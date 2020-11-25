Как правильно выбрать Типовой устав

Вот и наступило 25 ноября 2020 года, а с ним пришли и Новые формы, и возможность использовать в деятельности ООО один из 36-ти Типовых уставов.

Так сходу, пожалуй, и не разберёшься – какой из них брать.

Разные интернет-ресурсы предлагают разные алгоритмы выбора Типового устава.

И Клерк не остался в стороне, создал Конструктор Типовых уставов.

Я тоже решил не отставать. Предлагаю свой взгляд на подход к выбору Типового устава.

Для наглядности даже соорудил для этого отдельный сайт. Там собраны и разобраны все положения всех 36-ти Типовых уставов. Даны интерактивные таблицы и цветовые карты.

Возможно, кому-то мои выводы покажутся странными. Сам сначала удивился.

А кто-то, может, ими и воспользуется.

Хотя, наверное, и не время сейчас ...

tipovoy-ustav.ru