первым, кто !
    Упс, комментировать могут только зарегистрированные пользователи, пожалуйста, .
    Логотип Клерк
    Клерк
    Управленческий учет

    Как бухгалтеру считать рентабельность оборотных активов и зачем это нужно: формула расчета по балансу

    Разберем, как правильно считать рентабельность оборотных активов (ROA) и чем этот показатель важен для руководителя и бухгалтера.

    Как бухгалтеру считать рентабельность оборотных активов и зачем это нужно: формула расчета по балансу
    16
    Логотип LIFE PAY
    LIFE PAY
    Онлайн-кассы

    Отчёт о закрытии смены на кассе. LIFE PAY отвечает на самые популярные вопросы

    Организации и ИП при осуществлении расчётов обязаны использовать ККТ и формировать фискальные документы. К таким документам относится, в том числе и отчёт о закрытии смены. Разберём, когда и как нужно сформировать этот документ, сколько может длиться смена, и есть ли ответственность за пропуск срока формирования отчёта о её закрытии.

    Отчёт о закрытии смены на кассе. LIFE PAY отвечает на самые популярные вопросы
    331
    Логотип LRurist
    LRurist
    Право

    Заключаем долгосрочный договор аренды. На что обратить внимание?

    В статье об основных особенностях заключения долгосрочного договора аренды, а также основные (наиболее чувствительные) пункты / разделы такого договора, требующие особого внимания сторон.

    Заключаем долгосрочный договор аренды. На что обратить внимание?
    36
    Логотип ЯЗАНЯТ
    ЯЗАНЯТ
    Самозанятые

    Как платформенная занятость защищает от риска переквалификации договора ГПХ в трудовой

    Переквалификация отношений в трудовые — главный риск сотрудничества с внештатными исполнителями. Разберем, как платформенная занятость защищает заказчиков от этого риска, и какие еще преимущества она имеет. 

    Как платформенная занятость защищает от риска переквалификации договора ГПХ в трудовой
    85
    Логотип Елена Лучинина
    Елена Лучинина
    Личный бренд

    Как защитить бизнес на маркетплейсах: спасаем уникальный товар от копирования

    Иногда зарегистрированного бренда оказывается недостаточно, чтобы бороться с копированием товаров на онлайн-площадках. Товарный знак защищает бизнес целиком, а не конкретную разработку. Но есть способы защитить отдельно взятый товар. Поговорим о них.

    Как защитить бизнес на маркетплейсах: спасаем уникальный товар от копирования
    53
    Логотип Action Digital School
    Action Digital School

    Электронный документооборот в 1С: как внедрить и настроить

    1С-ЭДО — мощный инструмент, который позволяет перевести бухгалтерию в цифровой формат и ускорить процессы работы с УПД, счетами-фактурами, ТОРГ-12 и прочими документами. Сейчас он является важным и необходимым сервисом, которым пользуются большинство организаций. Андрей Суслин, руководитель проектов по внедрению 1С компании Сабкон АйТи, автор-эксперт программы «Эксперт 1С» в школе Action Digital School рассказал, как пошагово внедрить и настроить ЭДО на платформе 1С. 

    Электронный документооборот в 1С: как внедрить и настроить
    54
    Логотип Наталья Горячая
    Наталья Горячая
    Экономика России

    Новости из параллельной Вселенной. Россия по итогам 2022 года вошла в пятёрку крупнейших экономик мира

    Сегодня состоялось заседание Совета по стратегическому развитию, где присутствовали В.Путин, члены Правительства и субъектов РФ, общественные и деловые объединения.

    Новости из параллельной Вселенной. Россия по итогам 2022 года вошла в пятёрку крупнейших экономик мира
    10
    240
    Логотип DocDeti_DocMed_DocDent
    DocDeti_DocMed_DocDent
    Общество

    Депрессия и мозг. Как сохранить здоровый мозг бухгалтерам?

    Депрессия — это психическое расстройство, когда мы наблюдаем пониженное настроение, потерю интереса к жизни, усталость и пессимизм. Более подробно об этом рассказывает психиатр DocMed Антон Рагузин.

    Депрессия и мозг. Как сохранить здоровый мозг бухгалтерам?
    78
    Логотип Моё дело
    Моё дело
    Первичные документы

    Путевой лист. Изменения с 1 сентября 2023 года

    С 1 сентября 2023 года изменяется состав сведений, необходимых для включения в путевой лист, а также порядок оформления путевого листа. Рассказываем обо всех грядущих изменениях.

    Путевой лист. Изменения с 1 сентября 2023 года
    789
    Логотип 1CVDGB
    1CVDGB

    Как УК вести учет общедомовых приборов учета в программе Диспетчерская ЖКХ?

    Учет общедомовых приборов учета является важным элементом эффективного управления многоквартирными домами. Ведение такого учета позволяет не только контролировать расходы на коммунальные услуги, но и оптимизировать процессы потребления ресурсов. Систематизация и автоматизация этой работы осуществляется с помощью программы «1С:Диспетчерская ЖКХ».

    Как УК вести учет общедомовых приборов учета в программе Диспетчерская ЖКХ?
    26
    Читать еще