«Аксиоматика» запускает партнерскую программу: рекомендуйте услуги компании и получайте вознаграждение

Какие услуги предлагает «Аксиоматика»
«Аксиоматика» предлагает продукты и оказывает услуги для автоматизации бизнеса:
Мы разрабатываем программных роботов — «цифровых сотрудников». Такие роботы автоматизируют рутинные процессы — ввод и анализ данных, обработку электронной почты, создание отчетов, управление документами, мониторинг цен, контроль сделок и др. Беремся за сложные проекты и даем гарантию на разработанных роботов.
«Аксиоматика» — интегратор RPA. Среди наших партнеров — PIX Robotics, Sherpa RPA и PRIMO RPA. Подбираем наиболее релевантную платформу для ваших задач.
Мы создаем уникальные сложные решения для реализации бизнес-идей заказчика — от сайтов до высоконагруженных веб-сервисов и CRM-систем. Для этого используем современные технологии и фреймворки.
С помощью современной технологии React Native мы создаем удобные и эффективные кроссплатформенные решения для iOS и Android. Разрабатываем мобильные приложения под индивидуальные потребности клиента.
Объединяем ИТ-системы, процессы и программное обеспечение компании в единую цифровую среду.
Проводим исследование процессов компании, помогаем систематизировать и стандартизировать все рабочие процедуры и задачи. Цель — повысить эффективность работы путем минимизации ошибок и оптимизации ресурсов.
В чем преимущества «Аксиоматики»
Сплоченная команда профессионалов, нацеленных на достижение результатов.
Опыт в разработке программного обеспечения более 20 лет.
Тщательная проработка технического задания и проведение маркетингового анализа.
Высокая квалификация каждого сотрудника.
Высокий уровень технической экспертизы.
Не только глубоко погружаемся в специфику и задачи заказчика, но и предлагаем усовершенствования, которые позволяют достигнуть более эффективного результата.
Подробнее о партнерской программе
Кто может принять участие в партнерской программе
Стать участником программы могут физические и юридические лица.
Как принять участие в партнерской программе
Партнерская программа — форма сотрудничества с компанией «Аксиоматика» по агентскому договору.
Вы рекомендуете услуги и продукты нашей компании и получаете вознаграждение от сумм оплаченных счетов привлеченных клиентов.
Участники:
регистрируются как партнеры на сайте «Аксиоматики»;
размещают заявки с указанием идентифицирующей клиента информации в нашей CRM-системе;
отслеживают статусы заявок и оформленных сделок;
получают вознаграждение.
Какое вознаграждение вы можете получить
На каждый продукт или услугу установлен определенный процент вознаграждения.
Услуга / продукт
Средняя цена, ₽
Вознаграждение
Разработка программного робота RPA
200 тысяч
15%
Лицензии RPA (Робот, Оркестратор)
50 –750 тысяч
7%
Разработка веб-сервиса
1 млн.
10%
Разработка мобильного приложения
1 млн.
10%
Системная интеграция
300 тысяч
10%
Аудит, описание и регламентация бизнес-процессов
800 тысяч
10%
Условия получения вознаграждения
Выплачиваем вознаграждение ежемесячно.
Подписываем все нужные документы по ЭДО.
С партнеров-физических лиц удерживается НДФЛ 13%. Самозанятые не могут выступать агентами согласно требованиям законодательства.
Участвуйте в партнерской программе и зарабатывайте вместе с «Аксиоматикой»!
Остались вопросы по партнерской программе?
Оставьте контакты, наш менеджер с вами свяжется:
Реклама: ООО «Аксиоматика», ИНН: 7725811841, erid: LjN8K2iH4
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