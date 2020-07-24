Трансформация выхода участника из ООО

Сегодня Совет Федерации собирается одобрить изменения в 94 статью ГК и в 23 и в 24 статьи 14-ФЗ об ООО в части изменения порядка выхода участника из общества по заявлению.

Скорее всего, Совфед одобрит то, что поступило из Госдумы, что в свою очередь поступило в Госдуму из Минэкономразвития ...

Первая часть изменений, та, что во исполнение поручения Правительства - почти правильная.

А инициативная придумка Минэкономразвития о дифференциации права на выход (о которой его Правительство не просило), на мой взгляд, из серии обзора ВС от 25.12.2019 и 36 типовых уставов.

Угадывается, имхо, рука автора.

Какое-то время, возможно, нам придётся и с этим жить.