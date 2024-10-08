УЦ «Калуга Астрал» возобновил аккредитацию

Удостоверяющий центр АО «Калуга Астрал» подтвердил аккредитацию в соответствии с действующими требованиями закона об электронной подписи. Решение было принято соответствующим протоколом заседания Правительственной комиссии от 2 октября 2024 года №12пр.

Информация об этом событии уже внесена в Перечень аккредитованных удостоверяющих центров на портале Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Решения ГК «Астрал» соответствуют высоким стандартам сервисов для бизнеса и работают в рамках единой экосистемы продуктов.