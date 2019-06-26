Второе письмо В.В.Путину о типовых уставах ООО и здравом смысле (2019)

4 июня 2018 года в рамках подготовки 16-ой Прямой линии я направил Владимиру Путину письмо о ФНС и проектируемых тогда Министерством экономического развития Российской Федерации 36-ти Типовых уставах.

Реакция последовала незамедлительно.

Уже 16 июля 2018 года в Горках прошло совещание с вице-премьерами об уставах и здравом смысле. Дано поручение К.Чуйченко ...

Но по прошествии года я вынужден вторично в рамках уже 17-ой Прямой линии вновь обратиться к Президенту России с тем же самым вопросом.

Отдельно на 17-ю Прямую линию была направлена и конкретная жалоба.

Текст письма Путину, включающий описание сегодняшней ситуации с 36-ю Типовыми уставами и моё предложение о том, как можно было бы вообще обойтись без уставов большинству ООО, можно прочитать на моём сайте.

Там же есть собранные вместе ранее не публиковавшиеся документы, раскрывающие некоторые аспекты подготовки и подписания Приказа Минэкономразвития от 01.08.2018 №411 о Типовых уставах, который сегодня (24 июня 2019 года) вступает в силу.

Долгожданный день вступления в силу данного приказа немного омрачён нерасторопностью ФНС, которая не успела (в очередной раз) подготовить необходимые изменения в формы по регистрации юридических лиц, соответствующее программное обеспечение и совершить ряд других, необходимых для этого действий.

Но мне почему-то кажется, что это именно тот случай, когда всё, что не делается – не делается к лучшему.

Об этом тоже написано в моём втором обращении к Президенту России.

Полный текст письма В.В.Путину здесь.