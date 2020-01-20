Стать самозанятым- это отличный способ первичной легализации. Настораживает только одно

С 1 января 2020 закон «Эксперимент по установлению специального налогового режима «Налог на профессиональный доход» (Федеральный закон от 27.11.2018 № 422-ФЗ) начал действовать также в Санкт-Петербурге, Воронежской, Волгоградской, Ленинградской, Нижегородской, Новосибирской, Омской, Ростовской, Самарской, Сахалинской, Свердловской, Тюменской и Челябинской областях, в Красноярском и Пермском краях, Ненецком, Ханты-Мансийском автономном округе-Югра, Ямало-Ненецком автономном округе, а также в Республике Башкортостан.

Вообще, НПД — отличный способ не только легализоваться, но и спокойно проверить свою идею на жизнеспособность с минимальными затратами.⠀

Регистрация быстрая (как и снятие с учета);

никаких дополнительных взносов;

работать можно и с физлицами, и с юрлицами;

касса не нужна;

оплаты можно принимать на свой личный счет или наличкой.⠀

Уже даже платежные системы подтянулись: ЯндексКасса обещает принимать оплаты для самозанятых (правда, в ограниченной сумме в месяц), Робокасса не отстает (но под конский процент). То есть и на сайт прием оплат прикрутить не такая уж проблема.

В последнее время все чаще советую именно этот способ первичной легализации.

Настораживает только одно: если эксперимент и дальше будет признаваться столь же успешным, то велик шанс, что завершат его досрочно и введут полноценно налог на профессиональный доход.

А в момент переобувания можно, в принципе, и условия подправить на менее вкусные.