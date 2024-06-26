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Аксиоматика
Ведение бизнеса

«Аксиоматика» запускает партнерскую программу: рекомендуйте услуги компании и получайте вознаграждение

Теперь вы можете рассказать своим знакомым предпринимателям, коллегам, руководителям об услугах «Аксиоматики» и получить вознаграждение до 15% от их чека. Рассказываем подробнее о новой партнерской программе.
«Аксиоматика» запускает партнерскую программу: рекомендуйте услуги компании и получайте вознаграждение
Иллюстрация: Вера Ревина/Клерк.ру

Какие услуги предлагает «Аксиоматика»

«Аксиоматика» предлагает продукты и оказывает услуги для автоматизации бизнеса:

Мы разрабатываем программных роботов — «цифровых сотрудников». Такие роботы автоматизируют рутинные процессы — ввод и анализ данных, обработку электронной почты, создание отчетов, управление документами, мониторинг цен, контроль сделок и др. Беремся за сложные проекты и даем гарантию на разработанных роботов.

«Аксиоматика» — интегратор RPA. Среди наших партнеров — PIX Robotics, Sherpa RPA и PRIMO RPA. Подбираем наиболее релевантную платформу для ваших задач.

Мы создаем уникальные сложные решения для реализации бизнес-идей заказчика — от сайтов до высоконагруженных веб-сервисов и CRM-систем. Для этого используем современные технологии и фреймворки.

С помощью современной технологии React Native мы создаем удобные и эффективные кроссплатформенные решения для iOS и Android. Разрабатываем мобильные приложения под индивидуальные потребности клиента.

Объединяем ИТ-системы, процессы и программное обеспечение компании в единую цифровую среду.

Проводим исследование процессов компании, помогаем систематизировать и стандартизировать все рабочие процедуры и задачи. Цель — повысить эффективность работы путем минимизации ошибок и оптимизации ресурсов.

В чем преимущества «Аксиоматики»

  • Сплоченная команда профессионалов, нацеленных на достижение результатов.

  • Опыт в разработке программного обеспечения более 20 лет.

  • Тщательная проработка технического задания и проведение маркетингового анализа.

  • Высокая квалификация каждого сотрудника.

  • Высокий уровень технической экспертизы.

  • Не только глубоко погружаемся в специфику и задачи заказчика, но и предлагаем усовершенствования, которые позволяют достигнуть более эффективного результата.

Подробнее о партнерской программе

Кто может принять участие в партнерской программе

Стать участником программы могут физические и юридические лица.

Как принять участие в партнерской программе

Партнерская программа — форма сотрудничества с компанией «Аксиоматика» по агентскому договору.

Вы рекомендуете услуги и продукты нашей компании и получаете вознаграждение от сумм оплаченных счетов привлеченных клиентов. 

Участники:

  1. регистрируются как партнеры на сайте «Аксиоматики»;

  2. размещают заявки с указанием идентифицирующей клиента информации в нашей CRM-системе;

  3. отслеживают статусы заявок и оформленных сделок;

  4. получают вознаграждение.

Какое вознаграждение вы можете получить

На каждый продукт или услугу установлен определенный процент вознаграждения.

Услуга / продукт

Средняя цена, ₽

Вознаграждение

Разработка программного робота RPA

200 тысяч

15%

Лицензии RPA (Робот, Оркестратор)

50 –750 тысяч

7%

Разработка веб-сервиса

1 млн.

10%

Разработка мобильного приложения

1 млн.

10%

Системная интеграция

300 тысяч

10%

Аудит, описание и регламентация бизнес-процессов

800 тысяч

10%

Условия получения вознаграждения

  • Выплачиваем вознаграждение ежемесячно. 

  • Подписываем все нужные документы по ЭДО. 

  • С партнеров-физических лиц удерживается НДФЛ 13%. Самозанятые не могут выступать агентами согласно требованиям законодательства.

Участвуйте в партнерской программе и зарабатывайте вместе с «Аксиоматикой»!

Остались вопросы по партнерской программе?

Оставьте контакты, наш менеджер с вами свяжется:

Принимаю оферту и даю согласие по перс.данным

Реклама: ООО «Аксиоматика», ИНН: 7725811841, erid: LjN8K2iH4

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