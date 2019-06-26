Устав от Альмиры

Второе письмо В.В.Путину о типовых уставах ООО и здравом смысле (2019)

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4 июня 2018 года в рамках подготовки 16-ой Прямой линии я направил Владимиру Путину письмо о ФНС и проектируемых тогда Министерством экономического развития Российской Федерации 36-ти Типовых уставах.

Реакция последовала незамедлительно.

Уже 16 июля 2018 года в Горках прошло совещание с вице-премьерами об уставах и здравом смысле. Дано поручение К.Чуйченко ...

Но по прошествии года я вынужден вторично в рамках уже 17-ой Прямой линии вновь обратиться к Президенту России с тем же самым вопросом.

Отдельно на 17-ю Прямую линию была направлена и конкретная жалоба.

Текст письма Путину, включающий описание сегодняшней ситуации с 36-ю Типовыми уставами и моё предложение о том, как можно было бы вообще обойтись без уставов большинству ООО, можно прочитать на моём сайте.

Там же есть собранные вместе ранее не публиковавшиеся документы, раскрывающие некоторые аспекты подготовки и подписания Приказа Минэкономразвития от 01.08.2018 №411 о Типовых уставах, который сегодня (24 июня 2019 года) вступает в силу.

Долгожданный день вступления в силу данного приказа немного омрачён нерасторопностью ФНС, которая не успела (в очередной раз) подготовить необходимые изменения в формы по регистрации юридических лиц, соответствующее программное обеспечение и совершить ряд других, необходимых для этого действий.

Но мне почему-то кажется, что это именно тот случай, когда всё, что не делается – не делается к лучшему.

Об этом тоже написано в моём втором обращении к Президенту России.

Полный текст письма В.В.Путину здесь.

Устав от Альмиры

Проект "Устав от Альмиры" основан на личном опыте практикующего регистратора юридических лиц. Материалы Проекта отражают взгляды Александра Миролюбова (almira, Альмира) на эволюцию регистрации юридических лиц и их уставов в СССР, РСФСР и Российской Федерации.

https://www.ustav.ooo/