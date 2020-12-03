Выбор Типового устава: №3 или №21?

Дорожная карта Типового устава

25 ноября 2020 года заработали Новые формы заявлений для регистрации юридических лиц, и у обществ с ограниченной ответственностью появилась возможность вести свою деятельность на основании Типовых уставов.

Типовые уставы разработало и утвердило Министерство экономического развития Российской Федерации ещё в 2018 году (приказ от 01.08.2018 № 411).

Министерство юстиции этот приказ зарегистрировало, подтвердив, тем самым, их соответствие действующему законодательству.

ФНС тогда же пообещала разработать сервис по поиску Типового устава.

Но действительно ли так сложно из 36-ти Типовых уставов выбрать один для своего общества, если возникло желание перейти на Типовой устав?

Нет. На самом деле всё очень просто. Из всех 36-ти Типовых уставов выбирать можно только из двух:

Типовой устав № 3

Типовой устав № 21 (лучше и весьма символично)

Из анализа всех 36-ти Типовых уставов следует, что 34 устава содержат либо внутренние противоречия, либо устаревшие нормы закона, либо они закону не соответствовали ещё на стадии разработки.

Некоторые Типовые уставы содержат весь букет указанных несуразностей.

Использовать подобные уставы в деятельности своего общества не представляется разумным.

Подробный анализ Типовых уставов есть на сайте «Содержание и структура Типовых уставов ООО (2020)».

Выводы

Сейчас в Интернете есть различные «лайфхаки» для облегчения выбора типового устава:

ФНС в ноябре 2018 года анонсировала к разработку сервиса по поиску типового устава для ООО (если кто найдёт — прошу сообщить)

в ноябре 2018 года анонсировала к разработку сервиса по поиску типового устава для ООО (если кто найдёт — прошу сообщить) КонсультантПлюс разместил «Сравнительную таблицу»

разместил «Сравнительную таблицу» Клерк.ру разработал «Конструктор Типовых уставов»

разработал «Конструктор Типовых уставов» Актион предлагает «Схему выбора Типового устава» от самого разработчика Типовых уставов

Уверен, что их скоро будет больше. Но всё это — некое лукавство.

Главный выбор здесь не между правилами различных Типовых уставов. И даже не между Типовыми уставами № 3 и № 21.

Главный осознанный, а не инстинктивный выбор это — использовать ли в деятельности своего общества Типовой устав, который сейчас предлагает государство, или пока воздержаться.

Всё меняется.

Подробнее в публикации:

«Дорожная карта (правила выбора) для всех 36-ти Типовых уставов»

на сайте www.ustav.ooo