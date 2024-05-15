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Ак Барс Банк
Факторинг

Виды факторинга: что выбрать бизнесу в 2024 году

Любому бизнесу важно находить эффективные решения по управлению дебиторской и кредиторской задолженностью и поддержанию стабильного денежного потока. Один из наиболее действенных финансовых инструментов — факторинг. Рассмотрим основные виды факторинга и поможем определиться с выбором оптимального решения для вашего бизнеса.
Виды факторинга: что выбрать бизнесу в 2024 году
Иллюстрация: Вера Ревина/Клерк.ру

Факторинг: сущность и механизм работы

Факторинг — комплекс финансовых услуг, предполагающий выплату краткосрочного финансирования при условии уступки прав требования дебиторской задолженности от поставщика товаров или услуг в пользу факторинговой компании или банка.

В процессе участвуют три стороны— продавец, покупатель и фактор. Продавец уступает право требования задолженности фактору, который выплачивает ему финансирование, а покупатель оплачивает купленный у продавца товар или услугу напрямую фактору.

Основные шаги факторинговой операции:

  1. Поставщик отгружает товар или оказывает услугу покупателю на условиях отсрочки платежа.

  2. Поставщик уступает право требования дебиторской задолженности фактору и получает от него финансирование в размере до 100% от суммы поставки.

  3. Покупатель оплачивает задолженность в полном объеме напрямую фактору, в соответствии с ранее полученным уведомлением об уступке задолженности.

Таким образом, факторинг позволяет поставщикам получить деньги за реализованные товары или оказанные услуги, не дожидаясь оплаты от покупателей.

Это особенно актуально для компаний, работающих с крупными клиентами, которые зачастую требуют существенных отсрочек платежа.

Основные разновидности факторинга

В зависимости от условий взаимодействия между поставщиком, покупателем и фактором, а также от особенностей бизнеса, выделяют несколько основных видов факторинга. Рассмотрим их более детально.

Внутренний и международный факторинг

Внутренний факторинг применяется в сделках между поставщиком и покупателем, которые находятся в пределах одной страны. Этот вид факторинга — наиболее распространенный, подходит большинству компаний, ориентированных на внутренний рынок.

Международный факторинг используется при экспортно-импортных операциях и подразумевает участие двух факторов: один находится в стране поставщика, другой — в стране покупателя. Такая схема позволяет минимизировать риски, связанные с работой на международных рынках, и упростить взаимодействие между контрагентами из разных стран.

Факторинг с регрессом и без регресса

Факторинг с регрессом предполагает, что если покупатель не вернет деньги банку в установленный срок, фактор вправе потребовать полного или частичного возврата неоплаченных средств от поставщика. Таким образом, риск неплатежа остается на поставщике.

При факторинге без регресса фактор полностью принимает на себя риск неоплаты покупателем. Если покупатель не производит оплату в срок, фактор не имеет права требовать возврата денег от поставщика.

Факторинг без регресса, как правило, обходится поставщику дороже, поскольку фактор закладывает в свое вознаграждение премию за риск. Но этот вид факторинга обеспечивает поставщику полную защиту от риска неплатежа со стороны покупателей.

Исламский факторинг

Исламский факторинг — это особый вид факторинга, соответствующий принципам исламского финансирования. Он предполагает приобретение фактором дебиторской задолженности с дисконтом и последующее взыскание полной суммы долга с покупателя.

В отличие от традиционного факторинга, при исламском факторинге не применяются проценты, поскольку это запрещено исламским правом. Вместо этого фактор получает вознаграждение в виде фиксированной суммы или доли от суммы задолженности.

Исламский факторинг — привлекательное решение для компаний, которые стремятся вести свою деятельность в соответствии с принципами исламского финансирования. В 2024 году услуги исламского факторинга предоставляет Ак Барс Банк в рамках своей программы исламского банкинга.

Агентский факторинг или финансирование цепочки поставок

Помимо ускорения оборачиваемости дебиторской задолженности, есть еще один инструмент пополнения оборотных средств — удлинение сроков оборачиваемости кредиторской задолженности. Это увеличение сроков оплаты с поставщиками, чтобы закупленный товар или сырье смогли пройти весь производственно-логистический цикл и вернуться в компанию уже в виде выручки. Компания может не привлекать заемные средства для расчетов с поставщиками, так как эта потребность полностью закрывается операционной деятельностью.

Но не все поставщики готовы предоставлять такую большую отсрочку. В этом случае на помощь придет агентский факторинг — банк осуществит за вас платеж вашему поставщику и предоставит срок для погашения задолженности. Реализация этого продукта происходит также, как и описанные выше продукты — под уступку дебиторской задолженности. Банк полностью покрывает кассовый разрыв от закупки до получения выручки. А если использовать этот продукт в Ак Барс Банке, можно получить дополнительное финансовое плечо в размере 30% от объема уступаемой дебиторской задолженности для роста вашего бизнеса.

Плюсы факторинга для бизнеса

Использование факторинга позволяет бизнесу:

  • Ускорить оборачиваемость средств и оптимизировать денежный поток за счет быстрого получения финансирования под дебиторскую задолженность.

  • Снизить риски, связанные с несвоевременной оплатой счетов покупателями — при факторинге без регресса.

  • Предоставлять покупателям более длительные отсрочки платежа без ущерба для собственной ликвидности.

  • Сохранять требуемый уровень кредитной и налоговой нагрузки, так как факторинг — это услуга, по которой начисляется НДС, а задолженность по факторингу может не учитываться как кредитный долг.

  • Упростить управление дебиторской задолженностью и сократить административные расходы на ее обслуживание.

Потенциальные недостатки факторинга

Несмотря на очевидные плюсы, факторинг имеет и некоторые потенциальные недостатки:

  • Более высокую стоимость по сравнению с традиционными кредитами — особенно при факторинге без регресса.

  • Необходимость предоставлять фактору информацию о покупателях, что может вызвать определенные сложности во взаимоотношениях с некоторыми клиентами.

  • Ограничения по типам сделок и отраслям, с которыми работают факторинговые компании.

Как выбрать подходящий вид факторинга

Выбор оптимального вида факторинга зависит от индивидуальных потребностей и специфики вашего бизнеса. При принятии решения учитывайте факторы:

  • масштаб бизнеса и географию продаж — внутренний или международный факторинг;

  • характер взаимоотношений с покупателями и желаемый уровень конфиденциальности — открытый или закрытый факторинг;

  • готовность принять на себя риск неоплаты счетов покупателями — факторинг с регрессом или без регресса;

  • необходимость соответствия принципам исламского финансирования — исламский факторинг;

  • стоимость услуг факторинга и ее соотношение с потенциальными выгодами для бизнеса.

Чтобы выбрать наиболее подходящий вид факторинга, проведите тщательный анализ структуры и динамики вашей дебиторской задолженности, оцените платежную дисциплину покупателей и рассчитайте потенциальный экономический эффект от использования факторинга. Рекомендуем также изучить предложения различных факторинговых компаний и банков и сравнить их условия.

Особого внимания заслуживает исламский факторинг — это оптимальное решение для компаний, которые ведут деятельность в соответствии с этическими принципами исламского финансирования. Отсутствие процентов и прозрачность условий делают его привлекательной альтернативой традиционным факторинговым продуктам.

Исламский факторинг в Ак Барс Банке — это выгодно: вы увеличите оборотные средства без процентов и комиссий и получите отсрочку до 120 дней. Благодаря ему вы сможете выйти на новые рынки, найти поставщиков и избежать кассовых разрывов.

Заключение

Факторинг — эффективный финансовый инструмент, позволяющий бизнесу управлять дебиторской и кредиторской задолженностью, регулировать скорость оборачиваемости средств и снижать риски неплатежей.

В 2024 году компании могут выбрать из различных видов факторинга, включая внутренний и международный, с регрессом и без регресса, агентский, а также исламский факторинг.

Анализ дебиторской задолженности, оценка платежной дисциплины покупателей и сравнение предложений разных факторинговых компаний помогут найти оптимальный вариант финансирования.

Особого внимания заслуживает исламский факторинг, который сочетает в себе финансовый инструмент и этические принципы ислама. Он позволяет не только оптимизировать денежные потоки, но и вести бизнес в соответствии с собственными ценностями и убеждениями.

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