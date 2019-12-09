Налоговый штраф за медлительность и плохую память

Законодатели не дремлют и выискивают всё новые способы пополнить государственную казну. Они внесли поправки в Налоговый Кодекс, которые, если будут приняты, начнут действовать с самого начала 2021 года.

В них речь идёт об ужесточении штрафов для организаций, которые по каким-либо причинам не сообщили в ИФНС о своих новых обособленных подразделениях.

Любое опоздание в этом вопросе — веская причина, чтобы быть оштрафованным, без поблажек.

Сегодня сумма такого штрафа смехотворна и составляет 200 рублей. Но чтобы не было так весело, по новым правилам её увеличат в 200 раз. Таким образом, штраф за несообщение будет равен 40 тыс. рублей.