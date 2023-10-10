Ак Барс Банк запустил бесплатный онлайн-курс по финансам для предпринимателей

Участникам расскажут:
как компании правильно ставить финансовые цели;
как увеличить прибыль;
какие бывают финансовые планы и как вести управленческую отчетность;
как автоматизировать работу с финансами.
Кроме того, на курсе научат, какие этапы проходит компания в процессе масштабирования и какие сотрудники нужны на каждом из них, а также как искать и нанимать сотрудников в финансовый отдел и другим аспектам деятельности организации.
В конце обучения всех участников ждет итоговое тестирование.
Пройти курс можно по ссылке.
Финансы для руководителей
Курс для предпринимателей, которые хотят навести порядок в финансах компании
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