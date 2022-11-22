Уставные документы

Типовые уставы – два года спустя

С 25 ноября 2020 года некоторые ООО могут действовать на основании типовых уставов, утверждённых Министерством экономического развития. Пена осела, появились осознание и опыт.

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Типовые уставы – два года спустя
Иллюстрация: almira

Есть ли уже судебная практика, о которой так мечтал автор этих 36 типовых уставов, мне пока не известно. Если у кого есть – поделитесь, пожалуйста.

При всём моём негативном отношении к данным типовым уставам, должен отметить и их некоторые плюсы.

Во-первых, это действительно экономит время и деньги, а во-вторых, даёт возможность ставить иногда нужные эксперименты, на которые в обычных уставах я бы не решился. По крайней мере – пока.

Действительно, если общество создаётся одним учредителем, который при этом будет и его генеральным директором, то регистрация такого ООО при использовании типового устава может произойти абсолютно бесплатно и всего за один день.

Поэтому я бы рекомендовал всем начинать своё дело именно с типового устава. Но не с любого, а только с № 3 или № 21. В них меньше всего ошибок и неточностей.

Подробно о содержании всех 36 типовых уставов на обновлённом сайте. При анализе типовых уставов я использовал интерактивные инструменты о которых сообщал здесь ранее.

Потом, при необходимости, можно перейти и на продуманный индивидуальный устав. Считаю – так будет оптимальнее.

Однако, у типовых уставов кроме минусов есть и ещё некоторые плюсы. Только это из разряда «вредных советов».

Например, в типовых уставах № 4, 10, 16, 22, 28, 34 их разработчик своим волевым решением отменил преимущественное право у участников.

В обычных уставах ООО на такое рука не поднимется, а типовые уставы зарегистрированы в Минюсте и значит для судов они, включая и отмену преимущественного права участника, легитимны по определению.

Среди моих клиентов есть немало обществ, в которых участники хотели бы немного ущемить права миноритариев.

Приходится огород городить, а тут – всё просто – принять решение и перейти на любой Типовой устав можно всего лишь 2/3 голосов всех участников. Я вам этого не говорил и даже не советовал.

Но надо же начинать нарабатывать «судебную практику». Автору, наверное, будет приятно. Хотя...

almira
almira

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