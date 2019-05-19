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Устав от Альмиры

Два ключа: полномочия одного из двух ЕИО у двух лиц

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При создании общества учредители обычно стараются предусмотреть различные механизмы контроля над деятельностью его единоличного исполнительного органа (ЕИО).

Один из вариантов такого контроля – принцип "двух ключей", т.е. предоставление полномочий ЕИО нескольким лицам, действующим совместно.

На практике этот принцип разумно использовать при совершении ЕИО не всех, а только особо значимых для общества действий, например:

  1. назначение главного бухгалтера
  2. сделки на сумму свыше определённой величины
  3. сделки с недвижимостью
  4. внесение в ЕГРЮЛ некоторых изменений

и ряд других, которые учредители заранее определили в уставе.

Решение остальных задач можно доверить одному лицу с "одним ключом".

Пример использования принципа "двух ключей"

Для реализации этого механизма в уставе необходимо предусмотреть формирование в обществе двух ЕИО, действующих независимо друг от друга и имеющих разные полномочия.

Один ЕИО (например – Председатель) наделён полномочиями указанными выше.

Для реализации принципа "двух ключей", полномочия Председателя необходимо предоставить двум (или более) лицам, которые действуют совместно, контролируя друг друга.

Другой ЕИО (например – Директор) действует по "остаточному принципу": самостоятельно решает все вопросы деятельности общества, не отнесённые к компетенции собрания и полномочиям Председателя.

При такой конструкции функции двух ЕИО общества должны исполнять три лица: два – Председателя и одно – Директора.

Оптимизация механизма защиты общества

Можно сократить количество лиц до двух, предоставив полномочия Председателя и Директора одному лицу. Им может быть один из участников общества или наёмный управленец.

В этом случае он будет обладать всеми полномочиями, не отнесёнными к компетенции собрания участников (а также иных коллегиальных органов, если они созданы в обществе). Т.е. будет решать все задачи, которые решает обычный директор в обычных обществах с одним обычным ЕИО.

Вторым лицом, которому предоставляются полномочия Председателя, может быть участник общества. Ему передаётся "второй ключ" полномочий Председателя.

Совместитель двух должностей (Председателя и Директора) не сможет решить задачи, отнесённые к полномочиям Председателя без "второго ключа".

Для единственного участника

Этот механизм защиты может быть использован также и в обществе с единственным участником, в случае привлечения им наёмного руководителя.

Подробнее на моём сайте:

https://www.ustav.ooo/dva-eio-i-dva-lica

Подробнее о множественности ЕИО в уставе и в ЕГРЮЛ в 2019 году здесь.

Устав от Альмиры

Проект "Устав от Альмиры" основан на личном опыте практикующего регистратора юридических лиц. Материалы Проекта отражают взгляды Александра Миролюбова (almira, Альмира) на эволюцию регистрации юридических лиц и их уставов в СССР, РСФСР и Российской Федерации.

https://www.ustav.ooo/