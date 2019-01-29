Клерк.Ру
Ольга Андриевская

Какой банк выбрать для ИП

За 5 минут вы узнаете, на что стоит обратить внимание при выборе банка для открытия счета, кроме стоимости обслуживания счета, процентов за снятие или перевод средств. А также сможете сравнить тарифы банков в удобной таблице.

Какой банк выбирать? Тот, что нравится лично вам.

Если бы существовал самый лучший банк для индивидуальных предпринимателей, то большинство с ним бы и работали.

Шанс, что у системообразующего банка отзовут лицензию стремиться к нулю. Но, если уж это произойдет, то ваши денежные средства будут ровно также не застрахованы в размере 1 400 000 рублей. 

Но РКО для банка должно быть одним из основных направлений деятельности! Выбрать подходящий банк по РКО можно, например, вот в этом независимом инструменте-калькуляторе.

Не секрет, что все банки в настоящее время особо рьяно соблюдают инструкции ЦентроБанка, а некоторые просто пользуются 115-ФЗ, как прикрытием, чтобы разорвать отношения с клиентами, получив при закрытии счета и переводе средств с него процентов десять от суммы. Увы, этим грешат все банки. 

Поэтому, выбирая банк, просто подумайте для себя, что для вас является решающим фактором. Кому-то важен удобный банк-клиент, кому-то длинный операционный день, кому-то - возможность получить ответ на свой вопрос в удобное время без посещения отделения банка. 

Таблица с информацией о стоимости обслуживания в банках, которые выбирают чаще всего. У каждого из них различные варианты обслуживания и тарифы, поэтому для сравнения взяты минимальные (схожие по стоимости) тарифы для Москвы.

Чтобы не столкнуться - сюрприз! - с дополнительными внеплановыми расходами на обслуживание, рекомендую уточнить до открытия счета дополнительно: 

Нужно ли будет при открытии счета предоставлять учредительные (регистрационные) документы и оформлять карточку с образцами подписи (-ей) и печати (если есть). 

В чем подвох: за заверение этой карточки, в большинстве случаев, придется платить. За заверение копий документов сотрудником банка тоже. 
Выход: делайте копии и заверяйте в установленном порядке сами. 

В процессе работы, вам могут потребоваться справки о наличии и состоянии счета, платежные поручения с печатью банка, дубликаты выписок и другие подобные документы. 

В чем подвох: чаще всего их предоставление оплачивается отдельно, и стоит далеко не пять рублей. 
Выход: уточните заранее стоимость данных услуг. Если документы нужны вам часто, возможно, будет выгодней выбрать чуть более дорогой тариф, уже включающий данные услуги. 

Срочные платежи, уточнение в платежных поручениях, взнос или снятие наличных. 

В чем подвох: эти услуги оплачиваются дополнительно, и часто сумма оплаты довольно ощутима. 
Выход: у большинства банков сейчас длинный операционный день (время, когда проводятся платежи), помните про это, когда появится срочный платеж. Проблему взноса и снятия наличных часто способна решить самоинкассация и карты, привязанные к расчетным счетам (но не забудьте уточнить стоимость услуг по вашему тарифу) 

Перечисление средств, поступивших в текущем дне. Ситуация, когда утром вам пришли средства, и вы тут же отправили их дальше, оплачивать уже ваши счета, не так уж редка. Но порой может вам стоить дополнительных затрат. 

В чем подвох: в настоящее время уже редко, но, тем не менее, встречаются дополнительные комиссии за подобные переводы. 
Выход: уточните ждет ли подобный сюрприз от вашего банка. Если да – составьте план платежей, чтобы избегать подобных накладок. 

Валютный контроль. Как организовано прохождение валютного контроля в банке. Какие документы вам необходимо будет предоставлять, какие справки вы будете оформлять собственноручно, а какие – сотрудники банка. 

В чем подвох: часто сотрудники банка или слишком придирчивы, или, наоборот, малокомпетентны (увы, так бывает). Стоимость исполнения функции валютного контролера может быть очень разной. 
Выход: уточните требования к документам заранее, чтобы не пришлось потом переделывать. Соблюдайте сроки предоставления документов для валютного контроля. Уточните стоимость валютного контроля заранее, закладывайте эту сумму в свои расходы. При возможности, не дробите платежи в рамках одного контракта. 

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Информация о минимальных (схожих по стоимости) тарифах обслуживания в банках, которые выбирают чаще всего. Приведены тарифы для Москвы

Ольга Андриевская

Я помогаю предпринимателям справляться с ведением дел, грамотно легализоваться, не бояться налоговой и не тратить там, где можно экономить. Бухгалтер, консультант проекта Минфина по финансовой грамотности, финансовый аналитик. Изучаю управление бизнесом.