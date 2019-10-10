Сведения о Царе недостоверны!

У Гайдая это было смешно и по-доброму.

У Мишустина – веет годами чистки в ВКП(б).

Недавно клиенты принесли два "Письма счастья" из МИФНС №15 по Санкт-Петербургу.

Письма практически идентичны. Даже подписало их одно и то же должностное лицо – Заместитель начальника А.В.Кюршин. Исполнители, правда, разные – Аленевская Ю.А. и А.Ю.Лунникова.

И адресаты разные. Одно письмо было получено обществом, созданным 20 лет назад, другое – существующим менее года. Это видно из их ОГРН.

Оба общества действующие. Ведут хозяйственную деятельность, регулярно сдают отчётность, платят налоги. В обоих обществах никакие изменения с долями и с размерами уставных капиталов не происходили. А общество со стажем каждый раз при изменении законодательства ещё и приводит свой устав в соответствие с ним и регистрирует эти изменения в МИФНС №15 по Санкт-Петербургу.

При этом ни в том, ни в другом обществе, ни участник, ни директор не менялись с момента создания обществ.

Своими письмами МИФНС №15 уведомляет каждое юридическое лицо, а также его участника и директора, что ею зараз установлена недостоверность содержащихся в ЕГРЮЛ сведений как об учредителе (участнике) – физическом лице, так и о физическом лице, имеющим право без доверенности действовать от имени этого юридического лица.

Всего писем пока два, но мне почему-то кажется, что их значительно больше. И не только потому, что каждое письмо направлено трём адресатам: обществу, директору и участнику.

Как известно, в соответствии со 129-ФЗ в ЕГРЮЛ должны содержаться сведения:

- об учредителях (участниках) юридического лица, сведения о размерах и номинальной стоимости долей в уставном капитале общества, принадлежащих обществу и его участникам, о передаче долей или частей долей в залог или об ином их обременении, сведения о лице, осуществляющем управление долей, переходящей в порядке наследования; - фамилия, имя, отчество и должность лица, имеющего право без доверенности действовать от имени юридического лица, а также паспортные данные такого лица или данные иных документов, удостоверяющих личность в соответствии с законодательством Российской Федерации, и идентификационный номер налогоплательщика при его наличии.

Тем же Федеральным законом установлено, что в случае изменения паспортных данных и сведений о месте жительства учредителей (участников) юридического лица – физических лиц, лица, имеющего право без доверенности действовать от имени юридического лица, ни само юридическое лицо, ни его участники не должны представлять в регистрирующий орган никакие сведения . Этим занимается соответствующий государственный орган.

"Письмами счастья" МИФНС №15 предписывает, что "юридическое лицо в течение тридцати дней с момента направления настоящего уведомления обязано сообщить в установленном Федеральным законом порядке достоверные сведения или представить документы, свидетельствующие о достоверности сведений, в отношении которых направлено настоящее уведомление".

Внимательно перечитав закон, установленного порядка ответа на подобные письма в нём не нашёл. Возможно, пропустил.

При этом в самих "Письмах счастья" не указано, в отношении каких именно сведений о физических лицах установлена недостоверность.

Я встречал записи о недостоверности сведений относительно физических лиц, когда они сами писали соответствующие заявления о себе, а также в случае их смерти. Но в данном случае это не те случаи.

Что же всё-таки нужно нашей МИФНС №15 по Санкт-Петербургу?

Что она хочет? Чего добивается?

Инвестиционной привлекательности России, как того хочет наш Президент?

Возможно. Только путь для этого, на мой взгляд, она выбрала немного странный.

А может это – просто саботаж? Но сейчас нет такой статьи в УК. Сейчас не 37-ой год. И, даже, не 58-ой.

И ещё интересно – это новое руководство МИФНС №15 само такой лайфхак придумало?

Или выполняет чьи-то указания по отвлечению предпринимателей от их непосредственной предпринимательской деятельности?

Юрлицо одно, а письма-то целых три. И все их надо получить, отстояв в очередях в почтовых отделениях АО Почта России, а потом ещё потратить время на ответы и повторное стояние в очередях для их отправки.

Вот я и думаю, раз порядок в законе всё равно не указан, а все документы, подтверждающие достоверность сведений, и так есть в регделе в МИФНС №15, то может лучше сразу через Прокуратуру и Администрацию Президента подтверждать для МИФНС №15 достоверность сведений, в которых она обнаружила недостоверность.

Я считаю, что каждое физическое лицо, получившее уведомление о том, что сведения о нём недостоверны, просто обязано , отойдя от шока и придушив свои моральные страдания, написать в произвольной форме письма в указанные инстанции.

И тогда, может, хотя бы с ними руководство МИФНС №15 в доверительной беседе поделится, каким образом ей удалось это сделать – установить недостоверность там, где её нет.

А потом распространить этот опыт на всю Россию.

Пусть процветает!

Письмо счастья №1

Письмо счастья №2

P.S. Мне кажется, Геракл немного иначе чистил Авгиевы конюшни.

Опубликовано на сайте https://www.ustav.ooo